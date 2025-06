Nông nghiệp thời công nghệ số

Với sự phát triển của khoa học công nghệ, thì ngành nông nghiệp cũng đã có bước đột phá quan trọng. Trên những cánh đồng, người nông dân đã biết áp dụng thành tựu công nghệ, các phương pháp hiện đại để thay đổi phương thức sản xuất nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống và làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Người dân thị trấn Thiệu Hoá (Thiệu Hoá) thu hoạch lúa vụ xuân.

Qua khảo sát từ thực tế cho thấy, hiện nay, ngành nông nghiệp Thanh Hóa đã và đang xuất hiện thế hệ nông dân mới với trình độ, kiến thức, sự năng động, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đưa công nghệ vào sản xuất để gia tăng giá trị sản phẩm. Khi đi qua những cánh đồng trù phú, chúng ta dễ dàng bắt gặp những người nông dân trên tay cầm chiếc điện thoại thông minh điều chỉnh hệ thống tưới nước tự động, với những ưu thế vượt trội như tiết kiệm nước, giảm công lao động, chi phí, đồng thời cải thiện chất lượng nông sản... đây được xem là thành công bước đầu của "nông dân thời kỳ 4.0" khi đưa công nghệ vào quy trình sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.

Cùng với việc thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân, thời gian qua, ngành nông nghiệp của tỉnh cũng như các đơn vị, địa phương đã chuyển giao nhiều tiến bộ kỹ thuật để người dân ứng dụng vào thực tế sản xuất, qua đó nâng cao chất lượng và giá trị kinh tế cho từng loại sản phẩm nông nghiệp. Điển hình như huyện Hoằng Hóa đã quy hoạch, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Đó là mô hình trồng dưa chuột, rau màu các loại trong nhà màng, nhà lưới tại các xã Hoằng Hợp, Hoằng Lưu, Hoằng Đạt, Hoằng Đạo, Hoằng Thắng; vùng sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP tại các xã Hoằng Giang, Hoằng Hợp, Hoằng Lưu, Hoằng Trinh; mô hình dưa Kim Hoàng hậu tại xã Hoằng Đạt, Hoằng Đạo...

Tại huyện Thiệu Hóa, để tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng khoa học - kỹ thuật, huyện đã khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, qua đó hình thành vùng sản xuất tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Cụ thể như mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP của HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng và HTX hữu cơ Thiệu Trung; mô hình sản xuất lúa theo hướng công nghệ cao tại thị trấn Thiệu Hóa với quy mô gần 220ha của Công ty TNHH Thực phẩm công nghệ cao Tâm Phú Hưng; mô hình sản xuất mía nguyên liệu của HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hợp (13ha), các hộ dân xã Thiệu Thịnh (50ha); mô hình sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP của hộ gia đình ông Vũ Đình Cung, xã Thiệu Long...

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, huyện Thiệu Hóa cũng đã hỗ trợ người dân áp dụng tiến bộ trong thụ tinh nhân tạo để tạo ra các giống bò lai có năng suất và chất lượng cao như bò lai Zebu, bò lai BBB; riêng bò lai BBB có giá trị cao gấp 1,5 lần các giống bò khác tại cùng thời điểm... Ngoài ra, huyện Thiệu Hóa cũng khuyến khích, hỗ trợ người dân triển khai xây dựng các mô hình trồng trọt, như đưa các giống lúa CP134, TBR225, BC15, VNR20, TBR225, Q5, VNR88, VNR20, Đài Thơm 8... có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất.

Có thể thấy rằng, không chỉ có huyện Hoằng Hóa và Thiệu Hóa, việc áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao đã và đang được rất nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh ta triển khai rộng rãi. Điển hình như huyện Nga Sơn hướng dẫn người dân sử dụng các chế phẩm sinh học EM, quạt thông hơi, đệm lót chuồng trại sinh học, hệ thống biogas xử lý chất thải... để phát triển chăn nuôi an toàn theo hướng hữu cơ, nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và an toàn dịch bệnh; huyện Nông Cống đã xây dựng và hình thành 225 ha vùng sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP và gần 10 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao giá trị và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; huyện Quảng Xương phát triển các mô hình sản xuất tập trung lúa gạo chất lượng tại các xã Quảng Văn, Quảng Hòa, Quảng Yên; sản xuất rau, quả an toàn tại các xã Quảng Lưu, Quảng Yên, Quảng Lộc; các mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu trong nhà màng, nhà lưới, sản xuất khoai tây, ớt tại các xã Quảng Hợp, Quảng Lưu, thị trấn Tân Phong...

Nông dân xã Nga Thạch (Nga Sơn) áp dụng mô hình trồng dưa trong nhà màng, nhà lưới mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong xu thế phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phổ biến như hiện nay, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp sẽ giúp người nông dân cũng như doanh nghiệp và HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp khai thác thế mạnh tiềm năng đất đai, tạo ra sản phẩm hàng hóa an toàn có giá trị.

Theo thống kê, đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có trên 100 doanh nghiệp, 11 HTX và gần 150 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, sản phẩm OCOP đã thực hiện áp dụng chuyển đổi số vào công tác quảng bá và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, như Tiki, Lazada, Postmart.vn, Voso.vn... với trên 500 sản phẩm khác nhau. Các sản phẩm đưa lên sàn thương mại điện tử là những sản phẩm nông nghiệp đã được chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 - 5 sao... Qua đó từng bước hình thành nền nông nghiệp hiện đại, đem lại giá trị, thu nhập cao cho người nông dân. Và đó cũng là những mục tiêu mà ngành nông nghiệp Thanh Hóa hướng tới.

Bài và ảnh: Xuân Minh