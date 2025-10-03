Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng phường Bỉm Sơn giàu đẹp, văn minh

Chiều 3/10, Ủy ban MTTQ phường Bỉm Sơn đã tổ chức trọng thể Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phường Bỉm Sơn được thành lập trên cơ sở được sáp nhập từ xã Hà Vinh, các phường : Ba Đình, Đông Sơn, Lam Sơn (cũ). Nhiệm kỳ qua, MTTQ phường đã nỗ lực, trách nhiệm vượt qua khó khăn, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả 05 chương trình hành động và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam đề ra.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nổi bật là: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, đã vận động 4.542 hộ dân hiến 13,2ha đất; tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đạt 100%, đạt mục tiêu. Thực hiện phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, xây mới và sửa chữa 54 nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn với tổng giá trị hỗ trợ 3,57 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bỉm Sơn Nguyễn Duy Phương phát biểu khai mạc Đại hội.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, 6 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030 với các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật của MTTQ phường Bỉm Sơn đạt được thời gian vừa qua.

Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ phường cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của Mặt trận trong giai đoạn mới, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với khu dân cư. Chú trọng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận.

Lãnh đạo phường Bỉm Sơn tặng MTTQ phường bức trướng và hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 58 vị tham gia Ủy ban MTTQ phường Bỉm Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Ông Nguyễn Duy Phương được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga