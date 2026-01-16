Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học trong xây dựng xã hội học tập

Sáng 16/1, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025, các cấp HKH trong tỉnh tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức hội, đặc biệt trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Thường trực Tỉnh hội đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường trong tỉnh thành lập tổ chức HKH và triển khai các hoạt động khuyến học khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT), phát triển hội viên cả về số lượng và chất lượng nhằm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào KHKT, xây dựng XHHT.

Ông Vương Văn Việt, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Toàn tỉnh hiện có 134 HKH trực thuộc Tỉnh hội (132/166 hội cấp xã, 2 đơn vị trực thuộc Tỉnh hội) với tổng số hơn 1,15 triệu hội viên, đạt 30,4% dân số toàn tỉnh.

Đến thời điểm cuối năm 2025, tổng Quỹ Khuyến học toàn tỉnh đạt 420 tỷ 936 triệu đồng, bình quân đạt 110.641 đồng/người dân. Toàn tỉnh có 17 HKH cấp huyện cũ với số dư quỹ khuyến học gửi tại ngân hàng từ 1 đến 6 tỷ đồng; từ ngày 1/7/2025 số quỹ của các đơn vị đã được phân giao về cho các xã, phường mới.

Từ nguồn quỹ này toàn tỉnh đã trao học bổng cho 90.680 học sinh, sinh viên với số tiền 58 tỷ 996 triệu đồng; hỗ trợ 110.953 học sinh, sinh viên với số tiền 58 tỷ 381 triệu đồng; khen thưởng cho 241.482 học sinh, sinh viên với số tiền 69 tỷ 213 triệu đồng; khen thưởng cho 36.221 cán bộ, giáo viên và người lao động sáng tạo trong lao động có với số tiền 18 tỷ 110 triệu đồng.

Về triển khai nhân rộng các mô hình học tập, HKH các cấp trong tỉnh đã vận động được hơn 928.031 gia đình đăng ký “Gia đình học tập”, đạt tỷ lệ 96,98%; có 10.374/11.167 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”; 4.393/4.393 thôn, bản, tổ dân phố đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập”...

Trên cơ sở những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất chỉ tiêu, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Theo đó, HKH tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”; phong trào “Bình dân học vụ số”; Kế hoạch của UBND tỉnh và Trung ương HKH Việt Nam, tạo nên cuộc vận động “người người học tập, nhà nhà học tập, ngành ngành học tập, cả tỉnh học tập”. Tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức hội, hội viên. Tăng cường các giải pháp hỗ trợ nhà trường; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa việc xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, quỹ học bổng... Tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào và phát động các đợt thi đua trong năm gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

