Nguyên nhân từ lạ “skibidi” được bổ sung vào từ điển Cambridge lừng danh

Việc các trào lưu trên mạng xã hội TikTok ngày càng thu hút đông người tham gia, kết hợp với việc ngôn ngữ mạng đang được sử dụng nhiều trong đời sống hàng ngày, đã khiến Từ điển Cambridge đưa thêm “skibidi,” “delulu” và “tradwife” vào nhóm 6.000 từ mới được bổ sung vào ấn bản trực tuyến trong năm 2024.

Từ điển Cambridge đã thêm nhiều ngôn ngữ mạng vào ấn bản trực tuyến 2024. (Nguồn: CNN)

Với những ai ít dành thời gian lên mạng, một số từ mới được thêm vào cuốn từ điển lừng danh này có thể trông giống như một loại mật mã với họ. Sẽ rất khó để có thể thấu hiểu chính xác ý nghĩa của câu “that wasn’t very skibidi rizz of you” (tạm dịch “Cái cách bạn vừa làm không hay ho chút nào”, hoặc “Bạn xử lý tình huống kém quá”) nếu một người ít hoạt động trên mạng xã hội có đông người trẻ tham gia.

Tương tự là câu “As Gen Z say, I’ve entered my ‘delulu era’” (tạm dịch "Như Gen Z hay nói, tôi đã bước vào giai đoạn ‘ảo tưởng’ rồi.”)?

Theo định nghĩa của từ điển Cambridge, “skibidi” là “một từ có thể mang nhiều nghĩa như ‘hay ho, ngầu lòi’ hoặc ‘tệ hại’. Hoặc người ta có thể dùng nó mà chẳng cần chứa đựng ý nghĩa cụ thể, chủ yếu để phục vụ mục đích đùa cợt.

Trong khi đó, “delulu” là biến thể vui nhộn của từ “delusional,” có nghĩa là “ảo tưởng."

Nguồn gốc của từ mới

Skibidi trở thành một hiện tượng văn hóa trên mạng trong giai đoạn 2023-2024 nhờ loạt phim hoạt hình ngắn Skibidi Toilet do Alexey Gerasimov sáng tạo và phát trên kênh YouTube mang tên DaFuq!?Boom!.

Ra mắt từ tháng 2/2023, series này mô tả những chiếc đầu người chui ra từ... bồn cầu. Với nội dung lấy cảm hứng từ nhiều trò chơi điện tử nổi tiếng, loạt phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt trong giới trẻ toàn cầu.

Trong các tập đầu, Skibidi Toilet còn gây chú ý khi những chiếc bồn cầu “hát” theo bản remix ca khúc Dom Dom Yes Yes (2022) của ca sĩ Bulgaria Biser King. Bài hát này có một đoạn từ “skibidi” được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trên nền nhạc điện tử sôi động, bắt tai.

Thực tế, đây không phải lần đầu âm tiết vô nghĩa “skibidi” gây bão. Trước đó, năm 2018, nhóm nhạc châm biếm Nga Little Big từng ra mắt ca khúc Skibidi với video ca nhạc (MV) kèm theo mang phong cách ngớ ngẩn nhưng khá hấp dẫn, qua đó góp phần lan tỏa từ này trong văn hóa Internet.

Hiện “skibidi” xuất hiện phổ biến trong các tài liệu, hình ảnh, sản phẩm ăn theo loạt phim Skibidi Toilet. Nhưng đi kèm sự nổi tiếng là nhiều tranh cãi do nó bị gắn liền với khái niệm “brain rot” – chỉ dạng nội dung bị xem là vô nghĩa, gây “thối não,” phản ánh lo ngại về lối sống số thiếu lành mạnh của thế hệ Alpha. Không ít người thậm chí còn gọi tác động này là “Hội chứng Skibidi Toilet.”

Ngoài điều này, “skibidi” chủ yếu được dùng với sắc thái hài hước, mỉa mai hoặc để nhấn mạnh cảm xúc. Nó được sử dụng linh hoạt như một tiếng chửi thề, có thẻ chèn vào bất cứ đâu để tăng biểu đạt. Ví dụ: “Oh my skibidi! I didn’t expect this game to be so skibidi hard” (tạm dịch “Trời đất quỷ thần ơ, không ngờ trò chơi này khó đến vậy”).

Hàng loạt sự bổ sung thú vị

Còn “delulu” xuất hiện khoảng một thập kỷ trước như một cách châm biếm các fan K-pop quá cuồng nhiệt. Nhưng thời gian gần đây, từ này dần trở thành cách gọi chung trên mạng để thay thế cho từ “delusional.”

Delulu được đưa vào dòng chảy chính thống hồi tháng 3 năm nay, khi Thủ tướng Australia Anthony Albanese sử dụng cụm “they are delulu with no solulu” (tạm dịch "Họ là những người ảo tưởng và không có giải pháp thực tế nào) trong một bài phát biểu tại Quốc hội, sau khi nhận câu chỉ trích từ hai người làm nội dung trên mạng.

“Không phải ngày nào bạn cũng thấy những từ như ‘skibidi’ và ‘delulu’ xuất hiện trong Từ điển Cambridge,” Colin McIntosh, quản lý chương trình từ vựng của Cambridge, chia sẻ với trang tin CNN. “Chúng tôi chỉ bổ sung những từ mà tất cả tin rằng sẽ tồn tại lâu dài. Văn hóa Internet đang thay đổi tiếng Anh, và đó là một hiện tượng rất thú vị để quan sát, ghi nhận trong từ điển.”

Ngoài một số từ nêu trên, từ điển cũng thêm “tradwife” – viết tắt của “traditional wife” (người vợ truyền thống), thường được dùng để chỉ những người có ảnh hưởng lớn trên mạng (influencer) hay ca ngợi vai trò này.

Kế tiếp là từ “broligarchy,” ghép giữa từ “bro” (anh em) và “oligarchy” (đầu sỏ), xuất phát từ việc có một nhóm lãnh đạo công nghệ đã tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 1 năm nay.

Ngôn ngữ tiếng Anh không chỉ thay đổi bằng cách sinh ra từ mới, mà còn thể hiện qua việc thêm nghĩa mới cho các từ cũ. Chẳng hạn, “snackable,” vốn dùng để chỉ thực phẩm gây nghiện, nay cũng được dùng để mô tả các nội dung trực tuyến có sức hút cao, dễ xem, dễ đọc hoặc phục vụ hoạt động tiêu thụ nhanh.

Trong khi đó, các cụm “red flag” (cờ đỏ) và “green flag” (cờ xanh) ngày càng phổ biến để chỉ những đặc điểm xấu hoặc tốt ở một người bạn đời tiềm năng, thay vì nghĩa đen ban đầu./.

Theo TTXVN