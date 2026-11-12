Nhà Trắng cảnh báo đảng Dân chủ trước kế hoạch điều tra ông Trump

Căng thẳng chính trị tại Washington đang leo thang ngay trước thềm Quốc hội khóa mới nhậm chức, khi Nhà Trắng bất ngờ gửi thông điệp cảnh báo các kế hoạch điều tra chính quyền Tổng thống Donald Trump của đảng Dân chủ có thể vượt quá giới hạn Hiến pháp và bị xem xét xử lý hình sự.

Theo các nguồn tin truyền thông Mỹ ngày 11/11, Cố vấn Nhà Trắng Will Scharf đã gửi thư tới Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Robert Garcia (bang California) – người dự kiến sẽ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện vào tháng 1 tới, sau khi đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ tuần trước.

Trong bức thư đề ngày 9/11, ông Will Scharf tuyên bố chính quyền Tổng thống Donald Trump đang “giám sát chặt chẽ những lời đe dọa lạm quyền và tùy tiện” từ các nhà lập pháp đảng Dân chủ liên quan tới việc mở hàng loạt cuộc điều tra nhằm vào Tổng thống, gia đình cùng các quan chức chính quyền.

Đáng chú ý, đại diện pháp lý của Nhà Trắng cảnh báo những động thái này có thể cấu thành tội phạm và chính nhánh hành pháp sẽ mở các cuộc điều tra ngược lại.

Bức thư nêu rõ: “Những lời đe dọa nhằm vào quan chức nhánh hành pháp để ngăn cản họ thực thi công vụ, hoặc việc sử dụng quy trình điều tra chỉ nhằm mục đích lạm dụng hay gieo rắc nỗi sợ hãi cho người nhận có thể vượt qua ranh giới sang hành vi phạm tội trắng trợn. Việc ban hành trát đòi hầu tòa trái pháp luật với ý định tước đoạt quyền và đặc quyền hiến định của công dân có thể sẽ bị điều tra thêm”.

Ông Scharf cũng điểm lại hàng loạt phát ngôn gần đây của các nghị sĩ Dân chủ để làm bằng chứng cho cái gọi là “ý định quấy rối thay vì phục vụ mục đích lập pháp chính đáng”. Cụ thể, ngay trong đêm bầu cử, Hạ nghị sĩ Robert Garcia đã đăng thông điệp trên mạng xã hội X nhắn nhủ các cộng sự của ông Trump rằng: “Hãy thuê luật sư đi”. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Emily Randall tuyên bố trát đòi hầu tòa sẽ được phát ra “như phát kẹo”...

Đáp trả động thái từ Nhà Trắng, Hạ nghị sĩ Robert Garcia khẳng định đảng Dân chủ sẽ không chùn bước trước những lời đe dọa mà ông cho là “vô căn cứ”. Ông Garcia nhấn mạnh trong tuyên bố đăng tải trên trang mạng xã hội : “ Thẩm quyền của Quốc hội bắt nguồn từ Điều I của Hiến pháp Mỹ, chứ không phải từ sự cho phép của Nhà Trắng. Quốc hội có quyền hạn rộng rãi để tiến hành điều tra và giám sát- một thẩm quyền vốn có trong quyền lập pháp”. Ông cũng khẳng định Quốc hội là một nhánh quyền lực ngang hàng với Tổng thống và sẽ thực thi cam kết với cử tri về việc phòng chống tham nhũng, lạm quyền.

Cùng ngày, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries - người nhiều khả năng trở thành Chủ tịch Hạ viện khóa tới đã gọi bức thư của Nhà Trắng là “vô lý”. Phát biểu trước báo giới tại Đồi Capitol, ông Jeffries nhận định lập luận của ông Scharf “sai lệch về thực tế, sai lệch về mặt pháp lý và sai lệch về mặt Hiến pháp”, đồng thời tuyên bố một Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ đóng vai trò kiểm soát và đối trọng với nhánh hành pháp.

Theo giới quan sát tại Washington, việc các bên đe dọa trả đũa chính trị lẫn nhau không phải là điều mới trong đời sống chính trị Mỹ. Tuy nhiên, việc Nhà Trắng cảnh báo hoạt động điều tra, giám sát của Quốc hội có thể cấu thành hành vi phạm tội là diễn biến rất đáng chú ý. Động thái này có thể báo hiệu những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa nhánh hành pháp và lập pháp trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Nhật Lệ