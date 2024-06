Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, xây dựng Hòa Lộc phát triển bền vững, giàu mạnh

Về thăm Hòa Lộc vào những ngày cuối tháng 6, cảm nhận không khí rộn ràng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên, Nhân dân hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã. Đây là mốc son có ý nghĩa quan trọng mà Đảng bộ, các tầng lớp Nhân dân xã Hòa Lộc cùng nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển trong suốt 70 năm, đồng thời tiếp thêm động lực, niềm tin tích cực thi đua, lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày một đổi mới, phát triển.

Diện mạo xã Hòa Lộc hôm nay. Ảnh: Thế Sơn

Miền quê vùng biển giàu truyền thống yêu nước, cách mạng

Hòa Lộc là xã đông dân, với nhiều ngành nghề kinh tế khác nhau. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp như sông Lạch Trường, cảng cá, cụm công nghiệp nghề cá Hòa Lộc, chùa Cam Lộ linh thiêng. Là vùng đất có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm; nơi sinh ra những danh nho, văn tướng, những nhà cách mạng tiền bối, trung kiên, bất khuất như Bảng nhãn Phạm Thanh; Quan án sát Phạm Bành; đồng chí Nguyễn Chí Hiền, Xứ ủy viên xứ ủy Bắc Kỳ, người chiến sĩ cách mạng kiên trung. Hòa Lộc là vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh, chứng kiến những sự kiện lịch sử hào hùng trong phong trào yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Cách đây 70 năm, ngày 4/7/1954, chi bộ Trường Xuân (nay là Đảng bộ xã Hòa Lộc) được thành lập. Trải qua quá trình xây dựng, trưởng thành, Đảng bộ xã Hòa Lộc luôn kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước lãnh đạo, chỉ đạo các tầng lớp Nhân dân đóng góp sức người, sức của cho các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc; lao động, sáng tạo giành nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong thời kỳ xây dựng, đổi mới, phát triển quê hương, đất nước. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quê hương Hòa Lộc đã có 1.105 thanh niên lần lượt lên đường làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tiêu biểu trong số đó có một gia đình 2 thế hệ cha và con là liệt sĩ; có 21 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 1.560 lượt người tham gia dân công phục vụ tiền tuyến. Trong các cuộc kháng chiến vĩ đại, cả ngoài tiền tuyến và hậu phương đã có 187 thanh niên hy sinh, cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; có 232 thương binh, bệnh binh... Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước năm 1975, trong giai đoạn 1977-1985, Đảng bộ xã Hòa Lộc tập trung lãnh đạo Nhân dân khôi phục và phát triển kinh tế toàn diện gắn với đổi mới quản lý HTX, chú trọng phát triển kinh tế biển, phát triển văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Với những thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất và tham gia bảo vệ Tổ quốc, năm 2000, Hòa Lộc vinh dự được Nhà nước quyết định phong tặng xã Anh hùng Lực lượng vũ trang.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, năm 2016, xã Hòa Lộc hoàn thành các tiêu chí XDNTM và làm lễ đón nhận vào năm 2017, sớm hơn 3 năm so với mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2016-2020 đề ra. Từ năm 2020 đến nay, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân Hòa Lộc đã phấn đấu vươn lên, giành được những kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt từ 13% trở lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 58 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng cơ cấu sản xuất nông nghiệp giảm dần, tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, lao động việc làm. Toàn xã có hơn 500 lao động đang tham gia lao động và làm việc ở nước ngoài. Hiện nay, xã Hòa Lộc có 119,4ha diện tích nuôi trồng thủy sản, mang lại hiệu quả kinh tế. Chương trình XDNTM nhận được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp Nhân dân; nhiều công trình phúc lợi xã hội, hệ thống giao thông, thủy lợi được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2023, xã Hòa Lộc đạt chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm, trong đó trường THCS được xếp vào tốp đầu trong huyện, 2 trường (THCS, mầm non) đạt chuẩn mức độ 1, trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2. Công tác y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình được đảng bộ quan tâm chỉ đạo, hiện nay duy trì xã đạt chuẩn về y tế. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được quan tâm; đến nay có 10/10 thôn đạt thôn văn hóa; 85% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Công tác quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã xuống các chi bộ, thôn được quan tâm chỉ đạo, chất lượng ngày càng nâng lên.

Xây dựng Hòa Lộc phát triển bền vững, giàu mạnh

Trong suốt chiều dài 70 năm qua, Đảng bộ xã Hòa Lộc trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhiều biến cố, thăng trầm, khó khăn thách thức. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ xã Hòa Lộc luôn phát huy truyền thống yêu nước cách mạng, truyền thống quê hương Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Đảng bộ đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo Nhân dân giành nhiều thắng lợi.

Cảng cá Hòa Lộc. Ảnh: Thế Sơn

Đồng chí Hà Duy Cử, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Lộc, cho biết: Nhìn lại chặng đường 70 năm thành lập và phát triển, từ chi bộ đảng đầu tiên với 80 đảng viên, trải qua 30 kỳ đại hội, đến nay Đảng bộ xã Hòa Lộc đã có trên 400 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên xã Hòa Lộc luôn đoàn kết thống nhất trong nội bộ đảng, sáng tạo, lao động, mẫu mực về đạo đức, lối sống được Nhân dân tin yêu, quý trọng. Phát huy truyền thống của quê hương, trong thời gian tới, Đảng bộ xã Hòa Lộc tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; củng cố hệ thống chính trị, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền địa phương, MTTQ, các đoàn thể chính trị, hoạt động có hiệu quả hướng về cơ sở, khu dân cư. Phấn đấu năm 2024, Đảng bộ kết nạp 15 đảng viên mới, có 5 thôn hoàn thành các tiêu chí, đề nghị huyện công nhận NTM.

Đảng bộ xã Hòa Lộc quyết tâm thực hiện tốt công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch mạnh mẽ hơn nữa về cơ cấu kinh tế theo hướng thị trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm lo sức khỏe Nhân dân; tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện đời sống Nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục - thể thao, bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội... góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng Hòa Lộc phát triển bền vững, giàu mạnh, văn minh.

Ngọc Huấn