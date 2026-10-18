Niềm hy vọng của cầu mây

Từ một cậu học sinh đến với thể thao bằng sự tò mò, ở tuổi 20, với khả năng thi đấu tốt ở nhiều nội dung và kinh nghiệm được tích lũy qua các giải đấu trong nước, quốc tế, Lê Minh Đức được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố quan trọng của Đội tuyển cầu mây Thanh Hóa trong những năm tới.

Lê Minh Đức ở đấu trường ASIAD 20 tổ chức tại Nhật Bản.

Sinh ra và lớn lên tại phường Hạc Thành, trong một gia đình hoàn toàn không có ai theo nghiệp thể thao, nhưng ngay từ nhỏ, Đức đã tỏ ra nhanh nhẹn, linh hoạt hơn bạn bè cùng lứa. Những buổi chiều tan học, em thường cùng nhóm bạn say sưa đá bóng, đá cầu. Thể thao khi ấy trong mắt cậu học trò nhỏ chỉ là những niềm vui thuần khiết, những chuỗi ngày chạy nhảy không biết mệt mỏi mà chưa từng nghĩ đến hai chữ “chuyên nghiệp” hay những gian khổ phía sau ánh hào quang.

Bước ngoặt đến vào năm 2017, khi Đức đang là học sinh lớp 6 Trường THCS Tân Sơn (nay là Trường THCS Quang Trung), phường Hạc Thành, tình cờ thấy người bạn cùng trường tham gia tập luyện môn cầu mây, sự tò mò đã thúc giục Đức xin được tập thử tại lớp năng khiếu của Đội tuyển cầu mây Thanh Hóa.

Ngay trong những buổi tập đầu tiên ấy, ánh mắt tinh tường của các huấn luyện viên (HLV) đã nhận ra sự đặc biệt ở cậu học trò nhỏ. “Đức sở hữu những tố chất bẩm sinh rất quý ở một vận động viên (VĐV) trẻ: cảm giác cầu cực tốt, độ dẻo cổ chân, phản xạ linh hoạt và đặc biệt là tư duy không gian tuyệt vời. Quan sát em chơi thử, ban huấn luyện (BHL) biết mình đang cầm trên tay một “viên ngọc thô” chưa qua gọt giũa và quyết định phải giữ em lại bằng mọi giá”, HLV trưởng Đội tuyển cầu mây Thanh Hóa Ninh Quang Long chia sẻ.

Dưới sự đồng hành, dìu dắt tận tình của BHL, Đức làm quen với kỷ luật thép, môi trường rèn luyện khắc nghiệt và nuốt trọn những giáo án nặng từ tăng cường thể lực, độ dẻo đến kỹ thuật cá nhân và nuôi dưỡng tình yêu với thể thao. Sau khi chính thức từ tuyến trẻ lên tuyến tỉnh vào năm 2019, tài năng của Đức bắt đầu nở rộ. Năm 2022 đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Đức khi em giành tấm HCV đầu tiên tại Giải vô địch trẻ quốc gia, nội dung đội tuyển đôi nam. Tấm HCV không chỉ mang đến niềm vui cho cá nhân Đức mà còn cho thấy những tín hiệu tích cực từ quá trình đào tạo VĐV trẻ của cầu mây Thanh Hóa. Năm 2024, ở tuổi 18, Lê Minh Đức chính thức được gọi lên đội tuyển quốc gia. Đây là bước ngoặt lớn, đánh dấu hành trình vươn tầm chinh phục những đỉnh cao mới của chàng trai sinh năm 2006. Kể từ đó, Đức đã bứt phá mạnh mẽ, thi đấu xuất sắc và mang về nhiều huy chương quý giá cho thể thao tỉnh nhà. Tiêu biểu như: HCV bãi biển toàn quốc năm 2024, nội dung đội tuyển 3; HCĐ tại Giải vô địch Cầu mây thế giới năm 2025, nội dung Hoop (đá cầu vào lưới ở trên cao); HCĐ Cúp Cầu mây thế giới 2026, nội dung đội tuyển 4 nam.

Đã từ rất lâu rồi, cầu mây nam Thanh Hóa mới lại trình làng một gương mặt trẻ thi đấu xuất sắc và bản lĩnh ở vị trí tấn công đến vậy. Sự đa năng của Đức là một thứ vũ khí đặc biệt: em thi đấu nhuần nhuyễn và nổi bật ở nhiều nội dung, từ đôi nam, 3 nam cho đến 4 nam. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng khi được xếp thi đấu cùng các đàn anh giàu kinh nghiệm, em không hề bị ngợp mà trái lại còn phát huy tối đa điểm mạnh tốc độ và sự biến hóa trong các cú dứt điểm.

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc mới với cá nhân Lê Minh Đức khi em có tên trong danh sách Đội tuyển cầu mây Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á năm 2026 (ASIAD 20) tại Nhật Bản ở nội dung đội tuyển 4 nam. Dù chưa thể bước lên bục nhận huy chương tại đấu trường châu lục khắc nghiệt, nhưng việc một VĐV trẻ được lựa chọn gánh vác trọng trách ở giải đấu lớn đã là sự ghi nhận vô cùng to lớn. Quan trọng hơn, ở tuổi 20, Đức còn cả một chặng đường dài phía trước để tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng và vươn tầm ảnh hưởng.

Trong bối cảnh cầu mây Thanh Hóa vẫn đang trong giai đoạn làm mới mình, tập trung đôn lứa VĐV trẻ để xây dựng nền móng bền vững lâu dài, những gương mặt tài năng và giàu ý chí như Lê Minh Đức chính là niềm hy vọng lớn cho tương lai.

“Đức chính là niềm hy vọng số 1 của cầu mây Thanh Hóa trong 5 đến 10 năm tới. Tố chất thể thao, tư duy chiến thuật cùng sự kiên trì là những nền tảng để em tiến rất xa. Nếu giữ vững phong độ và tinh thần học hỏi như hiện tại, Đức hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia”, HLV trưởng Đội tuyển cầu mây Thanh Hóa Ninh Quang Long nhận định.

“Cầu mây đã cho em ước mơ và mục đích sống. Em biết bản thân vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện. Em sẽ nỗ lực tập luyện mỗi ngày để không chỉ mang vinh quang về cho thể thao Thanh Hóa mà còn cùng đội tuyển Việt Nam chinh phục những tấm huy chương ở các đấu trường quốc tế lớn hơn”, Đức chia sẻ.

Tuổi 20 - tuổi của những hoài bão và sức trẻ cuộn chảy, Lê Minh Đức vẫn đang miệt mài, nỗ lực từng ngày trên hành trình chinh phục những đỉnh cao trong tương lai.

Bài và ảnh: Anh Tuân