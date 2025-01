Như Thanh với khí thế mới, động lực mới

Xuân Ất Tỵ 2025 đang về trên khắp mọi miền quê hương, đường xuân đang rộng mở, sắc xuân đã gõ cửa mọi nhà, mọi người, đón mừng năm mới với nhiều ước vọng mới. Cũng như khắp mọi miền quê xứ Thanh, Như Thanh đón xuân mới với tâm thế mới, khát vọng mới, niềm tin mới đang thúc giục để phấn đấu hoàn thành huyện NTM trong năm 2025.

Thường trực Huyện ủy Như Thanh tặng hoa chúc mừng xã Hải Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Năm 2024 dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng.

Trong số 28 chỉ tiêu năm 2024 mà huyện đề ra, có 24 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Tốc độ phát triển giá trị sản xuất đạt 6,04%, tăng 2,21% so với cùng kỳ. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện. Tổng diện tích gieo trồng 11.269ha, đạt 102,3% kế hoạch, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Tích tụ, tập trung 313,5ha đất, đạt 125,4% kế hoạch. Trong năm, huyện đã hoàn thành xây dựng 4 xã NTM, thị trấn Bến Sung đạt chuẩn đô thị văn minh. Có thêm 3 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh, nâng tổng số sản phẩm OCOP cấp tỉnh lên 13 sản phẩm.

Sản xuất công nghiệp - xây dựng hoạt động ổn định, có bước phát triển; hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đã hoàn thành nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn. Thu ngân sách nhà nước đạt 237,18 tỷ đồng, vượt 30% dự toán huyện giao và 64% dự toán tỉnh giao, bằng 225% so với cùng kỳ.

Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, chất lượng mũi nhọn duy trì ở tốp đầu các huyện miền núi; dẫn đầu 11 huyện miền núi và đứng thứ 8 toàn tỉnh về tỷ lệ học sinh thi đậu vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2024-2025. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân ổn định và tiếp tục được nâng cao, kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường; công tác vận động Nhân dân đạt được nhiều kết quả tích cực. Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn vượt kế hoạch tỉnh giao; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ được kiện toàn, củng cố kịp thời đáp ứng nhiệm vụ đặt ra...

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Như Thanh vững tin bước vào xuân mới, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra như: tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm; huy động vốn đầu tư phát triển đạt 5.262 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 229,1 tỷ đồng...

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Như Thanh tiếp tục củng cố và nâng cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ. Trong đó, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt chương trình trọng tâm “Phát triển nông nghiệp và XDNTM” và khâu đột phá “Mỗi xã có một mô hình nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao”. Tiếp tục áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, tích tụ đất đai; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hàng hóa thân thiện với môi trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục pháp lý để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư lớn trên địa bàn...

Bài và ảnh: Quốc Hương