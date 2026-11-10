Pháp - Đức thúc đẩy hợp tác quốc phòng, tăng cường tự chủ chiến lược của châu Âu

Pháp và Đức đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác quân sự, phát triển công nghiệp quốc phòng chung và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của châu Âu trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều biến động.

Phát biểu tại phiên họp thứ 14 của Hội nghị Nghị viện Pháp-Đức (APFA) ở Berlin ngày 9/11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng xung đột tại Ukraine đã làm lung lay trật tự an ninh châu Âu, đòi hỏi các nước trong khu vực phải chủ động hơn trong bảo đảm an ninh. Ông nhấn mạnh Pháp và Đức giữ vai trò thiết yếu trong nỗ lực này, đồng thời kêu gọi xây dựng các lực lượng có khả năng phối hợp tác chiến và một nền công nghiệp quốc phòng châu Âu vững mạnh.

Về phần mình, Bộ trưởng Lực lượng vũ trang và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin nhấn mạnh không quốc gia nào có thể tự bảo đảm an ninh trong bối cảnh thế giới ngày càng gia tăng vũ trang. Theo bà, năng lực răn đe cần đi đôi với các năng lực quân sự thông thường, trong đó có hệ thống cảnh báo sớm, phòng không mặt đất và khả năng tấn công tầm xa.

Bà Vautrin cũng kêu gọi các nước châu Âu ưu tiên sử dụng nguồn tài chính của Liên minh châu Âu (EU) để hỗ trợ các doanh nghiệp quốc phòng trong khu vực, qua đó giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Bà dẫn việc Pháp lựa chọn súng trường tấn công HK416 do Đức sản xuất và hợp tác trong dự án tên lửa đẩy không gian Ariane 6 làm ví dụ về quan hệ đối tác công nghiệp giữa hai nước.

Đề cập vấn đề Ukraine, ông Pistorius khẳng định Pháp và Đức tiếp tục phối hợp hỗ trợ Kiev trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và EU. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong khuôn khổ Nhóm Năm nước (G5).

Những trao đổi tại hội nghị cho thấy Pháp và Đức tiếp tục coi hợp tác quốc phòng song phương là động lực quan trọng để tăng cường năng lực quân sự, củng cố nền công nghiệp quốc phòng và thúc đẩy quyền tự chủ chiến lược của châu Âu.

Minh Phương