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Nông dân Xuân Lập thiệt hại nặng do dưa chuột gãy đổ

Hải Đăng
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(Baothanhhoa.vn) - Hơn 32ha dưa chuột vụ Đông của người dân thôn Long Linh Ngoại, xã Xuân Lập bị mưa gió làm gãy đổ hàng loạt khi đang trong thời kỳ thu hoạch, gây thiệt hại về kinh tế.

Nông dân Xuân Lập thiệt hại nặng do dưa chuột gãy đổ

Hơn 32ha dưa chuột vụ Đông của người dân thôn Long Linh Ngoại, xã Xuân Lập bị mưa gió làm gãy đổ hàng loạt khi đang trong thời kỳ thu hoạch, gây thiệt hại về kinh tế.

Nông dân Xuân Lập thiệt hại nặng do dưa chuột gãy đổ

Theo ghi nhận chiều 12/11, nhiều diện tích trồng dưa chuột của nông dân thôn Long Linh Ngoại, xã Xuân Lập bị gió quật đổ, thân và cành dập gãy, quả nằm lẫn trong lá và thân cây.

Nông dân Xuân Lập thiệt hại nặng do dưa chuột gãy đổ

Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, người dân đã tranh thủ thu gom những quả còn có thể tận dụng, hạn chế phần nào thiệt hại.

Nông dân Xuân Lập thiệt hại nặng do dưa chuột gãy đổ

Người dân vạch từng luống thu hoạch những quả dưa chuột còn lại trên diện tích gãy đổ.

Nông dân Xuân Lập thiệt hại nặng do dưa chuột gãy đổ

Với diện tích bị hư hại lớn, nhiều hộ sản xuất đối mặt với nguy cơ thất thu, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và kế hoạch sản xuất vụ Đông của xã.

Nông dân Xuân Lập thiệt hại nặng do dưa chuột gãy đổ

Với tinh thần lạc quan, bà Nguyễn Thị Dung, thôn Long Linh Ngoại, xã Xuân Lập, cho biết: “Gia đình tôi bị mưa gió làm gãy đổ hoàn toàn 2 sào dưa chuột đang bắt đầu cho thu hoạch. Hiện chúng tôi đang thu hoạch những quả còn sót lại, giải phóng đất để đến tháng 12/2026 bắt đầu gieo trồng dưa chuột vụ mới”.

Hải Đăng

Từ khóa:

#xã Xuân Lập #Dưa chuột #Vụ đông #Thiệt hại #Kinh tế #kỳ thu hoạch #người dân #thôn

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