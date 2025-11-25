Nỗ lực thi đua “Vì công lý”

Với cách thức triển khai bài bản, khoa học, công tâm, khách quan, gắn với việc thực hiện chuyên môn, phong trào thi đua “Vì công lý” đã tạo động lực mạnh mẽ, cổ vũ cán bộ, công chức tòa án hai cấp tỉnh Thanh Hóa nỗ lực lớn, quyết tâm cao hoàn thành vượt xa chỉ tiêu được Quốc hội giao.

Một phiên tòa hình sự được tổ chức công khai tại Tòa án Nhân dân tỉnh.

Năm 2025, số lượng vụ án, vụ việc tòa án hai cấp tỉnh Thanh Hóa thụ lý, giải quyết tiếp tục tăng cao với tính chất ngày càng phức tạp. Cụ thể, từ 1/10/2024 đến 30/9/2025, tòa án hai cấp đã thụ lý 15.147 vụ, việc, tăng tới 2.245 vụ, việc so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, khối lượng công việc liên quan đến bố trí cơ sở vật chất, con người cũng như điều kiện, trang thiết bị phục vụ chuyên môn là rất lớn. Thẩm quyền xét xử, giải quyết án của mỗi cấp tòa án cũng có sự điều chỉnh, đáng kể nhất là việc giải quyết sơ thẩm toàn bộ vụ, việc dân sự, hành chính vốn có nhiều khó khăn được chuyển về tòa án cấp khu vực, gây không ít thách thức, khó khăn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thẩm phán Đỗ Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, cho biết: "Trước yêu cầu cao từ thực tiễn, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ cấp bách trước mắt, Đảng ủy, ban lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức triển khai có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác năm. Công tác bình xét, đề nghị khen thưởng được triển khai đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo nguyên tắc “dân chủ, chính xác, công khai, công bằng, kịp thời và có tác dụng thiết thực”. Thông qua đó, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi, cổ vũ tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả của cán bộ, công chức, người lao động trong hai cấp tòa án.

Hưởng ứng phong trào của Tòa án Nhân dân tối cao thi đua “Vì công lý” gắn với chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, năm 2025, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua trong tòa án hai cấp với chủ đề: “Cán bộ, công chức, người lao động đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, đổi mới, vượt khó, hiệu quả; thi đua đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Tòa án Nhân dân và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước”. Từ đó, đơn vị đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách thức tổ chức, nội dung thi đua theo từng chuyên đề, giai đoạn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao. Cụ thể, tòa đã phát động 2 đợt thi đua chuyên đề: “Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, hành chính, đạt và vượt chỉ tiêu quy định”. Tiếp đến, phát động phong trào: “90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân” và đợt thi đua nước rút: “60 ngày cao điểm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu công tác năm 2025 - chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống Tòa án Nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2025)”.

Bám sát các đợt thi đua của Tòa án Nhân dân tỉnh, các phòng, tòa chuyên trách, tòa án khu vực đã tích cực hưởng ứng, triển khai nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, công chức. Đồng thời chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đề cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, giao chỉ tiêu giải quyết án cho từng cán bộ, công chức giữ chức danh tư pháp. Trên cơ sở đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân, ban lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức giao ban định kỳ và đột xuất, nắm bắt kết quả thực hiện nhiệm vụ, kịp thời chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ xét xử, giải quyết án cũng như phát triển phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thực chất.

Nhiều thẩm phán, thư ký tòa án đã phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, tình yêu nghề, làm việc cả thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ để đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc. Nhiều đơn vị trong ngành đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được Quốc hội giao, góp phần vào thành công chung của tòa án hai cấp trong tỉnh.

Theo báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh, trong năm công tác 2025 (1/10/2024- 30/9/2025), tòa án hai cấp đã giải quyết 14.440 vụ, việc trong tổng số 15.147 vụ, việc thụ lý, đạt tỷ lệ 95,33%, tăng 5,33% so với cùng kỳ. Trong giải quyết án, tòa đã chú trọng công tác hòa giải, đối thoại theo tinh thần cải cách tư pháp của Đảng, Nhà nước, góp phần củng cố và gắn kết tình cảm gia đình, cộng đồng, xã hội. Số vụ hòa giải thành, đối thoại thành theo Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án là 1.478/1.478 vụ, đạt tỷ lệ 100%.

Đặc biệt, công tác giải quyết các vụ, việc dân sự và hành chính đạt kết quả vượt bậc so với nhiều năm trước. Trong đó, tỷ lệ giải quyết án dân sự vượt 9%, tỷ lệ giải quyết án hành chính vượt 22,25% so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Đây là kết quả nổi bật chưa từng có trong nhiều năm qua của tòa án hai cấp tỉnh Thanh Hóa.

Theo Thẩm phán Đỗ Thế Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh: Mặc dù khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ trong năm đối với tòa án hai cấp tỉnh Thanh Hóa là rất lớn, song với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao thi đua yêu nước, tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong ngành đã vươn lên hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thông qua đó, hiệu quả hoạt động của tòa án hai cấp có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Chất lượng giải quyết, xét xử án tiếp tục được nâng lên, không để xảy ra trường hợp kết án oan người không phạm tội. Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa ngày càng được tăng cường và thực chất hơn. Tình trạng án quá hạn luật định, án tuyên không rõ ràng cơ bản được khắc phục... Thông qua công tác xét xử, giải quyết án đã góp phần quan trọng phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Đồng Thành