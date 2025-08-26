Phát lệnh báo động I trên sông Mã tại trạm Thủy văn Giàng

Hồi 3h ngày 26/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có Công điện số 21 phát lệnh báo động I trên sông Mã tại trạm Thuỷ văn Giàng.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên sông Mã số DBLU-35/02h30/THOA ngày 26/8/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 1h sáng nay 26/8 mực nước trên sông Mã tại trạm Thủy văn Giàng là +3,46m (dưới BĐI là 0,54m).

Trong 12h tới mực nước lũ hạ lưu sông Mã tiếp tục lên, mực nước trên sông Mã tại trạm Thủy văn Giàng có khả năng lên mức báo động I (+4,0m) vào lúc 3-5h sáng 26/8 và còn tiếp tục lên.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động I trên sông Mã tại trạm Thủy văn Giàng, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường: Đông Tiến, Hàm Rồng, Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Sầm Sơn, Hoằng Giang, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Thanh triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động. Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

