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Những bữa cơm ấm lòng học sinh vùng cao biên giới Yên Khương

Đặng Trung - Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Ở xã biên giới Yên Khương (Thanh Hóa), những khay cơm nóng hổi không chỉ giúp học sinh vùng cao đủ chất mà còn tiếp thêm sức khỏe, niềm vui đến trường, qua đó góp phần giữ chân học sinh, nâng bước con chữ nơi vùng biên.

Những bữa cơm ấm lòng học sinh vùng cao biên giới Yên Khương

Ở xã biên giới Yên Khương (Thanh Hóa), những khay cơm nóng hổi không chỉ giúp học sinh vùng cao đủ chất mà còn tiếp thêm sức khỏe, niềm vui đến trường, qua đó góp phần giữ chân học sinh, nâng bước con chữ nơi vùng biên.

Video: Những bữa cơm ấm lòng học sinh vùng cao biên giới Yên Khương.

Những bữa cơm ấm lòng học sinh vùng cao biên giới Yên Khương

Tại Trường Tiểu học và THCS Yên Khương, xã biên giới Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa ngay từ sớm, các thầy cô giáo, nhân viên cấp dưỡng đã tất bật chuẩn bị bữa cơm cho học sinh.

Những bữa cơm ấm lòng học sinh vùng cao biên giới Yên Khương

Sau giờ học, 710 học sinh của trường, gồm 373 học sinh tiểu học và 337 học sinh THCS, lần lượt chia thành hai ca xuống nhà ăn. Bữa trưa trong ngày chúng tôi có mặt gồm thịt lợn kho, thịt bò xào hành tây, bầu luộc, cơm trắng và canh xương ninh củ quả.

Những bữa cơm ấm lòng học sinh vùng cao biên giới Yên Khương

Hà Phương Nhu, ở bản Mè Giàng, xã Yên Khương, học sinh lớp 2G, cười tươi trả lời: "Ngon lắm ạ” khi được hỏi về bữa cơm bán trú.

Những bữa cơm ấm lòng học sinh vùng cao biên giới Yên Khương

Còn Pa Thị Thu Trà, ở bản Bôn, học sinh lớp 1B, cũng vui vẻ chia sẻ: “Cơm ở đây ngon như ở nhà mẹ con nấu ạ”.

Những bữa cơm ấm lòng học sinh vùng cao biên giới Yên Khương

Đang theo dõi học sinh ăn trưa, cô Hà Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1B thấy em Tuấn Hưng đã ăn hết cơm. Cô nhẹ nhàng gọi: “Tuấn Hưng ơi, con hết cơm rồi à, con giỏi quá, con ăn thêm để cô lấy nhé!”. Tuấn Hưng cười thật tươi, đáp lời cô: “Dạ, thưa cô”.

Những bữa cơm ấm lòng học sinh vùng cao biên giới Yên Khương

“Trường có nhiều học sinh nhà cách xa tới hơn 10km nên việc tổ chức ăn bán trú, nội trú giúp các em có những bữa cơm bảo đảm sức khỏe để học tập. Đây cũng là điều kiện quan trọng để học sinh vùng cao biên giới được tiếp tục đến trường”, cô giáo Hà Thị Thanh chia sẻ.

Những bữa cơm ấm lòng học sinh vùng cao biên giới Yên Khương

Anh Lê Văn Thành, nhân viên cấp dưỡng của nhà trường cho biết: “Thực đơn bán trú được xây dựng, thay đổi theo ngày, tuần và tháng nhằm bảo đảm cân đối dinh dưỡng cho học sinh. Thực phẩm đầu vào đều được kiểm tra bảo đảm các yêu cầu về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Những bữa cơm ấm lòng học sinh vùng cao biên giới Yên Khương

Các món ăn được tính toán định lượng, bố trí trong từng khay cơm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của học sinh. Đặc biệt, nhà trường chú trọng bảo đảm các em được ăn no, có thể lấy thêm cơm nếu chưa đủ.

Những bữa cơm ấm lòng học sinh vùng cao biên giới Yên Khương

Cô giáo Lê Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Yên Khương cho biết, trường có 710 học sinh, trong đó 486 em ở nội trú và 224 em bán trú. Học sinh chủ yếu là người dân tộc Thái, ngoài ra có khoảng 10 em dân tộc Mường, Kinh. Mức hỗ trợ bữa ăn nội trú hiện là 1,17 triệu đồng/học sinh/tháng, được chia cho 3 bữa ăn mỗi ngày. Đối với học sinh bán trú, mức hỗ trợ là 450.000 đồng/học sinh/tháng, dành cho bữa trưa.

Đặng Trung - Hoàng Đông

Từ khóa:

#Yên Khương #vùng cao #Trường Tiểu học #Nhà trường #Vệ sinh an toàn thực phẩm #Niềm vui #Học tập #Dinh dưỡng #Thanh hóa #Hoàng Đông

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