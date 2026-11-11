Nhiệt điện Nghi Sơn ứng dụng công nghệ, vận hành thông minh, tối ưu hóa dòng điện

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự phát triển nền tảng công nghệ, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn hướng tới vận hành nhà máy thông minh, an toàn và hiệu quả.

Phòng điều khiển Trung tâm (CCR) - Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

Trong bối cảnh ngành năng lượng đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số đang trở thành một trong những động lực quan trọng giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, quá trình này được triển khai đồng bộ từ quản lý, vận hành đến bảo trì thiết bị, với trọng tâm là nghiên cứu khoa học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển các nền tảng công nghệ “Make in Vietnam”.

Xác định chuyển đổi số là chiến lược dài hạn, Công ty từng bước số hóa các quy trình quản lý và sản xuất. Trong đó, công tác quản lý vật tư, thiết bị và phụ tùng thay thế được nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại. Việc sử dụng thiết bị cầm tay thông minh trong nhập, xuất và kiểm kê kho giúp dữ liệu tự động cập nhật về hệ thống quản lý tập trung theo thời gian thực.

Giải pháp này góp phần rút ngắn thời gian tra cứu, nâng cao độ chính xác trong quản lý, đồng thời kiểm soát hiệu quả lượng vật tư tồn kho. Trên cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên, Công ty có thể chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm phục vụ các kỳ sửa chữa lớn, tiểu tu cũng như bảo đảm nguồn vật tư dự phòng để xử lý kịp thời các sự cố phát sinh. Qua đó, nâng cao khả năng sẵn sàng và độ tin cậy của các tổ máy.

Cùng với quản lý vật tư, các phần mềm số hóa cũng được đưa vào công tác quản lý sản xuất và sửa chữa. Việc triển khai phê duyệt phiếu công tác và nhật ký vận hành điện tử giúp đơn giản hóa quy trình xử lý công việc, rút ngắn thời gian thực hiện và tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận.

Nhờ đó, các thao tác quản lý, giám sát được thực hiện thuận tiện hơn, giảm áp lực công việc hành chính cho cán bộ, công nhân viên. Đây cũng là điều kiện để đội ngũ kỹ thuật tập trung hơn vào nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao năng suất lao động và bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành nhà máy.

Tự chủ công nghệ, đưa trí tuệ nhân tạo vào sản xuất

Một trong những hướng đi đáng chú ý của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn là chủ động nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động sản xuất. Công ty tích cực cập nhật các giải pháp AI nhằm hỗ trợ tối ưu hóa hiệu suất, giám sát tình trạng thiết bị, nhận diện và phân tích sớm những dấu hiệu bất thường, qua đó nâng cao hiệu quả chẩn đoán và phòng ngừa sự cố.

Đáng chú ý, thay vì chỉ tiếp nhận các giải pháp công nghệ từ bên ngoài, Ban lãnh đạo cùng đội ngũ kỹ sư của Công ty đã chủ động nghiên cứu, phát triển và làm chủ các nền tảng công nghệ phục vụ trực tiếp nhu cầu sản xuất. Đây là bước chuyển quan trọng trong bối cảnh nhiều thiết bị công nghiệp nhập khẩu sử dụng công nghệ đóng, hạn chế khả năng tùy chỉnh và tích hợp các giải pháp theo yêu cầu thực tế.

Từ yêu cầu đó, bộ sản phẩm khoa học công nghệ mang tên “Made by Nghi Son TPC” được nghiên cứu và phát triển. Các thiết bị thuộc bộ sản phẩm được xây dựng trên nền tảng phần cứng, trình điều khiển phần mềm (driver) và lõi Nghi Son AI Core do chính đội ngũ của Công ty thiết kế, nghiên cứu. Việc chủ động làm chủ các thành phần công nghệ không chỉ giúp đáp ứng yêu cầu giám sát, chẩn đoán thiết bị mà còn mở ra khả năng tùy chỉnh, nâng cấp giải pháp phù hợp với điều kiện vận hành thực tế.

Trong số các sản phẩm tiêu biểu có hệ thống relay tại biên giám sát đánh lửa vành góp máy phát cùng ứng dụng DCS Maintenance Mobile. Đây là những giải pháp hướng tới tăng cường khả năng giám sát, quản lý và bảo dưỡng thiết bị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật tại nhà máy.

Đặc biệt, DCS Maintenance Mobile là ứng dụng số hóa hoạt động quản lý bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống Main DCS trên điện thoại di động, phục vụ các cá nhân, tổ và nhóm chuyên môn. Ứng dụng cho phép người dùng linh hoạt tùy chỉnh biểu mẫu, cập nhật dữ liệu trực tiếp từ hiện trường, qua đó giảm thời gian luân chuyển thông tin và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận.

Việc số hóa dữ liệu bảo dưỡng, sửa chữa còn giúp tăng cường khả năng theo dõi tiến độ, tra cứu lịch sử thiết bị và hỗ trợ công tác điều hành kỹ thuật. Nhờ đó, thông tin được cập nhật kịp thời, phục vụ quá trình kiểm tra, đánh giá và đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Hình ảnh hệ thống giám sát vành góp máy phát và giao diện giám sát.

Trending dữ liệu với thời gian lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ 3-5 năm.

Nâng cao độ tin cậy, bảo đảm vận hành an toàn

Những kết quả đạt được trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang tạo nền tảng để Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, vận hành. Đặc biệt, việc kết hợp giữa số hóa quy trình, ứng dụng AI và tự chủ phát triển các giải pháp công nghệ giúp Công ty từng bước giảm sự phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài, nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặc thù.

Trong lĩnh vực sản xuất điện, việc phát hiện sớm nguy cơ bất thường, chủ động bảo dưỡng và tối ưu hóa quy trình vận hành có ý nghĩa quan trọng đối với độ tin cậy của thiết bị, khả năng sẵn sàng của tổ máy và hiệu quả sản xuất. Vì vậy, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số không chỉ góp phần nâng cao năng suất lao động mà còn hỗ trợ Công ty bảo đảm vận hành nhà máy an toàn, ổn định.

Với định hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mô hình sản xuất điện thông minh, hiện đại. Đây cũng là đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời khẳng định vai trò của đơn vị trong quá trình chuyển đổi số tại Tổng công ty Phát điện 1.

Phạm Tiến Dũng, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn (QT)