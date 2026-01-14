Những tỉnh đầu tiên công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027

Tuyên Quang, Nghệ An là những tỉnh đầu tiên trong cả nước công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027 trong ngày 13/1.

Chiều 13/1, ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho biết, Sở đã chính thức thông báo môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 nhằm giúp các cơ sở giáo dục, học sinh và cha mẹ học sinh chủ động trong công tác dạy học, ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này.

Theo đó, môn thi thứ ba được lựa chọn là môn Khoa học tự nhiên. Việc lựa chọn môn thi được thực hiện trên cơ sở Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Ông Vũ Đình Hưng cho biết, về hình thức thi, môn Khoa học tự nhiên được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút.Đề thi được xây dựng với nhiều mã đề trong cùng một phòng thi, bảo đảm nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề.

Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm và kết quả được chấm bằng phần mềm chấm thi.

Về nội dung đề thi, các câu hỏi được xây dựng phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đề thi tuân thủ khung cấu trúc, ma trận đề thi đã được Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành, bảo đảm đánh giá đúng năng lực học sinh; đồng thời phù hợp với định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giáo dục phổ thông hiện nay.

Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đề nghị các trường Trung học cơ sở, các đơn vị trực thuộc Sở thông tin kịp thời đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh để biết và thực hiện.

Qua đó, chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy, ôn tập, góp phần tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ban hành thông báo về môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Ngoại ngữ là môn thi thứ ba được Nghệ An lựa chọn trong năm 2026.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Nghệ An được tổ chức với 3 môn thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Đây là năm thứ 2 Nghệ An chọn môn thi thứ 3 là môn Ngoại ngữ.

Đây cũng là phương án được nhiều phụ huynh, học sinh đồng tình, giúp học sinh và các nhà trường thuận lợi hơn trong quá trình ôn tập.

Trong đó, môn Ngữ văn và môn Toán thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/môn.

Môn Ngoại ngữ, thí sinh lựa chọn Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp, thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn, thời gian làm bài 60 phút.

Việc xác định môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An được đánh giá là kỳ thi áp lực với học sinh Trung học cơ sở. Hàng năm, tỷ lệ trúng tuyển vào các trường công lập chỉ đạt khoảng 75%.

Riêng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 được xem là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay, với hơn 57.000 học sinh. Trong khi đó, ở năm trước chỉ có khoảng 46.000 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi hoặc xét tuyển vào lớp 10.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu, các nhà trường tổ chức giảng dạy, ôn tập cho học sinh theo cấu trúc định dạng và đề minh họa để các em làm quen, chuẩn bị cho kỳ thi.

Trong đó, phạm vi kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, với 70% câu hỏi ở mức độ nhận biết, 20% thông hiểu và 10% vận dụng thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018./.

Theo TTXVN