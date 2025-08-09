Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, xây dựng Hồ Vương thành xã NTM nâng cao trước năm 2030

Xã Hồ Vương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Nga Giáp, Nga Hải, Nga Thành, Nga Liên. Sự hợp nhất này không chỉ đơn thuần là sự thay đổi địa giới hành chính mà còn tạo khí thế, động lực mới để phát triển. Nhiệm kỳ 2025-2030, đảng bộ xã đề ra mục tiêu xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời, xây dựng xã Hồ Vương trở thành xã NTM nâng cao trước năm 2030.

Xã Hồ Vương chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Những dấu ấn nổi bật

Xã Hồ Vương có diện tích 19,28km2, dân số 27.063 người. Đảng bộ xã có 63 tổ chức đảng trực thuộc với 1.354 đảng viên. Là đảng bộ có truyền thống đoàn kết, Nhân dân yêu nước, cần cù lao động, sáng tạo trong sản xuất; đồng thời mang trong mình những tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện. Nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; các xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 23/23 chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội 4 xã đã đề ra.

Lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn xã Hồ Vương có sự tăng trưởng vượt bậc, tốc độ tăng bình quân hằng năm đạt 4%. Các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi đều chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ sang quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao. Lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản tiếp tục được quan tâm, có bước tăng trưởng khá. Đặc biệt, Chương trình XDNTM đã đạt được nhiều thành quả tích cực, huy động được nguồn lực to lớn từ Nhân dân, thay đổi diện mạo nông thôn, hệ thống giao thông, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng được đầu tư khang trang. Toàn xã có 8/28 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, 7 sản phẩm OCOP. Trước sáp nhập, có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 1 xã NTM nâng cao và 2 xã đạt từ 12 đến 16 tiêu chí NTM; diện mạo nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn từng bước được quan tâm phát triển. Nhờ đó, các ngành nghề thủ công truyền thống, như: dệt chiếu cói, xe lõi, xe đay, thủ công mỹ nghệ, cơ khí, may mặc... phát triển toàn diện, tạo việc làm cho khoảng 800 lao động địa phương. Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển khá, với mức tăng bình quân 15%/năm.

Cùng với phát triển kinh tế, xã Hồ Vương còn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được nâng cao, hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao được đầu tư. An sinh xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được triển khai hiệu quả. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng hàng năm, đến nay đạt 95%. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,88%.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, thể hiện qua việc đảng bộ xã tập trung quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Đặc biệt là các nghị quyết, kết luận của Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ đã kết nạp 127 đảng viên mới, vượt 69,3% kế hoạch. Việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện đúng quy trình. Hàng năm, trên 92,5% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95,5% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, cải cách tổ chức bộ máy hành chính gắn với xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của chính quyền địa phương.

Các chủ trương của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN luôn được quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện đi vào chiều sâu, hiệu quả; quyền làm chủ của Nhân dân được bảo đảm và phát huy trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Công tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Vững bước trên chặng đường mới

Kế thừa và phát huy những thành quả hết sức quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Hồ Vương bước vào chặng đường phát triển mới mang vai trò và sứ mệnh quan trọng, hòa mình vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của toàn dân tộc.

Sản xuất trong nhà lưới trở thành điểm sáng thúc đẩy nông nghiệp địa phương phát triển bền vững.

Nhiệm kỳ 2025-2030, đảng bộ xã đặt ra mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy mọi tiềm năng, ý chí và khát vọng vươn lên của mọi tầng lớp Nhân dân. Tập trung huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Toàn đảng bộ quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu xây dựng xã Hồ Vương trở thành xã NTM nâng cao trước năm 2030.

Đảng bộ xã cũng đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư, phát triển. Chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng khoa học - công nghệ phát triển sản xuất theo chuỗi; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo động lực cho tăng trưởng; phát triển đa dạng các lĩnh vực dịch vụ, nhất là các dịch vụ có lợi thế; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng xã NTM nâng cao. Tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai; đồng thời, tập trung phát triển kinh tế tư nhân thành động lực cho sự phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, xã Hồ Vương tiếp tục chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển” đã, đang và sẽ là kim chỉ nam để xã Hồ Vương viết tiếp những trang sử vẻ vang trên hành trình mới, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước trong kỷ nguyên vươn mình - kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Hàn Duy Điều

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Vương