Phát huy hiệu quả nguồn lực y tế tư nhân

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh đưa vào hoạt động hệ thống PET/CT và máy chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán hình ảnh. Hệ thống PET/CT hỗ trợ đánh giá tổn thương, xác định giai đoạn và tình trạng di căn của nhiều loại ung thư, theo dõi hiệu quả điều trị; đồng thời được ứng dụng trong chẩn đoán một số bệnh lý tim mạch, thần kinh. Máy MRI 3.0 Tesla với độ phân giải cao giúp khảo sát chi tiết các cơ quan, hỗ trợ phát hiện tổn thương ở não, cột sống, tim mạch, cơ xương khớp và nhiều bệnh lý chuyên sâu. Việc đầu tư các hệ thống này tạo điều kiện để người dân tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm nhu cầu di chuyển đến các trung tâm y tế lớn, hỗ trợ quá trình chẩn đoán và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Phòng khám đa khoa Sao Khuê phát huy thế mạnh đông y, y học cổ truyền, mang lại tiện ích cho người bệnh.

Ông Đỗ Công Muôn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh, cho biết: Bệnh viện tiếp tục đầu tư phát triển chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quản trị, điều hành. Đơn vị xác định sự hài lòng của người dân, người bệnh là thước đo xuyên suốt trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đầu tư công nghệ cao, các cơ sở y tế tư nhân còn phát triển những lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nhu cầu địa phương. Tại phường Đông Sơn, Phòng khám đa khoa Sao Khuê chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện phục vụ, phát huy thế mạnh đông y, y học cổ truyền. Mỗi ngày, phòng khám tiếp nhận hơn 100 lượt bệnh nhân, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Chị Hoa, bệnh nhân đang điều trị tại Phòng khám đa khoa Sao Khuê, chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần đi khám, chữa bệnh tôi khá vất vả vì phải đi xa. Được mọi người giới thiệu, tôi tìm đến phòng khám điều trị viêm khớp. Sau 3 ngày điều trị, tôi cảm thấy tình trạng đau nhức thuyên giảm rõ rệt. Có cơ sở y tế gần nhà, việc thăm khám thuận tiện hơn, đỡ mất thời gian đi lại”.

Từ đầu tư kỹ thuật cao đến phát triển y học cổ truyền, các mô hình y tế ngoài công lập đang góp phần đa dạng hóa dịch vụ, tạo thêm lựa chọn chăm sóc sức khỏe cho người dân. Để phát huy hiệu quả nguồn lực, các cơ sở cần gắn đầu tư với nhu cầu thực tế, bảo đảm chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh. Toàn tỉnh hiện có 1.817 cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập, gồm 21 bệnh viện, 64 phòng khám đa khoa, 1.732 phòng khám chuyên khoa và cơ sở dịch vụ y tế; cùng 4.460 cơ sở kinh doanh dược. Các bệnh viện tư nhân có 4.165 giường bệnh, chiếm 24,9% tổng số giường bệnh toàn tỉnh. Ngoài ra, Thanh Hóa có 10 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập, gồm 2 cơ sở dưỡng lão và 8 cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Những con số này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của khu vực tư nhân trong cung ứng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Cùng với tạo điều kiện cho các cơ sở phát triển, Thanh Hóa chú trọng cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động hành nghề y, dược tư nhân. Dữ liệu của 100% cơ sở hành nghề đã được chuẩn hóa, tích hợp lên Ứng dụng số Thanh Hóa, góp phần minh bạch thông tin, tạo thuận lợi cho người dân tra cứu. Trong 8 tháng năm 2026, cơ quan chức năng đã cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh 899 giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh; 111 giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; 455 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; 525 giấy chứng nhận GPP, 29 giấy chứng nhận GDP và 294 chứng chỉ hành nghề dược. Công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cũng được quan tâm nhằm tháo gỡ khó khăn cho chính quyền cấp xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ quản lý.

Ông Lê Anh Hiếu, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, thời gian tới ngành y tế Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tích hợp dữ liệu y tế tư nhân vào hệ thống chung, chuẩn hóa quy trình cấp phép, tăng cường hướng dẫn pháp lý và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai chủ động, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp hoạt động không phép hoặc vi phạm quy định. Về phía các cơ sở y tế tư nhân, cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư phát triển nhân lực, triển khai bệnh án điện tử theo lộ trình, kết nối dữ liệu với hệ thống chung của ngành; đồng thời mở rộng hợp tác chuyên môn, tiếp nhận tiến bộ khoa học, công nghệ phù hợp và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Từ sự đầu tư chủ động của các cơ sở y tế tư nhân đến những đổi mới trong công tác quản lý, nguồn lực xã hội đang từng bước được phát huy trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Với sự đồng hành của ngành y tế và việc không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, các cơ sở y tế ngoài công lập sẽ có thêm điều kiện phát triển, mang đến nhiều lựa chọn khám, chữa bệnh thuận tiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Hà Phương