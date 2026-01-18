Nhà đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa sớm giành vé vào VCK

Đánh bại đội Trường ĐH Hàng hải Việt Nam với tỷ số 2-0 vào chiều 17/1, đội bóng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Thanh Hóa đã chính thức ghi tên mình vào Vòng chung kết (VCK) giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 sớm một vòng đấu.

Ngân Như Dũng (số 8) và các đồng đội thi đấu thăng hoa ở vòng loại giải đấu năm nay.

Tại vòng loại khu vực phía Bắc năm nay, lá thăm may rủi đưa nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) nằm ở nhóm C - bảng đấu được đánh giá là không hề dễ dàng với những đối thủ mạnh.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Nguyễn Công Thành đã chứng minh đẳng cấp vượt trội bằng phong độ hủy diệt. Sau chiến thắng 5-1 trước Trường ĐH Phương Đông ở ngày ra quân, đội bóng xứ Thanh tiếp tục có màn trình diễn thuyết phục trước Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

Đội trưởng Lê Văn Thức (số 18) tiếp tục là một trong những ngòi nổ quan trọng của đội bóng trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hoá.

Trong trận đấu then chốt diễn ra ngày 17/1, hai bàn thắng được ghi ở hai hiệp đấu đã giúp đại diện Thanh Hóa “chốt hạ” trận đấu với tỷ số 2-0.

Cùng lúc đó, việc đội xếp nhì là ĐH Kinh tế quốc dân bị cầm hòa 3-3 đã giúp Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa độc chiếm ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối, cách biệt 4 điểm với đội bám đuổi trong khi vòng loại chỉ còn một lượt trận.

Hóa giải “lời nguyền” nhà vô địch

Chiến tích này không chỉ giúp thầy trò HLV Nguyễn Công Thành giành tấm vé sớm đi Nha Trang dự VCK, mà còn giúp họ chính thức hóa giải “lời nguyền” của giải đấu.

HLV Nguyễn Công Thành tự tin với đội hình của đội bóng xứ Thanh ở mùa giải năm nay.

Trong các mùa trước, những nhà vô địch như ĐH Huế hay Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đều bất ngờ dừng bước ngay từ vòng loại ở mùa giải kế tiếp. Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã trở thành nhà vô địch đầu tiên bảo vệ thành công vị thế để tiếp tục hành trình bảo vệ ngai vàng.

Đội hình dạn dày, sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương

Chia sẻ về sức mạnh năm nay, HLV Nguyễn Công Thành tự tin cho biết đội hình hiện tại thậm chí còn mạnh hơn mùa giải trước.

Đội bóng trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hoá thi đấu với tinh thần “vừa đá, vừa tận hưởng”.

Nếu như năm ngoái đội chỉ có khoảng 11-12 nhân tố chủ chốt, thì năm nay chiều sâu lực lượng đã được cải thiện đáng kể với lớp dự bị dạn dày kinh nghiệm hơn, cho phép ban huấn luyện thoải mái xoay tua đội hình.

Với tinh thần “vừa đá, vừa tận hưởng” nhưng luôn đặt mục tiêu chiến thắng trong từng trận đấu, đội bóng xứ Thanh đang băng băng tiến về phía trước, khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa giải 2026.

Hoàng Sơn