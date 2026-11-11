Nhiều giải pháp giải tỏa ách tắc trên kênh Nhà Lê

Thực hiện Công văn số 19892 ngày 20/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Công văn số 17814 ngày 21/9/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc tổ chức tổng ra quân nạo vét, khơi thông dòng chảy, xử lý ách tắc trên các trục tiêu, kênh tiêu sông Vinh thuộc hệ thống kênh Nhà Lê, đề phòng ngập lụt, úng do ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn tỉnh; từ 20/9/2026 Công ty TNHH MTV Sông Chu đã chủ động tổ chức ra quân nạo vét, trục vớt rác, giải tỏa bè mảng rau muống và bèo tây. Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp, tuy nhiên do địa hình phức tạp, nhiều tuyến kênh bị lấn chiếm khiến máy móc, phương tiện cơ giới không vào thi công được, thời tiết lại có mưa nên đã làm chậm tiến độ.

Các tuyến kênh được nạo vét thông thoáng, đảm bảo tiêu úng khi có mưa bão và cấp nước tưới phục vụ sản xuất.

Trong 15 ngày trọng điểm đầu tiên tổ chức ra quân triển khai, các đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Sông Chu đã huy động tối đa lực lượng lao động và phương tiện hiện có để xử lý các vị trí có bèo, rau muống, rác, vật cản bồi lấp cục bộ; ưu tiên các tuyến tiêu có liên quan trực tiếp đến khu dân cư, khu vực đô thị và các vị trí thường xuyên xảy ra ngập úng trên địa bàn 8 phường trọng tâm gồm các tuyến kênh chính là sông Vinh thuộc kênh Nhà Lê và sông Thống Nhất. Để khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ nạo vét, trục vớt bèo, rác, công ty đã tăng cường 12 máy múc công suất nhỏ để triển khai nhiệm vụ.

Theo ông Mai Xuân Hùng, Giám đốc Chi nhánh thủy lợi thành phố, thuộc Công ty TNHH MTV Sông Chu: “Trong thời gian cao điểm, cùng với việc vớt bèo, rau muống, thu gom rác, thanh thải vật cản và xúc bùn đất, lực lượng lao động trực tiếp của đơn vị còn phải đảm bảo thực hiện thường xuyên các nhiệm vụ như: dẫn nước tưới, tiêu, vận hành cống, trạm bơm... nên đòi hỏi lực lượng lao động, công nhân rất lớn. Số lượng máy móc, phương tiện phục vụ nạo vét, vận chuyển của chi nhánh còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu xử lý đồng thời trên nhiều tuyến, nhiều địa bàn trong thời gian ngắn. Vì vậy, việc triển khai phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên, tập trung trước vào các điểm xung yếu, các vị trí có nguy cơ gây ngập úng cao”.

Ông Khương Bá Luận, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Chu, cho biết: Khó khăn, vướng mắc lớn nhất là sau các đợt mưa lớn, lượng bèo mảng, rau muống, cây cỏ trên các tuyến tiêu sinh trưởng và phát sinh rất nhanh; bên cạnh đó, bùn đất, rác thải và vật cản bị dòng chảy đẩy từ đầu tuyến xuống nhiều vị trí bị dồn ứ, bồi lấp làm thu hẹp mặt cắt dòng chảy. Việc xử lý chủ yếu phải thực hiện thủ công tại nhiều vị trí nên mất nhiều thời gian và nhân công thực hiện. Các tuyến sông, kênh mương, trục tiêu do công ty quản lý phân bố rộng, có chiều dài lớn; nhiều vị trí nằm trong khu dân cư, khu vực đô thị, địa hình không thể tiếp cận máy móc, thiết bị nên việc huy động phương tiện để xử lý đồng loạt trong thời gian ngắn gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, trên một số tuyến sông, kênh tiêu, như: kênh Khánh Vân, Đô Cương, Thọ Hạc; sông Nhà Lê, kênh Vinh, sông Thống Nhất... có tình trạng lấn chiếm hành lang, lòng kênh, xây dựng hoặc sử dụng không gian lòng sông làm thu hẹp dòng chảy, ảnh hưởng lớn đến khả năng tiêu thoát nước của các hệ thống kênh, sông tiêu. Do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Trước những khó khăn trên, với sự nỗ lực, chủ động thực hiện nạo vét, trục vớt theo hình thức cuốn chiếu, tranh thủ làm nhiều ca trong ngày, đến hết ngày 1/11, Công ty TNHH MTV Sông Chu đã huy động 12.987 người tham gia, khối lượng nạo vét đạt 1.527m3 các loại bèo, rác và cỏ, đã hoàn thành phá ách tắc 200.069m theo kế hoạch giao. Trong đó, sông Nhà Lê hoàn thành 17.661m/17.661m; kênh Vinh hoàn thành 31.731m/31.731m; sông Thọ Hạc hoàn thành 4.400m/4.400m; sông Bến Ngự hoàn thành 6.500m/6.500m theo kế hoạch.

Thời gian tới, Công ty TNHH MTV Sông Chu tiếp tục triển khai thực hiện việc vớt bèo, bè mảng, rau muống, rác thải, vật cản, giải tỏa hành lang trên các tuyến kênh tiêu, sông tiêu khi có phát sinh, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo Thông báo số 487/TB-UBND, ngày 3/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về thực trạng, giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng, bảo đảm an toàn cấp nước và nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện. Công ty xác định việc nạo vét, khơi thông dòng chảy, xử lý ách tắc trên các trục tiêu, kênh tiêu là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thường xuyên, liên tục và sẽ thực hiện một cách thiết thực, không phô trương, lấy hiệu quả làm hàng đầu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ UBND tỉnh giao, góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Bài và ảnh: Thanh Hường