Xã Thắng Lộc: Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là sắp xếp lại bộ máy, mà còn thay đổi lề lối làm việc của chính quyền cấp xã, từ mệnh lệnh hành chính sang hành chính phục vụ. Với phương châm “lấy người dân là trung tâm phục vụ”, sau 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) xã Thắng Lộc đã có nhiều chuyển biến tích cực về phong cách, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thắng Lộc phục vụ Nhân dân.

Xã Thắng Lộc thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 xã Xuân Lộc và Xuân Thắng thuộc huyện Thường Xuân cũ. Xã Thắng Lộc có diện tích 73,75km2, quy mô dân số là 8.893 người. Với quy mô lớn hơn, xã có nhiều dư địa, nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, sau hợp nhất xã gặp không ít khó khăn, nhất là việc xử lý công việc của CBCC còn lúng túng. Cùng với đó, trang thiết bị phục vụ làm việc chủ yếu sử dụng lại từ xã cũ, đã gây nhiều khó khăn trong quá trình xử lý công việc.

Chủ tịch UBND xã Thắng Lộc Lê Văn Hùng cho biết: Quán triệt quan điểm “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, ngay khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã chủ động rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy để tập trung toàn lực cho việc thực thi nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là ưu tiên bố trí CBCC có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác ở những lĩnh vực khó, theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả.

Nhằm đáp ứng điều kiện công tác cho CBCC, xã Thắng Lộc lập phương án sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có đang còn sử dụng tốt để tránh lãng phí tài sản công. Điểm nhấn là trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) xã được cải tạo từ hội trường cũ, với diện mạo khang trang. Cùng với đó, xã ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ trang thiết bị cho trung tâm như hệ thống máy tính có kết nối internet, mạng trực tuyến, mạng LAN, cài đặt các phần mềm chuyên ngành, bàn ghế phục vụ người dân đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Điều đó không chỉ bảo đảm các dịch vụ công được vận hành thông suốt, mà còn mang đến sự tiện lợi, hài lòng cho người dân. Đồng thời, ngay từ những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thắng Lộc đã bố trí CBCC phụ trách các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, tư pháp - hộ tịch tại trung tâm PVHCC trực tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân.

Với tinh thần hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc, CBCC ở trung tâm luôn niềm nở, thân thiện, lắng nghe đầy đủ, hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc của người dân.

Đến làm thủ tục hỏa táng cho bố đẻ, chị Nguyễn Thị Hiền ở thôn Pà Cầu cảm thấy được an ủi phần nào khi CBCC trung tâm PVHCC xã nhiệt tình hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kết quả ngày sau đó. Chị Hiền chia sẻ: "Trung tâm PVHCC được đặt ngay tại trung tâm xã rất thuận lợi cho người dân đến giao dịch, giải quyết TTHC. Mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng CBCC trung tâm luôn niềm nở, thân thiện, nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân chúng tôi đăng ký TTHC, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến và Cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua VneID. Hồ sơ TTHC được trung tâm giải quyết nhanh gọn, giúp người dân không phải đi lại nhiều lần”.

Đổi mới lề lối làm việc từ mệnh lệnh hành chính sang hành chính phục vụ người dân, từ ngày 1/7 đến 31/7/2025 Trung tâm PVHCC xã Thắng Lộc đã tiếp nhận trực tuyến 107 hồ sơ TTHC. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, không phiền hà, sách nhiễu, không né tránh, không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc, CBCC trung tâm đã nỗ lực giải quyết trước hạn và đúng hạn 100% TTHC cho người dân.

Học Bác về tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch UBND xã Thắng Lộc đã trực tiếp đối thoại và tiếp công dân thôn Pà Cầu để giải quyết kiến nghị về đất đai. Tại buổi tiếp và đối thoại, người đứng đầu chính quyền xã đã giải thích cho công dân hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai và rút đơn kiến nghị.

Để phục vụ Nhân dân được tốt hơn, thời gian tới xã Thắng Lộc tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện, ban hành quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho công dân, doanh nghiệp giữa trung tâm PVHCC và các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát việc tiếp nhận hồ sơ TTHC, không để xảy ra tình trạng thu hồ sơ thừa thành phần, người dân, doanh nghiệp phải bổ sung hồ sơ nhiều hơn 1 lần. Tổ chức phân luồng, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ TTHC theo cơ chế ưu tiên “làn xanh” của tỉnh. Xã cũng chú trọng cử CBCC tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC để chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch tại trung tâm PVHCC.

Bài và ảnh: Trần Thanh