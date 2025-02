Nhộn nhịp thị trường việc làm đầu năm

Sau Tết Nguyên đán là thời điểm biến động của thị trường lao động, nhiều doanh nghiệp, đơn vị tăng cường tuyển dụng nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh...

Người lao động đến tìm việc tại phiên giao dịch việc làm định kỳ quý I/2025 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa.

Người tìm việc

Chị Mai Thị Hoa thường trú tại xã Quảng Chính (Quảng Xương) từng làm việc tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhật Bản tại tỉnh Đồng Nai. Với nhu cầu làm việc gần nhà, chị đã xin nghỉ việc để trở về quê tìm việc làm mới. Ngay sau kỳ nghỉ tết, chị đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp và được cán bộ trung tâm tư vấn công việc phù hợp với năng lực, nhu cầu của bản thân tại một doanh nghiệp Nhật Bản ở Khu Công nghiệp Lễ Môn (TP Thanh Hóa). Với vị trí nhân viên kiểm định chất lượng sản phẩm mức lương 9 - 10 triệu đồng/tháng dành cho người đã có kinh nghiệm là niềm vui đối với chị.

Tượng tự, anh Lê Doãn Đức ở xã Thọ Hải (Thọ Xuân) đã có thâm niên 10 năm làm công nhân cơ khí tại Công ty TNHH Rakina, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Trước tết anh xin nghỉ làm để về quê giải quyết việc gia đình. Biết trung tâm dịch vụ việc làm sẽ tổ chức phiên giao dịch việc làm đầu năm, anh đã chọn đúng ngày này để đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Sau khi tìm hiểu, anh Đức tìm đến bàn tư vấn của một công ty sản xuất cơ khí để tìm hiểu thông tin với mong muốn tìm được một công việc phù hợp.

Với ý định tìm hiểu cơ hội việc làm thông qua hình thức xuất khẩu lao động, anh Lê Bá Hoàn ở xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hóa) cũng có mặt tại trung tâm dịch vụ việc làm. Qua hướng dẫn, tuyên truyền về các chính sách dành cho lao động ngoài nước và thực trạng nhu cầu thị trường việc làm tại một số quốc gia, anh Hoàn đã lựa chọn cho mình công việc theo đúng với sở thích là lao động xuất khẩu tại Nhật Bản. Anh Hoàn chia sẻ: "Tôi thấy Nhật Bản là thị trường truyền thống và ổn định. Đây là mơ ước lâu nay của bản thân nên tôi càng thêm tin tưởng và xác định sẽ sang Nhật Bản làm việc trong thời gian tới".

Việc tìm người

Công việc kinh doanh khởi sắc giúp các doanh nghiệp ký được nhiều đơn hàng, vì vậy nhu cầu về lao động cũng tăng, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra các chế độ đãi ngộ, lương, thưởng hấp dẫn nhằm thu hút và giữ chân người lao động.

Công ty TNHH South Asia Garments Limited ở Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Lĩnh (TP Thanh Hóa) cần tuyển trên 200 lao động ở nhiều vị trí khác nhau như may len, kiểm hàng, sửa hàng, dỡ tấm, bù áo, đóng gói, thu phát... Công ty đã thông báo tuyển dụng với mức thu nhập hấp dẫn, trung bình từ 8 đến 15 triệu đồng/người/tháng, tùy theo vị trí việc làm.

Ngoài hưởng lương theo cấp bậc, tay nghề, người lao động còn được thưởng chuyên cần, hưởng thâm niên, xăng xe, con nhỏ, cơm ca tại nhà máy, nghỉ phép năm, nghỉ lễ, chế độ hiếu, hỷ và lương tháng 13; được đóng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kỳ; lao động ở xa hưởng thêm chi phí nhà ở. Lao động chưa có tay nghề được đào tạo miễn phí.

Tương tự, nhiều công ty trong lĩnh vực may mặc, giày da cũng có nhu cầu tuyển lao động với số lượng lớn, không giới hạn số lượng hồ sơ, không yêu cầu tay nghề và đi làm ngay sau tết, như: Công ty TNHH Sakurai Việt Nam ở Khu Công nghiệp Lễ Môn có nhu cầu tuyển dụng hơn 1.000 lao động để đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng các đơn hàng cho đối tác; Công ty TNHH giày Rollsport Việt Nam ở Khu Công nghiệp Hoàng Long (TP Thanh Hóa) đang có nhu cầu tuyển dụng thêm hơn 2.000 lao động, trong đó khoảng 200 vị trí việc làm yêu cầu có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao; Công ty TNHH may mặc Leading Star Thanh Hóa ở phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn) tuyển dụng 2.000 lao động phổ thông; HTX Minh Đạt ở cụm công nghiệp Bãi Bùi, thị trấn Lang Chánh (Lang Chánh) tuyển dụng gần 300 công nhân, trong đó có trên 200 công nhân may...

Do nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh HTX Minh Đạt ở cụm công nghiệp Bãi Bùi, thị trấn Lang Chánh (Lang Chánh) có nhu cầu tuyển dụng gần 300 công nhân.

Theo dự báo trong những năm tới nhóm ngành nghề như sản xuất, dệt may, giày da, điện tử, xây dựng, logistics, bán lẻ, dịch vụ du lịch và công nghệ số sẽ là các nhóm ngành phát triển mạnh. Vì vậy, người lao động, đặc biệt là lao động trẻ cần tận dụng cơ hội nâng cao trình độ, trang bị cho mình các kiến thức ngành nghề đáp ứng thị trường lao động.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Phòng Tuyển dụng Công ty TNHH may Việt Hào ở tỉnh Hưng Yên) cho biết: Nhu cầu tuyển dụng nhân sự với số lượng lớn bắt buộc chúng tôi phải mở rộng thị trường lao động sang các tỉnh, thành phố khác trong khu vực và cả nước. Phiên giao dịch việc làm chính là một trong những giải pháp rất có hiệu quả để chúng tôi tìm được nguồn lao động như ý muốn. Hiện nay, công ty cần tuyển dụng hơn 2.000 công nhân, với mức lương lên đến 14 triệu đồng (tùy từng vị trí) và các mức thưởng, chế độ phúc lợi theo quy định. Chúng tôi sẽ tiếp tục có sự kết nối chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa để thông tin về nhu cầu tuyển dụng đến người lao động trên địa bàn.

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa, phiên giao dịch việc làm đầu năm tổ chức vào ngày 17/2 thu hút 15 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp và 2 đơn vị, doanh nghiệp ủy thác tuyển dụng, tuyển sinh với tổng số nhu cầu cần tuyển 10.836 chỉ tiêu về việc làm, du học và học nghề. Giám đốc trung tâm Hoàng Ngọc Hảo cho biết: “Phiên giao dịch là nơi “người tìm việc, việc tìm người”, cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển dụng, tuyển sinh được nhân sự, học sinh đáp ứng yêu cầu đào tạo, sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp mình. Đến với phiên giao dịch việc làm, người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề phù hợp với trình độ chuyên môn, khả năng, nguyện vọng bản thân. Đây cũng là nơi người sử dụng lao động và người lao động gặp nhau, kết nối cung - cầu lao động".

Bài và ảnh: Trần Hằng