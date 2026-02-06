Nhiều điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, Luật Giáo dục đại học (ĐH) bắt đầu có hiệu lực, do đó, để đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh cũng như bảo đảm các nguyên tắc công bằng, khách quan, minh bạch, đánh giá đúng năng lực người học, kiểm soát thống nhất chuẩn đầu vào các ngành đào tạo, tăng cường tự chủ và tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục ĐH, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH năm 2026 với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Hồng Đức trong Chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do Báo Tuổi Trẻ, Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) và Trường Đại học Hồng Đức phối hợp tổ chức.

Điểm mới đáng chú ý đầu tiên đó là quy định phương thức xét tuyển kết quả học tập cấp THPT (học bạ), dự thảo đề xuất, đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập cấp THPT (học bạ): Tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập của 6 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của tối thiểu 3 môn học, trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30.

Nguồn tuyển của phương thức này là các thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 16 điểm theo thang điểm 30. Quy định này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp THPT.

Dự thảo quy chế cũng giới hạn mỗi trường chỉ sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển) không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng.

Theo Bộ GD&ĐT, thời gian qua có khoảng gần 20 phương thức tuyển sinh được các trường ĐH sử dụng để xét tuyển ĐH. Tuy nhiên, khoảng 90% thí sinh trúng tuyển bằng phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển bằng kết quả học tập cấp THPT hoặc kết hợp đồng thời thi tuyển và xét tuyển học bạ. Một số phương thức tuyển sinh có rất ít thí sinh sử dụng hoặc trúng tuyển nhưng lại gây khó khăn cho phụ huynh và thí sinh khi tìm hiểu về tuyển sinh ĐH, gây lãng phí thời gian, tiền bạc.

Theo dự thảo, mỗi thí sinh sẽ được giới hạn ở 10 nguyện vọng xét tuyển. Đặc biệt, nhóm ngành sư phạm sẽ chỉ xét tuyển thí sinh ở các nguyện vọng 1, 2, 3. Điều này cũng góp phần làm giảm áp lực cho các trường ĐH sư phạm phải xác định chính xác số lượng sinh viên nhập học hưởng ngân sách và xác định vị trí công tác sau khi tốt nghiệp.

Một trong những điểm điều chỉnh cũng được thí sinh đặc biệt quan tâm tại dự thảo đó là vấn đề điểm thưởng và việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong xét tuyển. Năm nay, quy chế tuyển sinh vẫn duy trì quy định điểm cộng thêm nhưng không vượt quá 3 điểm theo thang điểm 30.

Cũng bắt đầu từ năm 2026, Bộ GD&ĐT sẽ hướng dẫn quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thống nhất sử dụng trong toàn hệ thống. Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng 1 lần, hoặc thay thế môn ngoại ngữ hoặc được cộng điểm tối đa 1,5.

Trước những điều chỉnh trong dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH năm 2026, Trường ĐH Hồng Đức cũng đã xây dựng phương án tuyển sinh, đào tạo chính quy trình độ ĐH năm 2026. PGS.TS Đậu Bá Thìn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức, cho biết: “Trường ĐH Hồng Đức tuyển sinh trình độ ĐH với 42 ngành đào tạo, tổng chỉ tiêu dự kiến khoảng 4.050 sinh viên trên phạm vi toàn quốc (riêng các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa). Nhà trường triển khai 4 phương thức tuyển sinh linh hoạt, trong đó xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là phương thức gốc, bên cạnh xét học bạ THPT (ngoài sư phạm), tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực/đánh giá tư duy, qua đó mở rộng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh”.

Theo PGS.TS Đậu Bá Thìn, đối với những điểm mới trong công tác tuyển sinh, nhà trường sẽ thực hiện nghiêm theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đối với các ngành sư phạm chỉ nhận đăng ký nguyện vọng 1, 2, 3.

Mùa tuyển sinh năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa sẽ tổ chức tuyển sinh 10 ngành đào tạo, bao gồm: Dược, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật phục hình răng, Y sĩ đa khoa, Y học cổ truyền và Dinh dưỡng. Thạc sĩ Lê Hà Phúc, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, cho biết: Trên cơ sở đánh giá đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, đồng thời xuất phát từ nhu cầu thực tế của người học và xã hội, năm 2026, nhà trường dự kiến xin tăng thêm 60 chỉ tiêu đối với ngành y sĩ đa khoa, nâng tổng số chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường lên 1.200 chỉ tiêu. Việc điều chỉnh này nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế tuyến cơ sở, đồng thời tiến tới ổn định quy mô tuyển sinh và cơ cấu ngành nghề đào tạo của nhà trường trong những năm tiếp theo.

Đặc biệt, năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa sẽ có nhiều đổi mới theo hướng hiện đại, thuận tiện và minh bạch trong công tác tuyển sinh, nổi bật là: Đẩy mạnh số hóa quy trình tuyển sinh, trong đó nhà trường triển khai gửi giấy báo trúng tuyển điện tử có tích hợp mã QR đến thí sinh, giúp tra cứu thông tin nhanh chóng, chính xác. Thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại và tạo thuận lợi cho người học ở xa. Năm nay, nhà trường sẽ tham gia hệ thống xét tuyển chung trên cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, từng bước khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong tuyển sinh. Những đổi mới này thể hiện quyết tâm của nhà trường trong việc chuyển đổi số trong tuyển sinh, nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo và đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục nghề nghiệp hiện nay.

Những điều chỉnh mới trong quy chế tuyển sinh năm 2026 được đánh giá sẽ góp phần tinh gọn, bảo đảm chất lượng tuyển sinh, giảm áp lực cho thí sinh, hướng tới sự ổn định và bền vững trong công tác tuyển sinh.

Bài và ảnh: Linh Hương