Phát triển công dân số: Hơn 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử được cấp

Bộ Công an đã cấp 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam, với khoảng 3-6 triệu người sử dụng VNeID mỗi ngày, góp phần thúc đẩy phát triển công dân số.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), thực hiện Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 9/7/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số, thời gian qua, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển công dân số, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Từ việc xây dựng nền tảng định danh, xác thực điện tử, phát triển các dịch vụ, tiện ích số đến hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích người dân tham gia môi trường số, công tác phát triển công dân số đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hơn 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử được cấp cho công dân Việt Nam

Theo C06, đến nay, 100% công dân đã được cấp số định danh cá nhân; 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử được cấp cho công dân Việt Nam, 109 nghìn tài khoản cho người nước ngoài và 950 nghìn tài khoản cho tổ chức.

Ứng dụng VNeID duy trì khoảng 3 - 6 triệu người sử dụng mỗi ngày. Khoảng 19,1 triệu thông tin tài khoản an sinh xã hội và tài khoản thanh toán đã được tích hợp; 87% công dân có tài khoản ngân hàng.

Bên cạnh đó, đã có khoảng 1,1 triệu lượt đăng ký chứng thư số, với hơn 128 nghìn lượt ký tài liệu. Gần 50% công dân đã được cấp chữ ký số, giúp tiết kiệm khoảng 41 - 170 nghìn đồng/hồ sơ ký và rút ngắn 15 - 60 phút xử lý.

Không chỉ được cung cấp các công cụ số, người dân còn được trang bị kiến thức, kỹ năng số thông qua nhiều hình thức.

Nền tảng Bình dân học vụ số đã tích hợp 170 khóa học, thu hút hơn 3,6 triệu người tham gia. Khoảng 93,5 nghìn Tổ công nghệ số cộng đồng cùng lực lượng tại cơ sở trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số và kỹ năng phòng, chống lừa đảo trên môi trường mạng.

Qua đó, người dân ngày càng tích cực tham gia các hoạt động trên môi trường số. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công thực hiện trực tuyến đạt khoảng 49,7%, tăng khoảng 5 lần. Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử tăng 15 bậc, lên vị trí 71/193 quốc gia so với trước khi triển khai Đề án 06.

Kinh tế số chiếm khoảng 14,5% GDP qua các năm. Thương mại điện tử năm 2025 đạt khoảng 31 tỷ USD, tăng 25,5% so với năm 2024.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng gần 38%, giá trị giao dịch tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhiều chính sách khuyến khích người dân tham gia môi trường số

Theo C06, Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP và các chính sách triển khai đã gắn việc phát triển công dân số với những lợi ích trực tiếp dành cho người dân.

Đến ngày 30/9/2026, khoảng 768 nghìn lượt tra cứu dữ liệu trên VNeID được thực hiện để xác định điều kiện hưởng chính sách. Hơn 14,7 nghìn hồ sơ cư trú và một số hồ sơ cấp hộ chiếu được miễn phí, giúp người dân tiết kiệm khoảng 232,6 triệu đồng.

Đáng chú ý, đã có 25 địa phương triển khai mức phí 0 đồng đối với một số dịch vụ công trực tuyến, dự kiến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khoảng 37 tỷ đồng mỗi năm.

Từ những lợi ích trực tiếp này, mức độ chủ động của người dân trong việc cung cấp dữ liệu và đóng góp ý kiến cho cơ quan nhà nước ngày càng rõ nét.

VNeID ghi nhận 23,3 triệu lượt cung cấp thông tin tài khoản thanh toán; hơn 334 nghìn lượt cung cấp thông tin giấy phép lái xe; hơn 103 nghìn giấy khai sinh và hơn 70 nghìn thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, hơn 20,6 triệu lượt công dân tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp; gần 3,3 triệu người góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; 2 triệu lượt ý kiến đối với Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai...

VNeID đang tiếp tục mở rộng các kênh tương tác, tạo điều kiện để người dân không chỉ sử dụng dịch vụ số mà còn trực tiếp tham gia, đóng góp ý kiến và đồng kiến tạo chính sách trên môi trường số.

Cùng với đó, các tiện ích trên VNeID ngày càng đa dạng, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của người dân.

Đến nay, ứng dụng đã phát triển trên 77 tiện ích, ghi nhận hơn 500 triệu lượt truy cập, triển khai 19 nhóm dịch vụ công trực tuyến cùng nhiều tiện ích trong các lĩnh vực y tế, giao thông và tư pháp.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), đại diện đơn vị nhận giải thưởng dành cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Nền tảng định danh điện tử quốc gia (VNeID). (ảnh: C06)

C06 được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026

Những kết quả trong công tác xây dựng, phát triển công dân số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và mở rộng các tiện ích số đã được ghi nhận thông qua các giải thưởng uy tín về chuyển đổi số.

Tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards (VDA) 2026, Ban Tổ chức đã vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu có đóng góp nổi bật cho quá trình chuyển đổi số.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, được vinh danh ở hạng mục “Lãnh đạo chuyển đổi số xuất sắc”. (ảnh: C06)

Đáng chú ý, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an được vinh danh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Nền tảng định danh điện tử quốc gia (VNeID).

Đại diện C06 nhận giải thưởng là Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đặc biệt, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, được vinh danh ở hạng mục “Lãnh đạo chuyển đổi số xuất sắc”.

Nguồn: https://vtv.vn/phat-trien-cong-dan-so-hon-864-trieu-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-duoc-cap-100261019105554318.htm