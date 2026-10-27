Phê duyệt thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thủ tướng ký Quyết định phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thay thế Quyết định số 1054/QĐ-TTg ngày 12/6/2026.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 26/10/2026 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thay thế Quyết định số 1054/QĐ-TTg ngày 12/6/2026.

Theo Quyết định 2047/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo).

Các Phó Trưởng Ban gồm: Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà.

Các Ủy viên gồm: Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính; bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Bộ Y tế; Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ông Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Vũ Xuân Hân, Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Nội vụ; Đại tá Ngô Quang Phúc, Phó Trưởng Ban Công tác cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Quyết định 2047/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành (26/10/2026) và thay thế Quyết định số 1054/QĐ-TTg ngày 12/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Căn cứ nhu cầu, nhiệm vụ trong quá trình hoạt động, trên cơ sở đề xuất của Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia quyết định việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/phe-duyet-thanh-vien-ban-chi-dao-quoc-gia-ve-tim-kiem-quy-tap-xac-dinh-danh-tinh-hai-cot-liet-sy-post1144403.vnp