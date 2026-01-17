Những sáng kiến truyền thông để hiểu và thượng tôn pháp luật

Truyền thông phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân nói chung luôn là một đề tài khó. Để “mềm hóa” kiến thức pháp luật, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã có nhiều sáng kiến truyền thông bằng nhiều hình thức đạt hiệu quả, như: sân khấu hóa, hội diễn văn nghệ quần chúng, phiên tòa giả định, trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”, “Rung chuông vàng”, hát chèo, dân ca... Nhờ đó, mỗi buổi truyền thông đã thu hút hàng trăm người dân theo dõi để hiểu luật và thực thi pháp luật vào đời sống.

Tiểu phẩm truyền thông của phụ nữ phường Quảng Phú về “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”.

Tại hội thi “Phụ nữ Thanh Hóa với an toàn thực phẩm” năm 2025 do Hội LHPN tỉnh tổ chức có 10 đơn vị hội phụ nữ cơ sở tham gia. Mỗi đơn vị một hình thức truyền thông qua các vở chèo, hò vè, tuồng; kịch sân khấu và thuyết trình với nhiều chủ đề đa dạng, phong phú nhằm truyền tải những kiến thức quan trọng về sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng.

Theo dõi hội thi, chị Lê Thị Hương, phường Hạc Thành, chia sẻ: "Những nội dung về an toàn thực phẩm mà các đội đưa ra, chúng tôi đều biết nhưng để hiểu đó là quy định của pháp luật, nếu làm sai là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì tôi cũng như nhiều người dân còn chưa “thẩm thấu hết”. Qua những tình huống và lời thoại của các tiểu phẩm, lời bài hát, bài thuyết trình... chúng tôi dễ hiểu, dễ nhớ hơn là đọc luật, dễ tiếp thu hơn là nghe truyền đạt trên hội nghị".

Tiểu phẩm “Con có tội gì đâu” của đội truyền thông Hội LHPN phường Quảng Phú tại giao lưu sáng kiến truyền thông “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” khiến cả hội trường có lúc im lặng, có lúc tranh luận đưa ra ý kiến, có lúc lại thở phào nhẹ nhõm... bởi những tình tiết của câu chuyện. Nội dung xoay quanh một gia đình có người đàn ông là trụ cột nhưng lại phân biệt đối xử về giới. Sau nhiều biến cố xảy ra, người đàn ông bị vợ con bỏ rơi vì quá sức chịu đựng. Cô đơn, bị bạn cười, người thân chê trách, đặc biệt là người con gái lớn trong gia đình đã nói với bố những suy nghĩ của mình về người bố mà con yêu quý nhưng lại làm con thất vọng, anh đã nhận ra sai lầm và ăn năn xin lỗi... Câu chuyện kết thúc thật nhẹ nhàng nhưng tác động sâu đến nhiều người xem về thay đổi nhận thức, hành vi ứng xử về giới.

Trên đây là 2 trong nhiều hình thức sáng kiến truyền thông về các chủ đề, nội dung mà các cấp hội phụ nữ trong tỉnh thực hiện đã góp phần đưa luật đến gần với người dân hơn. Có thể nói, những sáng tạo trong truyền thông bằng nhiều hình thức đã thực sự tạo được dấu ấn, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội.

Chị Hoàng Thị Cam, Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Chung, cho biết: "Trước đây, các bản trong xã từng xảy ra mâu thuẫn vợ chồng, hàng xóm mất đoàn kết. Nhưng giờ đây, nhờ có cán bộ hội là thành viên tổ hòa giải cơ sở, thành viên các mô hình, câu lạc bộ ở cơ sở đã chủ động, phối hợp với ngành chức năng đến tận thôn, bản, gia đình để tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của công dân, Luật Bình đẳng giới; giải thích cặn kẽ các tình huống xảy ra trong đời sống theo luật nên mỗi khi có chuyện, người dân không xử lý theo cảm tính mà điều tiết lời nói, hành động để hạn chế mâu thuẫn, giữ hòa khí".

Thay vì truyền thông “diễn thuyết” trước đây, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều sáng kiến truyền thông phong phú. Trong thời gian khoảng 3 đến 4 tiếng, nhiều nội dung quan trọng về: Bình đẳng giới; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; “5 có, 3 sạch”; an toàn thực phẩm, an toàn giao thông... đã được các đơn vị truyền tải đến người nghe, người xem qua mỗi tiểu phẩm, bài thuyết trình, dân ca, hò, vè, thi rung chuông vàng... Nhờ vậy, các thông điệp về ứng xử, đạo đức trong gia đình, đời sống xã hội đã lan tỏa sâu rộng đến người xem. Cùng với đó, công tác truyền thông cũng được các đơn vị ngày càng tổ chức chuyên nghiệp, ứng dụng hiệu quả công nghệ số.

Dẫu còn những khó khăn, hành trình đưa pháp luật thấm sâu vào đời sống của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh không phải ngày một ngày hai, nhưng qua kết quả truyền thông sáng tạo, linh hoạt đã bước đầu có sức lan tỏa rộng, tạo được sự thay đổi tích cực trong nhận thức, góp phần xây dựng niềm tin, khơi gợi tinh thần thượng tôn pháp luật trong cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Hà