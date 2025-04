Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật có thể bị hạn chế xuất hiện

Dự kiến sẽ tăng mức chế tài về mức xử phạt, hạn chế hoạt động nghệ thuật, xuất hiện trên truyền thông với người nổi tiếng vi phạm quảng cáo.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình

Chiều 6/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2025, báo chí đặt câu hỏi về việc hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện những quảng cáo của ca sĩ, diễn viên, người mẫu về những sản phẩm như giảm cân, kem dưỡng da. Mới đây, vụ việc quảng cáo kẹo rau củ Kera của nhóm Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi lừa dối khách hàng và sản xuất thực phẩm giả.

“Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết có cơ chế gì để kiểm soát chặt chẽ hơn với những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội làm nội dung quảng cáo”, báo chí đặt câu hỏi.

Trả lời vấn đề này, ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, người nổi tiếng tham gia vào quảng cáo là một hiện tượng phổ biến, thường thấy trong thực tiễn.

Hiện nay, với sự phát triển của mạng xã hội thì những người có ảnh hưởng như ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đã thực hiện việc quảng cáo, tiếp thị trên mạng xã hội đã trở thành xu hướng phổ biến.

Để điều chỉnh hoạt động quảng cáo này, nước ta đã có Luật Quảng cáo. Với sự xuất hiện ngày càng nhiều hơn của hiện tượng quảng cáo trên mạng xã hội thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) đã có nhiều biện pháp để kiểm tra, giám sát để xử lý.

Đơn cử như từ đầu năm 2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành bộ quy tắc về ứng xử trên mạng xã hội. Đến tháng 12/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng ban hành quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

"Chúng ta cũng nhận thấy với thực tiễn càng ngày càng có nhiều cái mới hơn thì chúng ta cũng đang sửa đổi, bổ sung vào Luật Quảng cáo. Trong quá trình thực hiện sửa đổi, chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp rất tâm huyết, rất đúng và sát với thực tiễn.

Trong đó chúng tôi dự kiến bổ sung một số điều rất cụ thể liên quan đến người nổi tiếng, các nghệ sĩ tham gia vào quảng cáo. Trước hết mỗi người tham gia vào quảng cáo trên mạng phải chịu trách nhiệm trước luật pháp nói chung và Luật Quảng cáo nói riêng", Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình thông tin.

Theo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những người nổi tiếng, các nghệ sĩ tham gia vào quảng cáo phải chịu trách nhiệm, có xác minh một cách minh bạch, cụ thể về sản phẩm mà mình quảng cáo.

Song song với việc sửa luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng dự thảo nghị định với những điều khoản điều chỉnh những hoạt động của người nổi tiếng và nghệ sĩ. Trong đó tăng mức chế tài về mức xử phạt hoặc cấm không cho quảng cáo; có biện pháp hạn chế hoạt động nghệ thuật, hạn chế xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội.

Ông Lê Hải Bình đề nghị cần tăng cao nhận thức của người dân để có khả năng đánh giá thật/giả về nội dung quảng cáo cũng như nâng cao nhận thức của người nổi tiếng, người tham gia nghệ thuật để họ hiểu việc tham gia quảng cáo đồng nghĩa có khả năng phải đánh đổi uy tín, sự yêu mến của công chúng mà rất khó mới có thể có được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố 5 bị can, trong đó có Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc sản xuất, quảng bá kẹo Kera của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt trên nền tảng mạng xã hội.

Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và Lừa dối khách hàng" quy định tại các Điều 193, 198 Bộ luật Hình sự 2015, liên quan đến Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và một số công ty, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk.

Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) là hai trong 5 bị can bị khởi tố và tạm giam liên quan tới vụ án này.

