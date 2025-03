Phát huy vai trò của lực lượng quản lý đê điều ở cơ sở

Nhằm bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hàng năm, ngành nông nghiệp đã tích cực phối hợp với các địa phương có tuyến đê đi qua tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuần tra, canh gác, bảo vệ, diễn tập xử lý đê giờ đầu, từng bước nâng cao năng lực quản lý đê điều cho lực lượng ở cơ sở.

Các lực lượng hộ đê ở cơ sở tích cực tham gia khắc phục sự cố thẩm lậu mái đê bối sông Lèn thuộc thôn Bạch Đầu, xã Quang Lộc (Hậu Lộc).

Lực lượng quản lý đê ở cơ sở có nhiệm vụ phối hợp với các địa phương có tuyến đê đi qua thường xuyên kiểm tra, tuần tra canh gác, phát hiện kịp thời các hư hỏng, sự cố đê thuộc địa bàn quản lý. Cùng với đó, các lực lượng lập biên bản và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều. Lực lượng quản lý đê ở cơ sở còn tích cực tham gia với các xã, thị trấn xây dựng phương án hộ đê, phòng chống lụt bão; tham gia quản lý và bảo vệ điếm canh đê, vật tư dự trữ chống vỡ đê, hệ thống biển báo đê điều... Trong năm 2024, hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 50 sự cố công trình (33 sự cố trên các tuyến đê Trung ương; 16 sự cố trên các tuyến đê địa phương, 1 sự cố bãi sông không có đê). Đặc biệt, đầu tháng 9/2024, trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng liên tiếp của cơn bão số 3 và số 4 với nhiều đợt mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nhiều tuyến đê. Trong đó, một số tuyến đê xảy ra sự cố nghiêm trọng, như: Sự cố kênh kẹt cánh cửa cống Đồng Xốn tại K21+940 đê hữu Cầu Chày, xã Trường Xuân (Thọ Xuân); sự cố cánh cửa cống 3 cửa tại vị trí K37+840 đê tả sông Hoàng, xã Quảng Phúc (Quảng Xương); sự cố thẩm lậu mái đê phía đồng bờ bao thôn Bạch Đầu, xã Quang Lộc (Hậu Lộc) đê bối sông Lèn và sự cố có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; lùng mang cống Nổ Thôn tại K26+711 đê tả sông Mã, xã Vĩnh An (Vĩnh Lộc)...

Ngay khi sự cố xảy ra, các địa phương đã khẩn trương huy động hàng nghìn người là lực lượng hộ đê tại chỗ cùng người dân tham gia khắc phục sự cố theo phương châm “bốn tại chỗ” ngay từ giờ đầu, bảo đảm an toàn hệ thống đê. Theo Trưởng Phòng quản lý đê điều - Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa Đỗ Minh Chính: "Qua thực tế, công tác ứng phó với các đợt mưa bão đã xảy ra cho thấy vai trò của lực lượng quản lý đê điều ở cơ sở trong việc hộ đê và xử lý sự cố để bảo đảm an toàn hệ thống đê điều là rất quan trọng. Đây là lực lượng trực tiếp tham mưu về mặt chuyên môn kỹ thuật, triển khai xử lý sự cố đê điều ngay từ giờ đầu, giữ an toàn hệ thống đê, hạn chế được thiệt hại do lũ, bão gây ra".

Thanh Hóa là tỉnh có hệ thống đê điều lớn với 1.008km đê sông, đê biển. Trong đó, đê từ cấp I đến cấp III dài 315km, đê dưới cấp III dài 693km và 1.118 cống qua đê, 443 kè lát mái với tổng chiều dài là 264,91km. Hệ thống đê bảo vệ cho 239 xã/16 huyện, thị, thành phố có đê đi qua. Để bảo vệ an toàn hệ thống đê điều, các ngành có liên quan của tỉnh, các địa phương đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án huy động lực lượng. Toàn tỉnh có 547 xã, phường, thị trấn đã thành lập, củng cố, kiện toàn đội xung kích phòng, chống thiên tai với 50.000 người tham gia. Các hạt quản lý đê trực thuộc Chi cục Thủy lợi đã chủ động tham mưu, phối hợp với các địa phương có đê tổ chức tập huấn, diễn tập nghiệp vụ xử lý đê giờ đầu cho lực lượng canh đê, xung kích hộ đê ở các địa phương. Ngoài ra, lực lượng kiểm soát viên đê điều tại các hạt quản lý đê cũng chủ động bám tuyến, bám địa bàn được phân công, thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến hiện trạng công trình. Qua đó, lực lượng quản lý đê phát hiện, ngăn chặn và đề xuất xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Đê điều, phòng chống thiên tai.

Theo Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa Lê Minh Trường, để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của lực lượng quản lý đê ở cơ sở, các ngành có liên quan của tỉnh cần quan tâm tạo điều kiện hơn nữa về chế độ cho lực lượng này, nhất là tại những địa bàn phức tạp, khó khăn. Hàng năm, Chi cục Thủy lợi phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng quản lý đê ở cơ sở để chủ động ứng phó với các sự cố xảy ra. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực quản lý đê điều cho các lực lượng nhằm thực hiện tốt mục tiêu giữ đê an toàn, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Bài và ảnh: Lê Hợi