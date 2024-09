Nhiều chương trình khuyến mại nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 4 ngày, đây là cơ hội để các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ chuẩn bị nguồn hàng tăng hơn những ngày thường. Đồng thời triển khai chương trình giảm giá, khuyến mại, kích cầu tiêu dùng, tạo không khí mua bán sôi động.

Go! Thanh Hóa đang triển khai chương trình khuyến mại Tự hào hàng việt nhân Ngày Quốc khánh 2/9.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, tại các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, cửa hàng trên địa bàn TP Thanh Hóa như: Vincom, Co.opmart, Go! Thanh Hóa... lượng khách đến mua sắm, ăn uống tăng so với ngày thường. Cùng với đó, sức mua thực phẩm tươi sống, hàng hóa tiêu dùng cũng tăng. Ngoài việc tăng lượng hàng hóa cung ứng, các siêu thị, trung tâm thương mại còn có nhiều chương trình khuyến mại dành cho khách hàng.

Tại Go! Thanh Hóa hiện đang triển khai chương trình giới thiệu và quảng bá hàng Việt với tên gọi “Tự hào đặc sản Việt”. Chương trình cũng là hoạt động nhằm chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, thực hiện trong các ngày từ 22/8 - 4/9. Theo đó, có tới 2.000 - 3.000 sản phẩm giảm giá đến 40%, trong đó đa số là hàng Việt. Chương trình nhằm tôn vinh các sản phẩm đặc sản vùng miền cũng như ẩm thực độc đáo của Việt Nam. Đồng thời, tạo điều kiện để người tiêu dùng trong tỉnh được trải nghiệm những món ẩm thực độc đáo và cơ hội mua sắm các đặc sản khắp mọi miền Tổ quốc, từ đó thêm tự hào về đất nước và con người Việt Nam.

Hoà trong không khí hân hoan đón mừng Quốc khánh 2/9, cửa hàng thời trang Savani, đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa cũng mang đến người tiêu dùng chương trình ưu đãi nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9, gồm: Quà hiện vật tới 300 nghìn đồng là tất fiber, găng tay chống nắng, mũ bảo hiểm, tặng Voucher giảm giá lên tới 250 nghìn đồng...

Tại các chợ cũng có sự chủ động dự trữ hàng hóa, đảm bảo bình ổn giá.

Cùng với đó, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong những ngày nghỉ lễ, tại các chợ cũng có sự chủ động dự trữ hàng hóa, đảm bảo bình ổn giá. Tại chợ Tây Thành, phường Tân Sơn, Ban quản lý chợ đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tiểu thương chủ động chuẩn bị nguồn hàng, góp phần đảm bảo việc lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, đặc biệt là chuẩn bị tốt nguồn hàng tiêu dùng thiết yếu, nguồn thực phẩm sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp lễ... Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình giá cả, lưu lượng hàng hóa tại chợ; tăng cường nhắc nhở tiểu thương thực hiện tốt việc niêm yết giá và bán đúng theo giá niêm yết, không đầu cơ, găm hàng hay tăng giá đột biến. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp nghỉ lễ. Hiện tiểu thương tại chợ đã chuẩn bị nhập số lượng hàng hoá tăng từ 20-30% so với ngày thường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân dự báo có thể tăng vào những ngày nghỉ lễ.

Sức mua hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm trong những ngày đầu nghỉ lễ cũng tăng cao hơn so với ngày thường.

Để ổn định thị trường dịp lễ Quốc khánh 2/9, không để tình trạng buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và các đơn vị kinh doanh chân chính, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm...

Lương Khánh