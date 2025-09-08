Nông Cống ổn định tổ chức bộ máy, hoạt động thông suốt, hiệu quả

Sau hơn 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền xã Nông Cống bước đầu hoạt động ổn định, thông suốt. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị đã giúp đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nông Cống Nguyễn Công Hưng hướng dẫn người dân cách cập nhật thủ tục hành chính trên máy tính.

Xã Nông Cống được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số 6 đơn vị hành chính cũ: Vạn Thắng, Vạn Hòa, Vạn Thiện, Minh Nghĩa, Minh Khôi và thị trấn Nông Cống với diện tích 50,7km2; 44 thôn, tiểu khu. Đảng bộ xã có 86 tổ chức cơ sở đảng với 3.099 đảng viên. Ngay sau khi hợp nhất, Đảng ủy xã đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo tiền đề để tập trung phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã họp, thống nhất ban hành quy chế làm việc, quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn trực thuộc và chỉ định, phân công, bổ nhiệm cán bộ vào các vị trí công tác phù hợp năng lực, sở trường.

Chủ tịch UBND xã Nông Cống Đồng Minh Quân cho biết: “Là xã đông dân, với dân số hơn 50.400 người, vì vậy để việc vận hành chính quyền thông suốt, hiệu quả ngay từ những ngày đầu, địa phương đã tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động năng suất, hiệu quả. UBND xã rà soát, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức (CBCC) phù hợp với năng lực chuyên môn, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của CBCC và người dân, kịp thời giải quyết các vướng mắc, thông tin, tuyên truyền hiệu quả. Đồng thời, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội. Để giải quyết tốt các thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân ngay từ những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã chủ động khảo sát để mua sắm các thiết bị còn thiếu tại trung tâm hành chính công”.

Mặc dù phải giải quyết khối lượng công việc lớn, nhưng CBCC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nông Cống vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm phục vụ người dân. Cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, anh Nguyễn Ngọc Quân, 25 tuổi ở thôn Trường Loan, phấn khởi chia sẻ: “Nhà tôi cách trung tâm hơn 10km. Khi đến làm thủ tục tôi rất lo phải chờ đợi lâu vì thấy số lượng người dân đông, mà CBCC ít. Tuy nhiên, được cán bộ tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể cách cập nhật trên máy tính nên chỉ sau hơn 1 tiếng, các thủ tục của tôi đã được giải quyết và trả kết quả. Tôi rất hài lòng với phong cách, thái độ làm việc của các CBCC trung tâm”.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nguyễn Công Hưng, việc bố trí lực lượng hợp lý và khoa học đã giúp giải quyết hồ sơ kịp thời, dù khối lượng công việc nhiều. Các TTHC và trình tự giải quyết được niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tra cứu và thực hiện. Trung tâm cũng công khai số điện thoại của từng CBCC để người dân, tổ chức tiện liên lạc khi đến giải quyết TTHC. Vì vậy, sau hơn 2 tháng vận hành, các TTHC được giải quyết nhanh chóng, không bị gián đoạn.

Bên cạnh việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xã cũng tập trung phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất, giải quyết việc làm. Tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ và Nhân dân được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của xã. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không có các vụ việc phức tạp.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trương Công Tuấn khẳng định: “Vận hành chính quyền 2 cấp, bước đầu xã Nông Cống cũng gặp một số khó khăn nhất định, song với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của người dân nên hoạt động của xã được vận hành thông suốt, trơn tru ngay từ những ngày đầu sáp nhập, không để khoảng trống, gián đoạn trong giải quyết, xử lý công việc phục vụ Nhân dân. Cán bộ, Nhân dân xã luôn đoàn kết, thống nhất. Đây là một trong những điểm mạnh của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể Nhân dân ở Nông Cống trong nhiều năm nay. Nhiệm kỳ tới, xã Nông Cống sẽ tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị có phẩm chất, đạo đức, phong cách, lề lối làm việc khoa học, tư duy đổi mới, sáng tạo, gần dân, ý thức tôn trọng, phục vụ Nhân dân”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nông Cống lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Với phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới- Phát triển”, Đảng bộ xã Nông Cống bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với một tâm thế mới, chủ động, tự tin và khát vọng đổi mới, phát triển mạnh mẽ. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua, sẽ là tiền đề vững chắc, để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nông Cống thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các chương trình trọng tâm, khâu đột phá đề ra, góp phần xây dựng xã Nông Cống ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bài và ảnh: Phan Nga