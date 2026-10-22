Phát động cuộc thi viết “Người mở đường số nơi bản làng” năm 2026

Chiều nay, 22/10, tại Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại đã phát động cuộc thi “Người mở đường số nơi bản làng” năm 2026.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại phát biểu tại lễ phát động cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Cuộc thi nhằm phát hiện, biểu dương và lan tỏa những cá nhân, nhóm cá nhân có việc làm hiệu quả, cụ thể trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ưu tiên địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn, an toàn khu, biên giới và hải đảo.

Tác phẩm dự thi thể hiện bằng tiếng Việt, tư liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số phải kèm bản dịch hoặc phần giải nghĩa bằng tiếng Việt. Mỗi tác phẩm có từ 3 đến 5 ảnh chất lượng tốt kèm chú thích, có thể có thêm video, đồ họa, tư liệu bổ sung...

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, nhấn mạnh cuộc thi không hướng tới những thành tích chung chung hay chỉ giới thiệu chủ trương, chính sách, dự án, mà tập trung phản ánh những nhân vật cụ thể, việc làm có thật, sáng kiến được triển khai trong thực tế và kết quả có thể kiểm chứng.

Nhân vật của các tác phẩm có thể là những người hướng dẫn đồng bào sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử; giáo viên ứng dụng công nghệ vào dạy học, hỗ trợ xóa mù chữ, bảo tồn tiếng nói và văn hóa dân tộc; những người đưa nền tảng số vào sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm địa phương, phát triển du lịch cộng đồng, mở rộng thị trường và nâng cao thu nhập.

Cuộc thi cũng hướng tới những cá nhân, nhóm cá nhân đổi mới cách phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ người dân tiếp cận trợ giúp pháp lý, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng hoặc xây dựng các mô hình hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở.

“Chúng tôi tin rằng, đằng sau những thay đổi trong đời sống cộng đồng có thể là những việc làm bền bỉ, thầm lặng của cán bộ cơ sở, giáo viên, người có uy tín, đoàn viên, hội viên, người dân, thành viên hợp tác xã, doanh nhân và nhiều cá nhân khác. Họ có thể không phải những người nổi tiếng, nhưng những việc làm cụ thể của họ có ý nghĩa đối với cộng đồng nơi mình sinh sống, công tác,” nhà báo Triệu Ngọc Lâm nói.

Cùng chia sẻ tại lễ phát động, ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho rằng cuộc thi “Người mở đường số nơi bản làng” gợi mở một khía cạnh quan trọng của hệ sinh thái việc làm và sinh kế.

Theo ông Đạm, tại vùng sâu, vùng xa, kỹ năng số có thể giúp thanh niên tiếp cận thông tin học nghề, tìm kiếm việc làm, giới thiệu sản phẩm địa phương và kết nối thị trường. Cuộc thi cũng nhằm ghi nhận và khích lệ những con người, sáng kiến thiết thực đang đưa tri thức và công nghệ đến cộng đồng, góp phần bảo đảm cơ hội học tập, tạo sinh kế không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 30/11/2026 theo hình thức trực tuyến. Ban tổ chức dự kiến trao giải vào tháng 12/2026.

Cơ cấu giải gồm một giải Nhất trị giá 30 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra còn có giải thưởng cho nhân vật trong tác phẩm đoạt giải trị giá 5 triệu đồng./.

Theo TTXVN