Phát huy vai trò toàn dân tham gia tố giác tội phạm

Thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể và phát huy vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT) và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Trong đó đã phát động sâu rộng và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT ở địa bàn cơ sở.

Lực lượng công an tuyên truyền cho người dân tham gia phòng ngừa và tố giác tội phạm.

Một trong những mô hình đã tập hợp và phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật thời gian qua, đó là mô hình “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra”. Đây là mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT” được xây dựng trên cơ sở phối hợp giữa Công an TP Thanh Hóa và lực lượng công nhân môi trường trên địa bàn thành phố. Mục đích của mô hình này là nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và toàn dân tham gia công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ, toàn diện giữa lực lượng công an với lực lượng công nhân môi trường trong công tác bảo đảm ANTT; động viên, hướng dẫn lực lượng công nhân tích cực, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Sau gần 4 năm hoạt động, mô hình này đã thu hút đông đảo lực lượng công nhân môi trường tham gia với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và hiệu quả. Qua đó, lực lượng công nhân môi trường đã cung cấp cho cơ quan công an hơn 2.000 tin báo liên quan đến ANTT, phòng cháy, chữa cháy, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hàng trăm tin có giá trị trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Điển hình, khoảng 0h ngày 3/10/2024 trên đường đi làm về qua đoạn phố Nguyễn Thái Học thuộc địa bàn phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, anh Nguyễn Tiến Hiệu là công nhân quản lý vận hành điện chiếu sáng thuộc Xí nghiệp Quản lý vận hành xây lắp điện, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã phát hiện một đối tượng đang thay cáp chiếu sáng của đơn vị nên báo về xí nghiệp. Ngay sau đó đơn vị báo cho Công an phường Trường Thi xuống hiện trường để bắt giữ đối tượng và thu giữ tang vật. Tại cơ quan công an, đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản khai nhận giả danh là công nhân công ty điện lực để thực hiện hành vi trộm cắp 70m dây điện trị giá 11 triệu đồng.

Để thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, hằng năm lực lượng công an trong tỉnh đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác vận động quần chúng Nhân dân tích cực đấu tranh tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, lực lượng công an trong tỉnh chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ kết hợp với triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào XDNTM. Từ đó, nâng cao nhận thức và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, cung cấp các nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc kịp thời ngay từ cơ sở.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tiếp tục được duy trì từ gia đình đến thôn, xóm bằng nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, đảm bảo công tác phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động gần 1.000 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT. Tiêu biểu như: Mô hình “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa”; mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng”; mô hình “Câu lạc bộ thanh niên phòng, chống tội phạm”; mô hình “Tự quản đường biên cột mốc” ở các xã biên giới; mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” ở các huyện Hậu Lộc, Nông Cống, Thiệu Hóa, Ngọc Lặc... Thông qua đó, hằng năm, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn nguồn tin có giá trị về ANTT. Các vụ việc liên quan đến ANTT và những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân cơ bản đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” và các mâu thuẫn kéo dài, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Bài và ảnh: Quốc Hương