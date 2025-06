Nhiều người dân tố cáo chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tham gia chơi hụi với hy vọng tích góp tài sản, song đến nay hàng chục hộ dân tại xã Quảng Hợp (Quảng Xương) đang “đứng ngồi không yên” trước nỗi lo mất trắng hàng tỷ đồng. Bức xúc trước vụ việc trên, 53 hộ dân đã làm đơn tố cáo bà Bùi Thị Tươi ở thôn Phương Cơ, xã Quảng Hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi không thực hiện thanh toán theo cam kết, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Người dân xã Quảng Hợp thấp thỏm trước nỗi lo mất trắng hàng tỷ đồng vì vỡ hụi. Ảnh: Tiến Đông

Bà Bùi Thị Cúc ở thôn Bình Danh, xã Quảng Hợp là người chơi hụi với bà Tươi nhiều năm. Những năm trước đây, bà Tươi thanh toán sòng phẳng, song từ năm 2021 đến năm 2023 số tiền mà bà Cúc đóng hụi cho bà Tươi gần 500 triệu đồng, song đến nay vẫn chưa được thanh toán. Bà Cúc chia sẻ: “Tôi chơi nhiều tay hụi chỗ bà Tươi, có hụi 2 triệu/suất, có hụi 3 triệu/suất, chơi cả cho con cái nên số tiền đóng hàng tháng lên tới 15 - 20 triệu đồng. Mỗi tháng tôi đóng bằng tiền mặt, khi nhận tiền thì bà Tươi ghi vào sổ. Khi không chơi hụi nữa mà chưa thanh toán được thì bà ấy ghi cho tôi một giấy chốt hụi, nhưng đến nay vẫn chưa trả cho tôi được đồng nào”.

Tương tự, gia đình ông Lê Văn Thành ở thôn Linh Hưng cũng là một trong số những hộ có số tiền hơn 400 triệu đồng “mắc kẹt” do chơi hụi trên địa bàn xã Quảng Hợp. Ông Lê Văn Thành chia sẻ: “Lâu nay vợ con tôi đóng hụi cho bà Tươi bằng hình thức chuyển khoản. Khi đến lượt thì bà ấy trả cho mấy đồng tiền lãi hàng tháng, tuy nhiên khi gia đình có việc, đề nghị thanh toán tiền thì bà khất lần, viện lý do né tránh”.

Nhiều thành viên tham gia chơi hụi là người già, người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia chơi hụi với mong muốn tiết kiệm, song bây giờ lại phải thấp thỏm nỗi lo mất tiền. Đơn cử như vợ chồng bà Lê Thị Hoài ở thôn Bình Danh đã ngoài 65 tuổi, gia đình còn nhiều khó khăn. Chồng bà làm bảo vệ mỗi tháng chỉ có 2 triệu đồng tiền lương, bà nhặt nhạnh mớ rau, quả trứng bán với mong muốn có thêm chút thu nhập, trang trải cuộc sống. Toàn bộ tiền lương của chồng bà để dành đóng hụi, thế nhưng giờ đây chủ hụi lại thông báo vỡ nợ. Bà Hoài, cho biết: “Tiền lương ông làm bảo vệ bà dồn hết để đóng hụi, số tiền hụi đến nay cũng được 87 triệu đồng. Đến bà Tươi hỏi tiền thì được hẹn tháng 7/2024 nhưng rồi cũng không có. Tháng 3/2025 vừa rồi tôi đến hỏi cũng không có”.

Theo người dân địa phương, bà Tươi trước đây làm nghề buôn bán tại chợ Lý, xã Quảng Hợp và có “thâm niên” làm chủ phường, hụi. Ngoài ra, còn thường xuyên kêu gọi từ thiện, hỗ trợ vùng bị thiên tai, dịch bệnh, bởi vậy tạo được lòng tin với mọi người nên nhiều tiểu thương ở chợ Lý cũng như người dân trong xã tham gia chơi hụi với bà. Thể lệ chơi là các chân họ đóng tiền từ 2 đến 3 triệu đồng/suất họ, hình thức mua hụi là ghi phiếu điểm, ai ghi cao nhất thì người đó được lấy tiền trước. Các thành viên tham gia đóng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua số tài khoản ngân hàng đứng tên bà Tươi. Trong giai đoạn đầu bà thực hiện việc chi trả tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2021 việc thanh toán các dây hụi do bà Tươi tổ chức lộ ra nhiều điểm bất thường, thiếu minh bạch. Khi đến lượt bắt hụi, các chân hụi thường bị bà Tươi báo rằng đã có người khác trả điểm cao hơn để được nhận tiền trước, song lại không công khai danh tính người đó.

Cuối hụi, các thành viên yêu cầu bà Tươi thanh toán tiền thì bà viện nhiều lý do để khất lần, né tránh, thiếu hợp tác, thậm chí là có thái độ thách thức với người góp hụi. Qua xác minh sơ bộ ban đầu, tổng số tiền mà 53 hộ dân xã Quảng Hợp góp cho chủ hụi là hơn 5,9 tỷ đồng. Năm 2024, nhiều hộ dân trong xã đã phản ánh vụ việc đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Bức xúc, 53 cá nhân đã đồng loạt làm đơn tố cáo.

Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp Đào Nguyên Dũng cho biết: “Khi tiếp nhận vụ việc, chúng tôi đã yêu cầu tổ chức chơi hụi phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, đồng thời tiến hành xác minh, rà soát và nhiều lần mời bà Bùi Thị Tươi - người đứng ra làm chủ hụi lên làm việc. Hiện, bà Tươi vẫn đang cư trú tại địa phương, không có biểu hiện bỏ trốn, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn trả tiền chơi hụi cho các hộ dân như đã cam kết, khiến người dân trong xã bức xúc. Năm 2024 Công an xã đã lập hồ sơ ban đầu để chuyển lên Công an huyện, sau đó tiếp tục chuyển lên Công an tỉnh khi Công an cấp huyện giải thể”.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp, hiện nay chính quyền địa phương đã phân công lực lượng công an xã tiếp tục nắm bắt tình hình, theo sát diễn biến vụ việc, đề phòng các vấn đề phát sinh về an ninh - trật tự trên địa bàn.

Trao đổi về vụ việc này, Luật sư Vũ Văn Trà (Công ty Luật TNHH Sơn Trà thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Vụ việc góp hụi tại xã Quảng Hợp có nhiều dấu hiệu bất thường như: Lợi dụng tâm lý của người dân khi tham gia chơi hụi với mong muốn có lãi, cũng như hiểu biết về pháp luật còn hạn chế để lôi kéo đông đảo người quen biết tham gia chơi hụi. Ban đầu, chủ hụi thực hiện đầy đủ trách nhiệm như lập đúng dây, đủ người, đến kỳ thu của người tham gia và trả đầy đủ tiền hụi, tiền lãi cho người chơi. Tuy nhiên, sau đó khi nhiều người cùng đến hẹn lĩnh hụi, chủ hụi xin khất hoặc chậm trả với lý do “đã có thành viên khác đăng ký lĩnh hụi”, sau đó tuyên bố vỡ hụi và trốn tránh việc trả tiền... Trong trường hợp này, chủ hụi còn không công khai danh sách người chơi, người bắt hụi, không có giấy tờ, chứng từ minh bạch trong việc chơi hụi, không thanh toán đúng hạn theo cam kết... Những hành vi này về bản chất có thể hiểu là sử dụng thủ đoạn gian dối để lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của người khác. Hành vi này có dấu hiệu hình sự theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước những bức xúc của người dân xã Quảng Hợp xung quanh vụ việc vỡ hụi, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ, xử lý dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, bảo đảm ổn định tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn.

