Ông Rubio kêu gọi châu Âu “thức tỉnh sau giấc ngủ dài”

Phát biểu tại Athens (Hy Lạp), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bảo vệ chính sách đối ngoại “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Donald Trump, đồng thời kêu gọi châu Âu “thức tỉnh sau giấc ngủ dài”, tăng cường năng lực và củng cố quan hệ với Mỹ.

Phát biểu trước đền Parthenon ở thủ đô Athens ngày 7/10, Ngoại trưởng Rubio cho rằng thế giới phương Tây đang đứng trước “bước ngoặt”, đồng thời khẳng định Washington lựa chọn theo đuổi sức mạnh quốc gia và củng cố vị thế của Mỹ.

Ông nêu rõ dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ tập trung giành lại quyền kiểm soát các chuỗi cung ứng quan trọng, tái công nghiệp hóa nền kinh tế, tăng cường năng lực quốc phòng và duy trì vị thế dẫn đầu trong các công nghệ, ngành công nghiệp của tương lai.

Theo ông Rubio, châu Âu cần từ bỏ tình trạng mà ông gọi là “sự suy thoái, lệ thuộc và đi xuống”, đồng thời khôi phục sức mạnh và khả năng tự chủ. Ông dẫn chứng việc các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng, mở rộng sản xuất và thúc đẩy nhiều chương trình, quan hệ đối tác mới là những tín hiệu tích cực.

Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi các đồng minh châu Âu tăng cường hợp tác với Washington trên nhiều lĩnh vực, từ năng lượng, di cư đến quốc phòng, đồng thời đánh giá Hy Lạp là “một đồng minh hình mẫu” của Mỹ.

Đề cập quan hệ xuyên Đại Tây Dương, ông Rubio thừa nhận những căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu, song nhấn mạnh hai bên cần duy trì mối quan hệ và củng cố liên minh để cùng ứng phó với các mối đe dọa hiện nay. Ông viện dẫn bài diễn văn nhậm chức năm 1861 của Tổng thống Abraham Lincoln, cho rằng những bất đồng giữa Mỹ và châu Âu không được phép làm phá vỡ mối quan hệ giữa hai bên.

Ngoại trưởng Rubio đồng thời đề cập một loạt vấn đề đang gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ - châu Âu, trong đó có chính sách của Washington đối với Iran và Ukraine, những tranh luận trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như khác biệt về quan điểm chính trị.

Bài phát biểu được Ngoại trưởng Rubio đưa ra trong khuôn khổ chuyến công du 3 nước Iceland, Bồ Đào Nha và Hy Lạp.

Trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới Hy Lạp, khoảng 1.500 người đã tập trung biểu tình tại Athens để phản đối sự hiện diện của ông và cuộc xung đột của Mỹ tại Iran. Các cuộc biểu tình tương tự cũng được tổ chức tại ít nhất 12 thành phố khác của Hy Lạp.

Thúy Hà