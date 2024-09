Phát triển doanh nghiệp ở Thường Xuân

Những năm qua, huyện Thường Xuân đã có nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp (DN) vào địa bàn sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người dân.

Sản xuất ván ép xuất khẩu tại Công ty TNHH Công nghiệp gỗ Thanh Hoa, xã Luận Thành.

Công ty TNHH South Fame Garments Limited được xây dựng và đi vào hoạt động từ cuối năm 2020 tại thị trấn Thường Xuân, với số vốn đầu tư 600 tỷ đồng. Đây là công ty may có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đầu tiên và lớn nhất đặt tại huyện Thường Xuân, chuyên gia công các sản phẩm may mặc xuất khẩu sang các thị trường Âu Mỹ, Nhật Bản... Ngay từ khi đi vào hoạt động, công ty đã đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại vào sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, góp phần nâng cao năng suất, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp cho người lao động làm việc trong môi trường an toàn, đảm bảo. Hiện công ty tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1.900 lao động địa phương và các huyện lân cận, với mức thu nhập trung bình từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Sau 7 năm đi vào hoạt động, sản phẩm ván ép xuất khẩu của Công ty TNHH Công nghiệp gỗ Thanh Hoa ở xã Luận Thành đã dần khẳng định được chỗ đứng trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc công ty, cho biết: Nhận thấy trên địa bàn huyện dồi dào nguồn nguyên liệu gỗ và nguồn lao động để chế biến xuất khẩu. Được sự tạo điều kiện của huyện Thường Xuân về mặt bằng, thủ tục hành chính, năm 2017, công ty đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu ở xã Luận Thành trên diện tích 7ha, với giá trị đầu tư gần 300 tỷ đồng, chuyên sản xuất các mặt hàng ván ép tinh xuất khẩu đi các nước Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc. Trung bình, mỗi năm công ty thu mua từ 70.000 - 80.000 tấn nguyên liệu, sản xuất và xuất khẩu 2.500m3 ván ép xuất khẩu. Ngoài ra, tận dụng nguồn phụ phẩm, công ty còn chế biến dăm gỗ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, tạo việc làm thường xuyên cho 150 lao động tại địa phương, với mức thu nhập từ 5,5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thường Xuân Ngô Văn Tường, cho biết: Nhằm thu hút các DN vào đầu tư sản xuất, kinh doanh, những năm qua huyện Thường Xuân đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện. Huyện tập trung cải cách thủ tục hành chính theo hướng “4 tăng, 2 giảm, 3 không”; đồng thời tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả về cơ chế, chính sách hỗ trợ DN của Trung ương và tỉnh; tạo điều kiện để DN tiếp cận được nguồn vốn hoạt động và phát triển sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ DN về tuyển dụng lao động, nâng cao năng lực, kiến thức quản trị, điều hành DN. Cùng với đó, huyện tập trung rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội toàn huyện; quy hoạch, định hướng vùng sản xuất hàng hóa; thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo kết nối các vùng, các đầu mối giao thông quan trọng, nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. Hiện, trên địa bàn huyện có gần 30 dự án đầu tư kinh doanh đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất. Nhiều dự án lớn, như: Nhà máy South Fame Garments Limited; Nhà máy giày Thường Xuân, Công ty TNHH Công nghiệp gỗ Thanh Hoa; Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Sơn Lâm; Nhà máy sản xuất gỗ cao cấp DOKATA... tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Bên cạnh đó, huyện đã quy hoạch các cụm công nghiệp thị trấn Thường Xuân, Khe Hạ (Luận Thành) nhằm thu hút các DN vào đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Thường Xuân đã thành lập mới được 22 DN, nâng số DN trên địa bàn huyện lên 188 DN, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 7.500 lao động tại địa phương.

Bài và ảnh: K.Công