Phim Việt đầu tiên về không tặc: Mượn nhiều chi tiết có thật gây rùng mình

Chiều 14/8, đoàn phim “Tử chiến trên không” có cuộc họp báo tại Hà Nội. Phim do Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp với Galaxy Group phối hợp sản xuất, dự kiến ra mắt ngày 19/9.

Phim do Hàm Trần đạo diễn, được nhận xét kịch tính, nghẹt thở thông qua trailer và những đoạn phim được chiếu sớm.

Những vụ không tặc có thật trong lịch sử

“Tử chiến trên không” có bối cảnh khoảng cuối thập niên 1970, lấy cảm hứng từ các vụ không tặc có thật trong lịch sử hàng không Việt Nam sau thống nhất năm 1975. Dù chưa có xác nhận các chi tiết cụ thể trong phim, nhưng đoàn phim cho biết đã dựa nhiều nhất vào vụ không tặc năm 1978.

Máy bay gặp sự cố là DC4, mang số hiệu 501, thuộc hãng hàng không dân dụng Việt Nam, chở hở 60 hành khách từ sân bay Đà Nẵng đi Tân Sơn Nhất. Khi máy bay vào đến không phận Quảng Ngãi thì bọn không tặc ra tay.

Những đối tượng này mang theo vũ khí như dao, súng và lựu đạn nổ, rất hung hăng, liều lĩnh và nguy hiểm. Chúng đe dọa tổ bay và tấn công dã man khi tiếp viên và cảnh vệ, khi họ từ chối gõ cửa, gọi phi công để mở cửa buồng lái. Hai nữ tiếp viên đã bị bắn 5 viên đạn vào đùi và chân, một cảnh vệ của chuyến bay bị đâm liên tiếp 6-7 nhát. Một nhân viên tổ bay khác đứng chặn cửa buồng lái bị lựu đạn nổ lòi ruột, hai người khác bị bắn thẳng vào vùng ngực.

Theo cơ trưởng Phạm Trung Nam của chuyến bay, vụ nổ khiến bụng máy bay bị thủng một lỗ. Hai tên không tặc sau đó đã phá cửa và nhảy ra ngoài trước khi máy bay kịp trở lại Đà Nẵng, hạ cánh thành công trên bãi cỏ sân bay. Vụ không tặc kéo dài 52 phút.

Ông Nguyễn Đắc Thoại - nhân chứng vụ không tặc năm 1979. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Có mặt tại sự kiện họp báo phim còn có nhân chứng của vụ không tặc trên máy bay AN24, số hiệu 226, năm 1979 - nhân viên an ninh (cảnh vệ hàng không) Nguyễn Đắc Thoại.

Nhân chứng cho hay vụ việc có lựu đạn được giấu trong vỏ hộp sữa, lọt lên máy bay do khi đó chưa có máy soi an ninh. Bằng nghiệp vụ của mình, ông Thoại hạ gục từng tên song cũng mất nhiều máu vì bị một tên đập chai rượu vào đầu. Đây về sau được xác nhận là một vụ cướp máy bay để vượt biên ra nước ngoài.

Chia sẻ tại sự kiện, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân - cho biết đây là kíp các cán bộ, chiến sỹ đã cống hiến, chiến đấu và hy sinh, là tiền thân của lực lượng an ninh hàng không bây giờ.

“Khi đó điều kiện rất thô sơ. Các anh chị cũng chỉ là cán bộ được giao nhiệm vụ đảm bảo công tác chuyến bay, thực hiện nhiệm vụ bằng lòng quả cảm. Nhưng phim chỉ tái hiện được một phần, vì trên thực tế nó khốc liệt hơn rất nhiều,” ông Phong cho biết.

Diễn viên Thanh Sơn, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, ông Nguyễn Đắc Thoại, đạo diễn Hàm Trần, diễn viên Ma Ran Đô. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Hệ thống mô phỏng rung lắc chân thực, trị giá tiền tỷ

Để tái hiện mức độ khốc liệt và chân thực của vụ không tặc, cũng như sự mưu trí, quả cảm của tổ bay, đoàn phim không chỉ xây một mô hình máy bay chuẩn tỷ lệ 1:1 mà còn dùng luôn nội thất một máy bay thật, đang được dùng cho công tác huấn luyện tại Hà Nội.

Theo yêu cầu của đạo diễn Hàm Trần, việc tái hiện sự rung lắc, nhiễu động và ngả nghiêng khi mất lái cũng phải được thực hiện một cách vật lý hoàn toàn, thay vì kỹ xảo, để đảm bảo cảm giác chân thực cho diễn viên và hình ảnh.

Ông Lương Công Hiếu, đại diện nhà đầu tư và Giám đốc Galaxy E&E cho biết đoàn phim đã cho chế tạo các hệ thống bánh lăn và con quay, nhập một số thiết bị riêng để tạo độ nghiêng, dốc cho mô hình máy bay, trong khi đảm bảo an toàn cho đoàn phim. Con số được ông Hiếu tiết lộ là lên đến hơn 1 tỷ đồng cho các cảnh mô phỏng máy bay rung lắc.

Không gian chật hẹp trong máy bay - bối cảnh phim. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Do đoàn phim nhiều người, cabin chật hẹp và kín khí, lại không được phép mở điều hòa lúc ghi hình, nhiều diễn viên diễn cho biết bị khó thở vì thiếu oxy. Tuy nhiên diễn viên Thanh Sơn (vai một cảnh vệ hàng không, có nhiều pha hành động) coi môi trường này có nhiều điểm lợi.

“Chính không khí ngột ngạt và đông đúc tác động rất tốt đến diễn viên. Chúng tôi có thể cảm nhận rõ cảm xúc của các nhân vật trong chính chuyến bay đó. Anh Hàm Trần đã làm rất kỹ cho bộ phim,” nam diễn viên sinh năm 1991 cho biết.

Đóng cùng phim với “đàn anh” Thái Hòa, Thanh Sơn cho biết anh rất vui và vinh dự: “Phía Bắc có anh Công Lý, phía Nam có anh Thái Hòa là hai diễn viên tôi rất thích, đóng được cả bi và hài. Được đóng cặp với anh Thái Hòa tôi cảm thấy như được song ca cùng thần tượng.”

Diễn viên Ma Ran Đô cũng tâm đắc những trải nghiệm trên phim trường. Anh cho biết do buồng lái còn được tái hiện cả nút bấm, cần gạt, góc cạnh tương tự bàn điều khiển thật, nên hầu hết các diễn viên trong các cảnh đánh nhau, xô đẩy, đều va phải các chi tiết này, người bầm tím nhiều chỗ. Tuy nhiên đây cũng trở thành yếu tố giúp anh cảm nhận bộ phim và vào vai chân thực, hiệu quả hơn.

Ngoài một số cái tên nói trên, “Tử chiến trên không” còn có sự góp mặt của Kaity Nguyễn, Trâm Anh, Trần Ngọc Vàng, Xuân Phúc.../.

