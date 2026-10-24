Pakistan hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Quốc phòng chung Mecca

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Sajjad Haider Khan mới đây cho biết nước này đã hoàn tất các thủ tục phê chuẩn Hiệp định Quốc phòng chung Mecca ký với Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia, nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định khu vực.

Theo ông Khan, hiệp định thể hiện cam kết chung của ba nước trong việc củng cố năng lực phòng thủ tập thể và tăng cường phối hợp vì an ninh khu vực. Các vấn đề liên quan đến thỏa thuận, bao gồm quá trình phê chuẩn và triển khai thực hiện, tiếp tục được ba bên thảo luận thông qua Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược ba bên. Cuộc họp gần nhất của cơ chế này diễn ra ngày 5/10.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan nhấn mạnh mỗi quốc gia tiến hành các thủ tục phê chuẩn thỏa thuận quốc tế theo quy định của hiến pháp và pháp luật nước mình. Ông cũng xác nhận Saudi Arabia đã hoàn tất quá trình phê chuẩn hiệp định.

Khẳng định cam kết của Islamabad đối với thỏa thuận, ông Khan cho biết Pakistan sẽ thực hiện cả nội dung và tinh thần của văn kiện. Theo ông, hiệp định mang tính chất phòng thủ, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và hướng tới thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định khu vực.

Hiệp định được xây dựng trên cơ sở tầm nhìn chiến lược chung của Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia, trong đó đề cao vai trò của các quốc gia trong khu vực đối với việc giải quyết những vấn đề an ninh khu vực. Ba nước hướng tới tăng cường năng lực phòng thủ, phối hợp trong các vấn đề quốc phòng và an ninh, đồng thời thúc đẩy cơ chế răn đe và phòng thủ tập thể.

Ngày 7/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã ký hiệp định tại Mecca, Saudi Arabia. Thỏa thuận đánh dấu bước tiến trong nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng và quan hệ chiến lược giữa ba nước.

Minh Phương