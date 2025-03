Nhà ở công vụ - niềm mong mỏi của giáo viên vùng biên

Giữa muôn vàn gian khó trên hành trình “gieo chữ” nơi biên giới Mường Lát, điều các thầy, cô giáo trông mong nhất là sự quan tâm, hỗ trợ từ Nhà nước về nhà công vụ. Một chốn đi về ổn định không chỉ giúp thầy, cô vơi bớt khó khăn, mà còn tiếp thêm động lực để họ gắn bó lâu dài với sự nghiệp trồng người ở huyện vùng biên Mường Lát.

Thầy Phạm Văn Mùi, giáo viên tại điểm trường bản Cá Giáng, Trường Tiểu học Trung Lý 2, xã Trung Lý (Mường Lát) và vợ tranh thủ cải tạo đất để trồng rau xanh.

Mường Lát là một trong những huyện vùng biên có địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn. Nhiều điểm trường lẻ cách xa trung tâm xã hàng chục km. Điều đó, vô tình gây ra những khó khăn cho giáo viên trong việc di chuyển đến nơi giảng dạy, vì phải vượt qua những cung đường hiểm trở, trơn trượt vào mùa mưa.

Không chỉ giáo viên, các em học sinh cũng gặp nhiều khó khăn khi đến trường. Quãng đường xa khiến các em phải đi học từ sáng sớm. Vào những ngày thời tiết xấu, nhiều em học sinh buộc phải nghỉ học, ảnh hưởng đến việc duy trì sĩ số lớp và chất lượng giáo dục. Trong bối cảnh đó, nhiều giáo viên được phân công giảng dạy tại các điểm trường lẻ phải ở lại bản để đảm bảo chương trình dạy học.

Theo thống kê, huyện Mường Lát có 163 phòng công vụ dành cho giáo viên. Trong đó, bậc mầm non có 14 phòng; bậc tiểu học có 101 phòng; bậc THCS có 48 phòng. Tuy nhiên, tổng số giáo viên có nhu cầu ở nhà công vụ lên đến 343 người, bao gồm 97 giáo viên mầm non, 147 giáo viên tiểu học và 99 giáo viên THCS. Như vậy, nhà công vụ giáo viên hiện chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu. Để đảm bảo việc dạy học, nhiều giáo viên phải thuê trọ hoặc tận dụng phòng học làm nơi ở tạm. Nguyên nhân là do nguồn lực đầu tư còn hạn chế, ngân sách đang tập trung vào việc xây dựng trường lớp và mua sắm trang thiết bị để đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tại những điểm trường chưa có nhà công vụ, các nhà trường đã nỗ lực động viên giáo viên tạm thời khắc phục khó khăn để yên tâm công tác.

Thầy Phạm Văn Mùi, giáo viên tại điểm trường bản Cá Giáng thuộc Trường Tiểu học Trung Lý 2, chia sẻ: "Điểm trường cách trung tâm xã Trung Lý gần 50km. Để đảm bảo việc giảng dạy, các thầy, cô giáo buộc phải ở lại bản. Tuy nhiên, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, nhất là việc chưa có nhà công vụ, khiến cuộc sống của các thầy, cô giáo gặp không ít khó khăn. Một mái nhà kiên cố không chỉ giúp chúng tôi ổn định chỗ ở, mà còn tiếp thêm động lực để gắn bó với sự nghiệp “gieo chữ” nơi vùng biên gian khó”.

Để giảm bớt gánh nặng cho giáo viên và tạo môi trường công tác bình đẳng, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trung Lý 2 thường xuyên điều chuyển các thầy, cô giáo giữa trung tâm và các điểm trường lẻ một cách phù hợp. Đồng thời, động viên giáo viên khắc phục khó khăn để yên tâm công tác, nâng cao chất lượng dạy và học. Tuy nhiên, về lâu dài, nhà trường rất mong được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng nhà công vụ để giáo viên yên tâm cống hiến lâu dài cho sự học của xã Trung Lý.

Trao đổi với ông Lê Trung Kiên, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát, cho biết: "Huyện đã tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng nhà công vụ giáo viên trong những năm qua. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế của hàng trăm giáo viên. Thời gian tới, huyện cần xây dựng bổ sung 90 phòng công vụ giáo viên các bậc học. Theo đó, huyện đặt ra mục tiêu hoàn thành ít nhất 50% số phòng vào cuối năm 2025 và tiếp tục hoàn thiện số còn lại vào năm 2026. Điều này không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt của giáo viên, mà còn là giải pháp để "giữ chân' các thầy, cô bám trường, bám lớp và tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của huyện vùng biên Mường Lát.

Bài và ảnh: Đình Giang