Ngư dân Thanh Hóa khẩn trương “chạy bão” số 5

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), trong ngày 24/8, không khí khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão bao trùm khắp các bến cảng, làng chài của tỉnh Thanh Hóa.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), trong ngày 24/8, không khí khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão bao trùm khắp các bến cảng, làng chài của tỉnh Thanh Hóa.

Theo ghi nhận tại phường Sầm Sơn, trong ngày 24/8, các ngư dân đã cùng nhau kéo thuyền từ bãi biển lên khu vực đường Hồ Xuân Hương để tránh trú bão.

Tại âu thuyền phường Sầm Sơn, lực lượng biên phòng, Ban Quản lý cảng cá cùng chính quyền địa phương có mặt từ sớm để hướng dẫn tàu thuyền neo đậu.

Hàng trăm tàu thuyền lần lượt cập bến, ngư dân hối hả kéo thuyền, chằng buộc dây, che bạt, gia cố thân tàu để phòng tránh sóng gió.

Trong ngày, dù thời tiết tại Sầm Sơn vẫn có nắng và gió nhẹ, nhưng bà con vẫn không chủ quan, tất bật gia cố, tìm nơi neo đậu an toàn cho phương tiện.

Lực lượng chức năng, biên phòng và chính quyền địa phương cũng đã có mặt, trực tiếp hỗ trợ ngư dân trong việc di chuyển, sắp xếp và chằng buộc tàu thuyền.

Tại xã Tiên Trang, không khí khẩn trương bao trùm dọc các bến thuyền khi bão số 5 đang tiến gần. Toàn bộ thuyền cá của ngư dân đã được đưa vào nơi neo đậu an toàn.

Lực lượng chức năng cùng ngư dân xã Tiên Trang đang gấp rút kiểm tra, chằng buộc thêm dây thừng, gia cố lại lồng bè nuôi thủy sản để hạn chế thiệt hại khi mưa bão đổ về.

Chính quyền xã Tiên Trang cho biết, địa phương tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ, đồng thời khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết, chủ động phương án ứng phó trong những ngày tới.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành lệnh cấm biển từ 8h ngày 24/8 để chủ động ứng phó, kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Theo thống kê, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 6.555 phương tiện với hơn 20.500 lao động trên biển. Tất cả các tàu thuyền đều đã nhận được thông tin, giữ liên lạc với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để chủ động ứng phó.

Hoàng Đông

