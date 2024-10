Nhân rộng chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm vùng miền

Trong bối cảnh kinh tế địa phương ngày càng phát triển, việc xây dựng và mở rộng chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm vùng miền đã trở thành mục tiêu chiến lược của nhiều địa phương. Trong đó, Thanh Hóa nổi lên như một trong những địa phương tiên phong trong việc thúc đẩy hoạt động này, nhằm khai thác tối đa tiềm năng sản xuất và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp, thủ công nghiệp. Điều này không chỉ góp phần vào phát triển kinh tế, mà còn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của từng vùng miền.

Các sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của Công ty CP Nông nghiệp Vạn Hoa, xã Nga Thủy (Nga Sơn) được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao.

Tại Thanh Hóa, chuỗi cung ứng sản phẩm vùng miền được xem là một hệ thống quan trọng giúp thúc đẩy phát triển kinh tế của các vùng nông thôn. Tuy nhiên trước đây, việc tiêu thụ sản phẩm ở những vùng nông thôn Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn do hệ thống phân phối chưa hoàn thiện, sản phẩm dễ bị ùn ứ hoặc không tìm được đầu ra ổn định. Do đó, khi chuỗi cung ứng sản phẩm được mở rộng, các doanh nghiệp và người nông dân có cơ hội kết nối trực tiếp với các thị trường lớn hơn, không chỉ trong tỉnh mà còn ở các tỉnh thành khác. Điều này không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm mà còn giảm thiểu rủi ro cho người sản xuất.

Để đạt được thành công trong việc nhân rộng chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm, Thanh Hóa đã tập trung vào việc xây dựng các chính sách hỗ trợ hợp lý, từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Một trong những yếu tố quan trọng là việc hình thành các hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ ở các vùng nông thôn, giúp tổ chức sản xuất và tiêu thụ một cách bài bản, chuyên nghiệp hơn. Cùng với đó, đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông và công nghệ; nâng cấp các tuyến đường liên thôn, liên xã cũng giúp việc vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử cũng đã được tỉnh nhà chú trọng, mở ra nhiều cơ hội cho việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thông qua các kênh trực tuyến. Việc đưa sản phẩm nông sản vùng miền lên các sàn thương mại điện tử lớn như Lazada, Shopee, Voso đã giúp người nông dân tiếp cận với hàng triệu người tiêu dùng trên khắp cả nước. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa chuỗi cung ứng, mang lại lợi ích rõ rệt về mặt tiêu thụ sản phẩm.

Là đơn vị chuyên cung cấp các mặt hàng nông sản đặc trưng mang tính vùng miền như dưa vàng, dưa hấu, dưa chuột baby, bí ngòi, mật ong..., Công ty CP Nông nghiệp Vạn Hoa, xã Nga Thủy (Nga Sơn) đã thu hút được lượng lớn người tiêu dùng quan tâm và đánh giá cao. Công ty đã thực hiện quảng bá qua mạng xã hội nhằm xây dựng những chuỗi liên kết, tiêu thụ mới. Đồng thời, nghiên cứu, sáng tạo ra nhiều cách chế biến, bảo quản mới vừa đa dạng sản phẩm vừa giảm tình trạng ùn ứ nguyên liệu, phù hợp với “nhịp độ” tiêu thụ nhỏ lẻ. Nhờ xây dựng, kết nối được những chuỗi liên kết phù hợp, 9 tháng năm 2024, công ty đạt doanh thu 2 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng, bảo đảm việc làm thường xuyên cho 6 lao động, thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng.

Nhờ những chính sách và giải pháp đồng bộ, Thanh Hóa đã đạt được những thành công đáng kể trong việc nhân rộng chuỗi cung ứng sản phẩm vùng miền. Nhiều sản phẩm nông nghiệp đã tìm được đầu ra ổn định, giá cả cũng trở nên ổn định hơn, giảm thiểu tình trạng “được mùa, mất giá”. Người nông dân từ đó cũng có điều kiện cải thiện đời sống, mở rộng quy mô sản xuất, và nâng cao chất lượng sản phẩm. Điển hình là các sản phẩm như cam Vĩnh Lộc hay rau má Quảng Xương đã được tiêu thụ rộng rãi không chỉ trong tỉnh mà còn ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, và TP Hồ Chí Minh. Những sản phẩm này không chỉ có mặt tại các chợ truyền thống mà còn được bày bán trong các hệ thống siêu thị lớn và các cửa hàng tiện lợi.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cần được khắc phục để chuỗi cung ứng tại Thanh Hóa phát triển bền vững. Một trong những thách thức lớn nhất là vấn đề bảo quản và vận chuyển sản phẩm nông sản. Do đặc tính dễ hư hỏng, việc thiếu hụt công nghệ bảo quản hiện đại đang làm giảm giá trị và chất lượng của sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng. Việc kết nối giữa người sản xuất và các doanh nghiệp phân phối vẫn còn lỏng lẻo, dẫn đến việc đôi khi cung không đủ cầu hoặc ngược lại. Thách thức khác là nhiều sản phẩm của Thanh Hóa mặc dù có chất lượng tốt, nhưng vẫn chưa đủ khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại từ các nước khác do quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ và chưa áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Với sự quyết tâm và nỗ lực từ cả chính quyền và người dân, việc nhân rộng chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm vùng miền tại Thanh Hóa không chỉ góp phần phát triển kinh tế địa phương mà còn giúp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của từng vùng miền.

Bài và ảnh: Chi Phạm