Ông Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và châu Âu hợp tác thay vì cô lập, đối đầu

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác và củng cố quan hệ với châu Âu trong các cuộc gặp riêng với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 30/10, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Đức là những đối tác quan trọng, có vai trò đối với sự ổn định và tăng trưởng của kinh tế thế giới. Hai nước cần tăng cường trao đổi, hợp tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng quan hệ kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) có nền tảng là tính bổ trợ và lợi ích chung. Dù quan hệ hai bên đã trải qua những thăng trầm, ông Tập Cận Bình cho rằng các khác biệt có thể được giải quyết thông qua đối thoại bình đẳng và duy trì cam kết đối tác.

Ông kêu gọi Trung Quốc và châu Âu gửi đi thông điệp tích cực về việc lựa chọn cởi mở và hợp tác thay vì cô lập và đối đầu, đồng thời phối hợp thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự và tiến trình toàn cầu hóa kinh tế mang lại lợi ích rộng rãi.

Về phần mình, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đánh giá cao những bước phát triển nhanh chóng của Trung Quốc trong những năm qua, cho rằng nước này đã trở thành một cường quốc có ảnh hưởng đáng kể trên thế giới, với sức mạnh kinh tế, năng lực công nghệ và vai trò chính trị ngày càng gia tăng. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng ngày, ông Tập Cận Bình khẳng định Thụy Sĩ là đối tác quan trọng của Trung Quốc tại châu Âu, đồng thời nhấn mạnh hợp tác thương mại tự do là một thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương. Hai nước cần tiếp tục duy trì cởi mở, tăng cường hợp tác và thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế bao trùm.

Sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký nghị định thư nâng cấp thỏa thuận thương mại tự do Trung Quốc - Thụy Sĩ cùng một số văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, việc làm và truyền thông.

Minh Phương