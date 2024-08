Bảo đảm phục vụ hành khách và an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân, ngành Giao thông - Vận tải (GT-VT) và các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh chủ động chuẩn bị bến bãi, phương tiện, nhân lực phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Các đơn vị kinh doanh vận tải vận chuyển hành khách qua Bến xe phía Bắc (TP Thanh Hóa).

Trước dịp nghỉ lễ, Sở GT-VT đã đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách xây dựng phương án bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của phương tiện để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Đồng thời, kiểm tra các điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi đưa xe vào hoạt động.

Cùng với đó, niêm yết biển kiểm soát của phương tiện và số điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng. Đồng thời, tuyên truyền cho chủ phương tiện và lái xe chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô; người lái xe, nhân viên phục vụ thực hiện theo quy định pháp luật an toàn giao thông; thời gian lái xe, đã uống rượu bia thì không lái xe, kỹ năng tham gia giao thông an toàn trên đường cao tốc, đường đèo dốc; chở đúng số người quy định, dừng, đón trả khách đúng nơi quy định...

Ông Trần Văn Tiến, Phó Giám đốc HTX Dịch vụ Vận tải - Thương mại Tiến Phương (Như Xuân) cho biết: Hiện HTX có 15 phương tiện xe khách chạy tuyến cố định Bến xe khách Giáp Bát - TP Thanh Hóa - Nông Cống - Như Thanh - Yên Cát và chiều ngược lại với tần suất 20 chuyến/ngày. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 2/9, HTX đã có phương án tăng từ 5 đến 10 chuyến/ngày.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách, HTX thực hiện ứng dụng công nghệ để bán vé điện tử, thông tin, hướng dẫn về giá vé, thời gian, lịch trình đi, đến của các chuyến, bán vé đúng giá cước vận tải đã kê khai, niêm yết. HTX cũng ưu tiên, ưu đãi cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập ở Hà Nội về giá vé, chỗ ngồi. Ngoài ra, HTX trang bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe để theo dõi chặt chẽ hoạt động của phương tiện và lái xe đảm bảo thực hiện đúng các quy định về kinh doanh doanh vận tải và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với các trường hợp lái xe, phụ xe vi phạm.

Tại các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách trên địa bàn tỉnh cũng đã xây dựng và tổ chức kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và kế hoạch phối hợp với cơ quan chức năng để huy động phương tiện chuyển tải khách của các xe bị xử lý vì chở khách quá tải trên địa bàn địa phương.

Ông Nguyễn Đức Nga, Trưởng Bến xe khách phía Bắc (TP Thanh Hóa), cho biết: Trong dịp nghỉ lễ từ 31/8 đến 3/9, dự kiến lượng khách về bến xe tăng khoảng 20% so với ngày thường. Sau ngày nghỉ lễ, lượng khách đi sẽ tăng khoảng 30%, nhất là tuyến Thanh Hóa - Hà Nội. Vì vậy, bến xe đã tổ chức, bố trí cán bộ tại bến xe để hướng dẫn, hỗ trợ, ưu tiên trong việc bán vé xe và sử dụng các dịch vụ khác tại bến; triển khai các hình thức bán vé, niêm yết giá vé công khai, tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vé đồng thời có biện pháp phòng, chống việc đầu cơ, buôn bán vé, không để tình trạng tăng giá vé trái quy định gây mất trật tự xã hội.

Bến xe bố trí đủ chỗ để chờ hoặc nghỉ ngơi cho hành khách, đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ, an toàn. Ngoài ra, bến xe đã làm việc với các đơn vị kinh doanh vận tải sẵn sàng tăng cường khoảng 20-30 phương tiện giải tỏa hành khách tại bến xe đi các tỉnh, thành phố. Trong dịp cao điểm này, bến xe thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, Thanh tra Sở GT - VT để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông trong khu vực bến xe.

Trong những ngày nghỉ lễ, hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh tăng cao.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 737 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng với 1.057 phương tiện. Trong đó có 113 doanh nghiệp với 472 xe, 10 HTX với 27 xe, 614 hộ kinh doanh với 558 xe. Theo Phòng Quản lý vận tải, Sở GT-VT, nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ, đơn vị yêu cầu các doanh nghiệp, HTX kinh doanh, hộ kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thường xuyên phối hợp với các đơn vị quản lý bến xe xây dựng kế hoạch phục vụ trên các tuyến để kịp thời phục vụ khi lưu lượng khách tăng đột biến. Các doanh nghiệp chủ động tăng xe, quay vòng, tăng chuyến, tổ chức vận tải hợp lý để giải tỏa khách, không để tồn đọng tại các bến xe.

Nghiêm cấm các doanh nghiệp bỏ tuyến cố định để đưa phương tiện vận chuyển khách hợp đồng. Trong dịp cao điểm trước, trong và sau dịp nghỉ lễ, căn cứ tình hình thực tế, ngành GT-VT sẽ cấp phù hiệu bổ sung cho các xe ô tô kinh doanh vận tải từ 10 đến 15 ngày để đón khách từ Hà Nội và các tỉnh thành phố phía Nam về Thanh Hóa. Trong những ngày nghỉ lễ, đơn vị bố trí cán bộ trực phối hợp với lực lượng Thanh tra thực hiện điều hành hoạt động vận tải hành khách; khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, kịp thời cung cấp dữ liệu cho các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm đối với chủ phương tiện và lái xe vi phạm; đặc biệt tập trung vào các quy định bảo đảm an toàn giao thông đối với lái xe ô tô kinh doanh vận tải.

Lê Hợi