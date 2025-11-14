Phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chương trình tiêm chủng mở rộng

Ngày 14/11, Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp với Cục Phòng bệnh và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức thông tin báo chí phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Cuộc thi là một hoạt động truyền thông sáng tạo, thiết thực, góp phần lan tỏa thông điệp về tiêm chủng an toàn, đúng lịch và đầy đủ.

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc theo hình thức trực tuyến. Thời gian diễn ra Cuộc thi: từ ngày 14/11/2025 đến hết ngày 10/12/2025. Người dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong nước, tham gia bằng cách khai báo thông tin cá nhân và làm bài thi trắc nghiệm trên website chính thức: https://cuocthitimhieutcmr.org.

Cuộc thi gồm hai vòng, thi vòng loại: Thời gian bắt đầu từ ngày 14/11-04/12/2025. Mỗi bài thi có 20 câu hỏi, thời gian làm bài 20 phút. Người dự thi chỉ được thi 01 lần duy nhất. Kết quả sẽ được công bố sau khi hoàn tất vòng loại.

Thi vòng chung kết: Thời gian bắt đầu từ ngày 05/12-10/12/2025, trong đó 100 người dự thi có thành tích xuất sắc nhất tại vòng loại sẽ tiếp tục tham gia thi vòng chung kết với nội dung câu hỏi nâng cao. Mỗi bài thi có 20 câu hỏi, thời gian làm bài 15 phút.

Cuộc thi tập trung cung cấp thông tin chính xác về Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, những kiến thức quan trọng giúp người dân hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm và cách bảo vệ bản thân, gia đình thông qua tiêm chủng; Cung cấp thông tin về tầm quan trọng của việc tiêm chủng đúng lịch, về các phản ứng thường gặp sau tiêm chủng, các kiến thức cơ bản về theo dõi và giám sát sau tiêm, đồng thời nêu bật các bước đảm bảo an toàn và hiệu quả...

Các câu hỏi của Cuộc thi được xây dựng dựa trên các văn bản pháp lý và khuyến cáo chuyên môn của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đảm bảo tính chính xác, khoa học và dễ tiếp cận với mọi đối tượng.

Tiêm chủng là một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tại Việt Nam, Chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai từ năm 1981 và chính thức áp dụng trên toàn quốc từ năm 1985. Nhờ đó, nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bại liệt đã được thanh toán (năm 2000), uốn ván sơ sinh được loại trừ (năm 2005).

Hiện nay, chương trình cung cấp miễn phí 12 loại vaccine phòng 11 bệnh truyền nhiễm phổ biến cho trẻ em và phụ nữ có thai./.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng hấp dẫn gồm: 01 Giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng, 03 Giải Nhì trị giá 3.000.000 đồng mỗi giải, 05 Giải Ba trị giá 2.000.000 đồng mỗi giải và 10 Giải Khuyến khích trị giá 1.000.000 đồng mỗi giải.

Theo TTXVN