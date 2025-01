Người cao tuổi nêu gương sáng

Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh hiện có 493.808 hội viên, sinh hoạt tại 4.393 chi hội. Thời gian qua, các cấp hội luôn thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Mô hình trồng rau trong nhà màng của gia đình ông Lê Văn Quang, Chi hội trưởng Chi hội NCT tiểu khu 3, thị trấn Thiệu Hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Khắc ghi lời Bác dạy, nhiều năm qua ông Lê Văn Quang, Chi hội trưởng Chi hội NCT tiểu khu 3, thị trấn Thiệu Hóa (Thiệu Hóa) không chỉ tận tâm, nhiệt huyết với công tác hội mà còn là tấm gương NCT làm kinh tế giỏi của địa phương. Ông Quang luôn tâm niệm rằng, học Bác thì phải học suốt đời và học từ những điều nhỏ nhất, đơn giản nhất trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những việc làm cụ thể mà ông học tập và làm theo Bác là lao động cần cù, có kế hoạch, có năng suất cao... Từ suy nghĩ đó, nhiều năm qua, ông mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, đến nay, gia đình ông đã thành công với mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu.

Ông Quang cho biết: Nhận thấy tiềm năng đất đai của địa phương, năm 2018 ông đã đầu tư xây dựng nhà màng với diện tích 3.500m2 để trồng dưa Kim Hoàng hậu. Mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu công nghệ cao của gia đình áp dụng theo quy trình chuẩn, được kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn hạt giống, theo dõi quá trình sinh trưởng, nước tưới cho đến khi dưa được thu hoạch, qua đó đảm bảo sản phẩm sạch, an toàn, bảo vệ sức khỏe người trồng lẫn người tiêu dùng. Cùng với mô hình dưa Kim Hoàng hậu, ông còn trồng dưa baby, su hào, bắp cải, súp lơ... Đến nay, mô hình kinh tế của gia đình cho thu nhập trên 600 triệu đồng/năm.

Một trong những việc làm theo Bác tiêu biểu thời gian qua là cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi”. Nhiều cán bộ, hội viên NCT đã trực tiếp tham gia lao động sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần ổn định và nâng cao đời sống gia đình. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 300.000 NCT đang trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, trong đó có 21.678 NCT là chủ trang trại, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương. Phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi” không chỉ phát huy được tinh thần, ý chí của NCT trong phát triển kinh tế mà còn phát huy vai trò, vị thế của NCT trong việc giáo dục con cháu tính tự lập, cần cù, siêng năng, sáng tạo trong lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên NCT tích cực đóng góp trí tuệ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở. NCT vận động con cháu trong gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm với cấp ủy, chính quyền; tham gia vận động, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, giải quyết mâu thuẫn vướng mắc trong cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Toàn tỉnh có 4.242 NCT tham gia làm công tác Đảng; 2.631 NCT tham gia công tác HĐND, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố; 12.884 NCT tham gia công tác MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; 10.531 NCT tham gia các tổ an ninh, tổ hòa giải; 1.975 NCT là già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, hội viên NCT trong tỉnh luôn là những người tiên phong trong việc hiến kế, hiến đất, góp tiền để cùng chính quyền địa phương xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Năm 2024, NCT đã đóng góp hàng chục nghìn ngày công; hiến 880.930m2 đất và trên 18,7 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở địa phương; đẩy mạnh thực hiện chương trình NTM, đô thị văn minh.

Với những việc làm thiết thực, cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh đã và đang nêu gương sáng trong làm theo lời Bác, góp phần tích cực để việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng. Qua đó, tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức hội và NCT trong xã hội.

Bài và ảnh: Thanh Huê