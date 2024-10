Nỗ lực thành lập doanh nghiệp mới

Thanh Hóa đang đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế mạnh mẽ với kế hoạch thành lập thêm nhiều doanh nghiệp (DN) mới trong năm 2024. Các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp và chương trình hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu này, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành điểm sáng trong phong trào khởi nghiệp, sáng tạo và phát triển DN trên cả nước.

Sản xuất gỗ xuất khẩu tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bamboo Vina, xã Yến Sơn (Hà Trung).

Để đạt mục tiêu thành lập ít nhất 80 doanh nghiệp mới trong năm 2024, huyện Yên Định đã triển khai một loạt giải pháp toàn diện. UBND huyện không chỉ ban hành nhiều văn bản hướng dẫn mà còn xây dựng các chính sách cụ thể hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng, giúp người dân và hộ kinh doanh hiểu rõ các chủ trương, chính sách thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, tạo động lực cho những cá nhân và tổ chức tham gia thị trường kinh doanh​. Huyện đã đầu tư mạnh vào hạ tầng sản xuất, kinh doanh và các dự án lớn như Cụm Công nghiệp phía Tây Bắc thị trấn Quán Lào, Cụm Công nghiệp làng nghề đá Yên Lâm... mở ra nhiều cơ hội thuê mặt bằng cho DN và các hộ kinh doanh. Đồng thời, huyện yêu cầu các xã, thị trấn công khai quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất để DN và cá nhân dễ dàng tiếp cận và nghiên cứu, từ đó thu hút thêm nhiều nhà đầu tư vào khu vực​.

Song song với đó, huyện còn tích cực hỗ trợ DN trong việc tiếp cận vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Việc đào tạo, tư vấn pháp lý và nâng cao kỹ năng quản trị kinh doanh cho các chủ DN mới cũng được chú trọng. Chính quyền khuyến khích DN ứng dụng công nghệ số và tham gia các nền tảng thương mại điện tử để nâng cao khả năng cạnh tranh​.

Những nỗ lực này đã mang lại kết quả tích cực, 9 tháng năm 2024 Yên Định đã thành lập được 58 DN mới, đạt 73,1% kế hoạch năm và tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một thành tích đáng khích lệ, kết quả này không chỉ phản ánh quyết tâm của huyện trong việc thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, mà còn góp phần tạo thêm việc làm và cải thiện đời sống cho người dân địa phương.

Năm 2024, huyện Triệu Sơn đặt mục tiêu thành lập 70 DN mới để thúc đẩy phát triển kinh tế. Huyện tận dụng lợi thế từ các ngành như may mặc, giày da và vật liệu xây dựng để thu hút DN. Đối với các hộ kinh doanh và chủ trang trại đủ điều kiện, huyện tăng cường tuyên truyền về chính sách khuyến khích phát triển DN của Nhà nước và cung cấp thông tin về thủ tục kê khai thuế. Ngoài ra, huyện triển khai chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và UBND tỉnh để nâng cao nhận thức về phát triển DN. Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn hoàn thành thủ tục đăng ký DN, đồng thời ban hành cơ chế hỗ trợ 2,5 triệu đồng cho mỗi DN mới thành lập. Huyện còn duy trì các cuộc gặp định kỳ giữa Chủ tịch UBND huyện và DN để lắng nghe ý kiến và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Tính đến hết tháng 9 năm 2024, huyện đã thành lập 55 DN mới, đạt 79,8% kế hoạch và tăng 45,3% so với cùng kỳ năm trước. Những nỗ lực này không chỉ giúp đạt mục tiêu về số lượng DN mới mà còn cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực cho phát triển bền vững trong tương lai.

Huyện Thọ Xuân là địa phương luôn hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển DN hàng năm, thường đạt mục tiêu sớm hơn thời hạn. Huyện không chỉ thực hiện các giải pháp như tuyên truyền, vận động và rà soát các hộ cá thể để phát triển DN mà còn tận dụng tốt vai trò của các tổ chức, đoàn thể chính trị trong việc phát hiện và hỗ trợ các nhân tố tiềm năng, từ đó thúc đẩy việc thành lập DN. Trong 9 tháng năm 2024, huyện Thọ Xuân đã thành lập được 110 DN mới, huyện đang tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ từ cấp huyện xuống cơ sở với mục tiêu thành lập 150 DN mới trong năm nay.

Theo số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, 9 tháng năm 2024, trên địa bàn tỉnh có hơn 2.400 DN đăng ký thành lập mới, đạt 80,37% kế hoạch, tăng 22,51% so với cùng kỳ; vốn điều lệ đăng ký đạt gần 18.500 tỷ đồng, tăng 43,5% so với cùng kỳ, vốn điều lệ đăng ký bình quân đạt 7,64 tỷ đồng/DN. Số DN thành lập mới của tỉnh trong 9 tháng năm 2024 đứng thứ 8 cả nước và đứng đầu các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ. Một số địa phương có số DN thành lập mới đạt cao so với kế hoạch là Như Xuân đạt 180%, Thường Xuân đạt 173,3%, Thiệu Hóa 156,4%, Triệu Sơn 126,7%, Nông Cống 124,6%, Bá Thước 110%.

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác phát triển DN mới của tỉnh vẫn gặp một số hạn chế như quy mô DN còn nhỏ, tỷ lệ DN phát triển bền vững thấp và mất cân đối về lĩnh vực, vùng miền; một số địa phương phát triển DN theo phong trào dẫn đến hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh chưa cao...

Để nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong phát triển DN, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn về nguồn lực đất đai, tài chính và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, tập trung cải cách thủ tục hành chính và phối hợp với Thanh tra tỉnh để chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn. Tuy nhiên, để thuận lợi cho DN, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành và địa phương nhằm tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng và hiệu quả.

Bài và ảnh: Chi Phạm