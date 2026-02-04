Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải thăm, kiểm tra sản xuất, đời sống tại xã Triệu Sơn và các đơn vị

Chiều 4/2, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn xã Triệu Sơn và các đơn vị: Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 1 - Triệu Sơn; Trung đoàn 3 - Sư đoàn 324.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà và trao thiếp mừng thọ tròn 100 tuổi cho cụ bà Trần Thị Tri, thôn Phú Mỹ.

Cùng đi có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Xây dựng; các ban Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và trao thiếp mừng thọ tròn 100 tuổi cho cụ bà Trần Thị Tri, thôn Phú Mỹ; thăm, tặng quà cụ bà Lê Thị Tề, vợ liệt sĩ Hoàng Văn Thuận, thôn Tân Dân.

Tại các gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, gửi lời chúc tốt đẹp tới các cụ và gia đình; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, tạo điều kiện để các gia đình chính sách ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho cụ bà Lê Thị Tề, vợ liệt sỹ Hoàng Văn Thuận, thôn Tân Dân.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang làm việc tại Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 1 - Triệu Sơn và Trung đoàn 3 - Sư đoàn 324.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sỹ đang làm việc tại Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 1 – Triệu Sơn.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích các đơn vị đã đạt được trong công tác bảo đảm an ninh trật tự thuộc địa bàn quản lý, góp phần giữ vững bình yên khu vực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 1 – Triệu Sơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục đoàn kết, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Tăng cường phối hợp với các địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhất là việc bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, địa phương và các dịp lễ, Tết. Quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ, tạo điều kiện cho khu vực thuộc địa bàn quản lý phát triển mạnh trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Triển khai, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động vui chơi, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ chặt chẽ, vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho Trung đoàn 3 - Sư đoàn 324.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc các đồng chí cán bộ, chiến sỹ của hai đơn vị và gia đình đón chào năm mới vui tươi, phấn khởi, hạnh phúc; đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.

Nguyễn Đạt