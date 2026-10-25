Phát huy thế mạnh võ thuật, tạo đà bứt phá cho thể thao thành tích cao

Từ truyền thống thượng võ ngàn đời của con người xứ Thanh, qua sự trui rèn của kỷ luật, khoa học và sự quan tâm đầu tư bài bản, các môn võ thuật thành tích cao Thanh Hóa đã, đang khẳng định sức mạnh trên các đấu trường quốc gia, quốc tế.

Pencak Silat những năm qua luôn khẳng định vị thế hàng đầu ở các giải đấu quốc nội.

Trong số các môn võ thế mạnh, Pencak Silat là một trong những bộ môn tạo dấu ấn rõ nét của thể thao Thanh Hóa. Nhiều năm qua đội tuyển Pencak Silat khẳng định vị thế số 1 ở giải quốc nội, đồng thời đóng góp VĐV cho những sân chơi quốc tế. Thanh Hóa có tới 10 võ sĩ trong đội tuyển quốc gia gồm: Lê Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thùy Trang, Dương Thị Hải Quyên, Cao Văn Quý, Lê Ngọc Vũ, Lường Thị Vân (ăn tập tại Hà Nội), Trần Bá Duy, Hồ Thị Lê Lan, Nguyễn Thị Nga (ăn tập tại TP Hồ Chí Minh). Bên cạnh đó 2 gương mặt trong đội tuyển trẻ quốc gia là Lê Thị Trà My và Nguyễn Thị Mai Linh cũng đang có những tiến bộ vượt bậc.

Vovinam cũng là môn khẳng định vị thế hàng đầu ở các giải quốc nội. Tham gia các giải trong nước, Vovinam Thanh Hóa luôn xếp vị trí thứ 3 toàn đoàn từ năm 2014 đến nay, đứng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên, riêng nội dung đối kháng nhiều năm dẫn đầu cả nước. Vovinam Thanh Hóa cũng có những võ sĩ tiêu biểu, vươn tầm thế giới. Năm 2026, Vovinam giành 4 HCV, 10 HCB và 5 HCĐ, xếp hạng ba toàn đoàn tại Giải vô địch các đội mạnh Vovinam quốc gia lần thứ XVII; giành 17 HCV tại Giải vô địch Vovinam miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 4, lần thứ 4 liên tiếp trên đỉnh cao giải đấu này.

Ngoài Pencak Silat, Vovinam, những môn võ khác như: Muay, Võ cổ truyền, Vật, Taekwondo, Boxing, Karate, Judo... đã liên tục khẳng định vị thế bằng những cơn mưa huy chương tại các giải vô địch quốc gia, Đông Nam Á và châu Á.

Cùng với đó dù mới đưa vào huấn luyện trong thời gian ngắn, các môn Jujitsu, Kun Khmer, Kurash đã tạo nên những cú bứt phá ngoạn mục, liên tiếp gặt hái thành công ngoài mong đợi. Tiêu biểu như Jujitsu tuy mới được gây dựng từ năm 2020 và từ năm 2024 đến nay, đội tuyển đã giành gần 300 huy chương các loại ở các đấu trường, trong đó có gần 100 HCV.

Thành công của các môn võ là kết quả của một quá trình rèn luyện đầy mồ hôi và thậm chí cả máu trên sàn tập. Để duy trì thành tích cao, các môn võ thuật đã và đang tập trung đổi mới phương pháp huấn luyện, chú trọng xây dựng lực lượng VĐV võ thuật có chiều sâu và chất lượng chuyên môn cao. Đồng thời, quan tâm, nâng cao điều kiện huấn luyện, tập luyện cho các huấn luyện viên (HLV), VĐV. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cử các VĐV thi đấu đầy đủ tại hệ thống các giải đấu cấp quốc gia, các giải khu vực, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

HLV đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa Trịnh Thị Ngà cho biết: “Chúng tôi chủ động điều chỉnh giáo án theo từng đối tượng. Với VĐV trẻ, trọng tâm là xây dựng nền tảng thể lực, kỹ thuật và tư duy thi đấu; với những gương mặt giàu kinh nghiệm, chương trình tập luyện chú trọng hoàn thiện chiến thuật, khắc phục điểm yếu và duy trì phong độ. Qua từng giải đấu, ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá năng lực từng VĐV, từ đó điều chỉnh nội dung tập luyện phù hợp với yêu cầu chuyên môn”.

Thấu hiểu những gian khổ của thầy trò các đội tuyển, tỉnh Thanh Hóa cùng ngành thể thao đã dành sự quan tâm đặc biệt trong việc nâng cấp, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện. Chế độ dinh dưỡng, chăm sóc y học và tiền công đối với HLV, VĐV được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo các cơ chế, chính sách mới.

Với những cách làm và định hướng phát triển một cách bền vững theo điều kiện thực tiễn, các môn võ thuật của tỉnh có nhiều tiến bộ vượt bậc, từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc gia. Nhiều VĐV đạt thành tích cao tại các giải đấu quan trọng trong nước, khu vực và quốc tế thời gian qua. Tiêu biểu như: Nguyễn Thị Thanh Trúc, Lê Đức Cường (Jujitsu); Phạm Ngọc Châm, Nguyễn Thị Hương (Taekwondo); Trần Thị Hậu, Lương Minh Cảnh, Trương Thị Quỳnh Vy (Võ cổ truyền - Kun Khmer); Trần Thị Linh (Boxing); Nguyễn Thị Phương Hậu, Hàn Thị Thúy (Muay); Lê Thị Vân Anh, Dương Thị Hải Quyên (Pencak Silat), Lê Thị Hiền, Trương Văn Tuấn (Vovinam)...

Giai đoạn 2021-2025, các VĐV Thanh Hóa tham gia 598 giải đấu trong nước và quốc tế, giành 3.861 huy chương, trong đó có 1.164 HCV. Riêng 9 tháng năm 2026, các đội tuyển đã tham dự 124 giải, giành 1.018 huy chương, gồm 333 HCV. Trong số những tấm huy chương đó rất nhiều đóng góp từ các môn võ.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đàm Văn Long cho biết: “Võ thuật luôn là trụ cột, là niềm tự hào của thể thao Thanh Hóa. Trong thời gian tới, định hướng của trung tâm là tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các môn võ thế mạnh. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ HLV, mở rộng hợp tác quốc tế và tạo điều kiện tốt nhất cho các VĐV thi đấu cọ xát. Mục tiêu không chỉ là giành thêm huy chương trong ngắn hạn, mà còn phải xây dựng được hệ thống VĐV có chất lượng đồng đều, đủ sức cạnh tranh ở nhiều lứa tuổi và nội dung thi đấu. Đây là nền tảng để các môn võ giữ vững vị thế, đồng thời tạo nguồn lực cho những mục tiêu cao hơn trong tương lai”.

Bài và ảnh: Anh Tuân