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Phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác phòng, chống ma túy tại cộng đồng

Nguyễn Linh
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 18/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoằng Lộc tổ chức Hội thi “Phụ nữ Hoằng Lộc tự tin, hiểu luật, chung tay xây dựng địa bàn không ma túy”, với sự tham gia của 7 đội thi đến từ các chi hội phụ nữ trên địa bàn.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác phòng, chống ma túy tại cộng đồng

Ngày 18/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoằng Lộc tổ chức Hội thi “Phụ nữ Hoằng Lộc tự tin, hiểu luật, chung tay xây dựng địa bàn không ma túy”, với sự tham gia của 7 đội thi đến từ các chi hội phụ nữ trên địa bàn.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác phòng, chống ma túy tại cộng đồng

Các đội thi tham gia phần thi chào hỏi.

Các đội thi trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, hiểu biết; ứng xử tình huống và phụ nữ với pháp luật.

Nội dung tập trung vào kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy; tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội; kỹ năng xử lý các tình huống thực tế và vai trò của phụ nữ trong tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và cộng đồng chấp hành pháp luật.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần giao lưu, học hỏi và hình thức thể hiện phong phú, hội thi đã tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm của cán bộ, hội viên phụ nữ.

Thông qua hội thi, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoằng Lộc tiếp tục lan tỏa thông điệp mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ là một tuyên truyền viên tích cực, chung tay xây dựng địa bàn không ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nguyễn Linh

Từ khóa:

#Phòng chống ma túy #xã Hoằng Lộc #xây dựng #chung tay #Cộng đồng #tự tin #kiến thức pháp luật #Lực lượng chức năng #Gia đình hạnh phúc #vận động Nhân dân

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