Nhiều tín hiệu khởi sắc trong phát triển dịch vụ - thương mại

Quý I/2024 trùng với thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nên hoạt động thương mại, dịch vụ (TMDV) trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, hàng hóa dồi dào, đa dạng... Các doanh nghiệp, nhà phân phối đã tổ chức đa dạng các giải pháp kích cầu thông qua các hội chợ, triển lãm, khuyến mại để tăng sức mua trong dịp tết. Các ngành, các địa phương cũng đã tổ chức nhiều hội chợ, phiên chợ góp phần đẩy mạnh khả năng tiêu thụ hàng hóa trong tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, hoạt động cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân được quản lý và ổn định.

Người tiêu dùng mua sắm tại Siêu thị Go! Thanh Hóa.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3/2024 đạt 15.417 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lũy kế 3 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 46.546 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ, bằng 24,8% so với kế hoạch năm. Trong đó, nhóm hàng hóa, dịch vụ trong cơ cấu tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng đều có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành, hàng tăng cao như lương thực thực phẩm tăng 24,7%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 10,9%, xăng, dầu các loại tăng 10,5%... Nguồn cung hàng hóa dồi dào, thị trường giá cả cơ bản ổn định. Hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại được đầu tư mở rộng, tạo thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng thương mại dịch vụ.

Tại hệ thống Siêu thị The City Thanh Hóa, nhu cầu mua sắm của người dân từ sau Tết Nguyên đán đến nay tập trung chủ yếu vào nhóm các mặt hàng thiết yếu. Siêu thị đã đẩy mạnh các hoạt động gia tăng nguồn hàng, khuyến mại sản phẩm, kích cầu tiêu dùng vào các ngày lễ, cuối tuần như: Mua 1 túi nước giặt được tặng 1 túi nước giặt cùng loại, chương trình quà tặng phái đẹp cho khách hàng có hóa đơn từ 500 nghìn đồng, siêu hội thời trang xuân giảm đến 50% các items thời trang nam nữ... The City còn nhận được các đơn đặt hàng đến từ số điện thoại hotline, đồng thời mở thêm các điểm bán hàng tại các khu công nghiệp và tổ chức công đoàn. Từ đó góp phần giúp doanh số bán hàng quý I/2024 của hệ thống siêu thị đạt hơn 74,2 tỷ đồng. Siêu thị đang tiếp tục đẩy mạnh các chương trình khuyến mại, mở thêm các điểm bán lưu động, bán ngoài siêu thị ở khu vực thuận tiện cho người dân, công nhân viên khu công nghiệp trên đường đi làm về hay thúc đẩy bán hàng online, free ship tất cả đơn hàng với khoảng cách từ 5km trở xuống.

Để chiếm ưu thế thị phần và tìm kiếm được nhiều khách hàng mới, một số đơn vị cũng đã chú trọng chuyển đổi số lẫn ứng dụng thương mại điện tử. Đơn cử như cửa hàng Co.op Food Thanh Hóa, ngoài các chương trình khuyến mại vào dịp lễ, tết, cửa hàng còn chạy các chương trình: Giảm giá mỗi cuối tuần, ngày đẹp 3/3, giảm giá 50% đối với mặt hàng gia dụng... Với việc xây dựng, duy trì hiệu quả trên các ứng dụng của điện thoại thông minh, các đơn vị kinh doanh sẽ dễ dàng cập nhật tình hình giá cả, mẫu mã hàng hóa cũng như các chương trình giảm giá, ưu đãi riêng dành cho khách hàng hội viên... Từ đó hình thành thói quen cho người tiêu dùng trong việc xem hàng online và mua sắm trực tuyến đối với các hàng hóa, dịch vụ.

Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục theo dõi, đánh giá sát nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là những mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao; chủ động phương án bảo đảm cân đối cung cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung, gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh.

Bài và ảnh: Chi Phạm