Nhà báo Đức Hòa: Sao Mai hướng tới hệ sinh thái văn hóa âm nhạc đa nền tảng

Gala Sao Mai 2026 tại Sầm Sơn đánh dấu định hướng mới, đưa Sao Mai từ cuộc thi truyền hình trở thành hệ sinh thái văn hóa âm nhạc đa nền tảng.

Gala Sao Mai 2026 tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) không chỉ là sự kiện tổng kết một mùa giải mà còn đánh dấu bước chuyển trong định hướng phát triển thương hiệu Sao Mai. Từ cuộc thi âm nhạc trên truyền hình, Sao Mai hướng tới xây dựng hệ sinh thái văn hóa âm nhạc đa nền tảng, kết nối nghệ sĩ, khán giả, các địa phương và nền tảng số. VTVtimes đã có cuộc trao đổi với nhà báo Đức Hòa – Phó Ban Văn nghệ, Phó Trưởng Ban tổ chức Sao Mai 2026 về những điểm nhấn của Gala và định hướng phát triển chương trình trong thời gian tới.

Gala Sao Mai 2026 sẽ diễn ra tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Chương trình lần này được Ban Tổ chức xây dựng với những nội dung và điểm nhấn gì? Đâu là điều đặc biệt mà khán giả có thể chờ đợi tại Gala?

Nhà báo Đức Hòa: Gala Sao Mai 2026 diễn ra tại Quảng trường biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, không đơn thuần là một đêm biểu diễn nghệ thuật tổng kết hành trình cuộc thi. Đây còn là sự kiện mang ý nghĩa mở đầu cho định hướng phát triển Sao Mai theo một cách tiếp cận mới: từ một cuộc thi âm nhạc trên truyền hình trở thành hệ sinh thái văn hóa âm nhạc đa nền tảng.

Các thí sinh Sao Mai khám phá vùng đất Thanh Hóa với nhiều di tích và điểm tham quan du lịch.

Việc lựa chọn Thanh Hóa làm địa điểm tổ chức xuất phát từ mối gắn bó lâu năm của địa phương với Sao Mai. Thanh Hóa đã nhiều lần đăng cai và tổ chức thành công các mùa giải, đồng thời góp phần phát hiện, ươm mầm nhiều giọng ca trưởng thành từ cuộc thi. Bên cạnh đó, với truyền thống lịch sử, văn hóa phong phú và tiềm năng du lịch, đặc biệt là không gian biển Sầm Sơn, đây là địa điểm phù hợp để Sao Mai thử nghiệm hình thức tổ chức Gala mới, kết nối âm nhạc với văn hóa, du lịch và đời sống cộng đồng.

Gala năm nay có ba điểm nhấn chính. Trước hết là không gian nghệ thuật mở. Lần đầu tiên Sao Mai tổ chức Gala tại quảng trường biển ngoài trời ở Sầm Sơn. Sự kết hợp giữa âm nhạc, cảnh quan thiên nhiên và không gian cộng đồng được kỳ vọng tạo nên trải nghiệm khác biệt so với sân khấu truyền hình truyền thống.

Điểm nhấn thứ hai là sự kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ. Chương trình quy tụ 16 thí sinh cùng 11 nghệ sĩ khách mời. Sự kết hợp giữa những giọng ca trẻ bước ra từ Sao Mai và các nghệ sĩ đã có dấu ấn trong đời sống âm nhạc không chỉ tạo nên sự phong phú về màu sắc nghệ thuật mà còn thể hiện tinh thần kế thừa, tiếp nối và phát triển của âm nhạc Việt Nam.

Thứ ba là mở rộng trải nghiệm trên nền tảng số. Bên cạnh những tiết mục được đầu tư, làm mới về hòa âm, phối khí và dàn dựng, Ban Tổ chức chú trọng tăng cường tương tác với khán giả thông qua VTVgo và các hoạt động tương tác số.

Xuân Dũng - Thu Hương - Khánh An - Hải Đăng (Từ trái qua phải)

Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là một đêm Gala thành công, mà là khởi đầu cho một ý tưởng lớn hơn: xây dựng hệ sinh thái Sao Mai đa nền tảng, trong đó mỗi mùa giải không kết thúc khi chương trình khép lại mà tiếp tục được phát triển thông qua các sản phẩm âm nhạc, nội dung số, hoạt động biểu diễn và những sự kiện văn hóa tại các địa phương.

Sau hành trình từ những vòng tuyển chọn đến các đêm thi trực tiếp, ông đánh giá như thế nào về chất lượng thí sinh Sao Mai năm nay? Đâu là những điểm mới nổi bật trong chất lượng chuyên môn và cách thức tổ chức cuộc thi mùa giải 2026?

Nhà báo Đức Hòa: Qua các vòng thi, chúng tôi nhận thấy chất lượng thí sinh năm nay có nhiều tín hiệu tích cực, cả về kỹ thuật thanh nhạc lẫn tư duy biểu diễn. Các giọng ca lọt vào những vòng thi quan trọng đều thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, có nền tảng chuyên môn và khả năng tiếp cận nhiều phong cách âm nhạc khác nhau.

Đáng chú ý, bên cạnh kỹ thuật thanh nhạc, nhiều thí sinh đã thể hiện được cá tính trong cách lựa chọn, xử lý tác phẩm và khả năng làm chủ sân khấu. Theo chúng tôi, yêu cầu đối với một ca sĩ trẻ hiện nay không chỉ dừng lại ở việc hát tốt mà còn cần có bản sắc nghệ thuật, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với sự phát triển của đời sống âm nhạc đương đại.

Nhà báo Đức Hòa - Phó Trưởng Ban Văn nghệ, Phó Trưởng ban Tổ chức Sao Mai 2026

Về đổi mới format, Sao Mai 2026 có những điều chỉnh trong cách thức tổ chức và thiết kế thử thách, hướng tới việc đánh giá năng lực nghệ thuật toàn diện hơn của thí sinh. Những nội dung như làm mới tác phẩm qua bản phối, thể hiện cá tính âm nhạc và kết hợp biểu diễn cùng nghệ sĩ khách mời tạo thêm cơ hội để thí sinh bộc lộ khả năng sáng tạo, giao lưu và thích ứng với những môi trường biểu diễn khác nhau.

Một định hướng quan trọng khác là tăng cường hiện diện trên các nền tảng số, đặc biệt là VTVgo. Nội dung cuộc thi được phát triển dưới nhiều hình thức, từ các phần thi chính thức đến video ngắn, hậu trường và những nội dung tương tác với khán giả.

Chúng tôi không xem nền tảng số chỉ là nơi đăng tải lại chương trình truyền hình mà là một không gian nội dung mới, giúp mở rộng khả năng tiếp cận khán giả, đặc biệt là công chúng trẻ. Qua đó, Sao Mai có thêm cơ hội duy trì sự kết nối với khán giả trước, trong và sau mỗi mùa giải.

Cuộc thi đang bước vào giai đoạn quan trọng với những thử thách ngày càng lớn dành cho các thí sinh. Ban Tổ chức kỳ vọng điều gì ở chặng đường còn lại của Sao Mai 2026? Và xa hơn, cuộc thi sẽ có những định hướng gì để tiếp tục khẳng định vai trò phát hiện, bồi dưỡng những giọng ca chất lượng cho nền âm nhạc Việt Nam?

Nhà báo Đức Hòa: Ban Tổ chức định hướng phát triển Sao Mai theo mô hình IP Văn hóa, với ba trọng tâm:

Một là, tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và đồng hành cùng tài năng. Sao Mai không nên chỉ là điểm kết thúc của một hành trình dự thi, mà cần trở thành điểm khởi đầu cho hành trình hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của các tài năng trẻ. Chúng tôi hướng tới việc kết nối thí sinh với các hoạt động sản xuất âm nhạc, biểu diễn, truyền thông và quảng bá sau cuộc thi.

Hai là, phát triển hệ sinh thái nội dung đa nền tảng. Bên cạnh chương trình truyền hình, Sao Mai sẽ từng bước mở rộng các sản phẩm âm nhạc, video, nội dung số, hoạt động tương tác trên VTVgo và mạng xã hội. Mục tiêu là tạo ra một dòng chảy nội dung liên tục, giúp Sao Mai duy trì sự hiện diện và kết nối với công chúng trong suốt cả năm, chứ không chỉ trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Các thí sinh Sao Mai thăm Thành nhà Hồ tại Thanh Hóa.

Ba là, kết nối âm nhạc với văn hóa và du lịch địa phương. Chúng tôi mong muốn Sao Mai có thể trở thành cầu nối để âm nhạc đến với nhiều vùng đất, nhiều không gian văn hóa và cộng đồng khác nhau. Mỗi địa phương không chỉ là nơi đăng cai tổ chức chương trình, mà còn có thể trở thành một phần của câu chuyện văn hóa, nghệ thuật mà Sao Mai muốn kể với công chúng.

Với cách tiếp cận đó, Gala Sao Mai 2026 tại Sầm Sơn có thể xem là bước khởi đầu cho định hướng phát triển hệ sinh thái Sao Mai. Từ một sân khấu âm nhạc, chúng tôi mong muốn mở rộng thành những không gian trải nghiệm văn hóa, kết nối nghệ sĩ, khán giả, nền tảng truyền hình, nền tảng số và các địa phương.

Chúng tôi hiểu rằng xây dựng một IP Văn hóa là hành trình dài hạn, cần sự đầu tư nghiêm túc, nhất quán về nội dung, công nghệ và phương thức tổ chức. Điều quan trọng nhất là phải giữ vững giá trị cốt lõi của Sao Mai: chất lượng chuyên môn, sự phát hiện và tôn vinh tài năng, cùng trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của âm nhạc Việt Nam.

Chúng tôi kỳ vọng Sao Mai sẽ không chỉ là một cuộc thi được khán giả chờ đợi mỗi mùa, mà từng bước trở thành một thương hiệu âm nhạc và văn hóa có sức sống quanh năm, có khả năng kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ và lan tỏa những giá trị âm nhạc Việt Nam đến đông đảo công chúng.

Theo VTV

Nguồn: https://vtv.vn/nha-bao-duc-hoa-sao-mai-huong-toi-he-sinh-thai-van-hoa-am-nhac-da-nen-tang-100261111140451906.htm