Nghĩa tình người lính Việt trên đất bạn Lào

Trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa không chỉ mang theo nhiệm vụ thiêng liêng đưa đồng đội trở về với đất mẹ, mà còn mang theo tình cảm, trách nhiệm của người lính Cụ Hồ đối với Nhân dân nước bạn. Với phương châm “giúp bạn là tự giúp mình”, những việc làm thiết thực như khám, chữa bệnh, tặng thuốc, nhu yếu phẩm, sửa đường, sửa trường học, vệ sinh môi trường... đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Cán bộ quân y Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân nước bạn Lào. Ảnh: Hoàng Lan

Từ nhiệm vụ quy tập hài cốt đến công tác giúp dân

Trên những cánh rừng đại ngàn, giữa núi non trùng điệp của nước bạn Lào, những người lính Đội Quy tập nhiệm vụ trên đất bạn không chỉ dừng lại ở những cuộc hành quân xuyên rừng, những ngày tháng bám địa bàn, lần tìm từng dấu tích của đồng đội. Ở nơi họ đặt chân đến, còn có những bản làng nghèo khó, những mái nhà đã cũ, những người dân quanh năm lam lũ với nương rẫy và những em nhỏ vẫn còn nhiều thiếu thốn trong cuộc sống. Thấu hiểu những khó khăn ấy, cán bộ, chiến sĩ của Đội Quy tập luôn tranh thủ thời gian, điều kiện và khả năng của mình để giúp đỡ Nhân dân địa phương.

Tại bản Na Puốc, huyện Hiềm, tỉnh Hủa Phăn, câu chuyện về ông Bun Phết, 78 tuổi, vẫn để lại nhiều tình cảm trong lòng người dân địa phương. Tuổi cao, sức khỏe suy giảm, những cơn đau kéo dài khiến việc đi lại và sinh hoạt của ông gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, đường đến cơ sở y tế xa xôi, điều kiện đi lại không thuận lợi khiến gia đình thêm lo lắng.

Biết tin, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Triệu Duyên Hoàng, nhân viên quân y Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Thanh Hóa, nhanh chóng báo cáo chỉ huy, chuẩn bị dụng cụ cần thiết rồi tìm đến thăm khám cho người bệnh. Đường vào bản quanh co, có đoạn phải đi bộ qua những lối nhỏ giữa núi rừng. Nhưng trước hoàn cảnh của một người dân đang cần được chăm sóc, những trở ngại ấy không làm anh chần chừ.

Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe, anh Hoàng xác định ông Bun Phết có biểu hiện của hội chứng thắt lưng hông và viêm đa khớp. Anh hướng dẫn gia đình sử dụng thuốc phù hợp, đồng thời lưu ý chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và theo dõi diễn biến bệnh. Với người cao tuổi, sự chăm sóc cần được duy trì thường xuyên, vì vậy anh còn tranh thủ quay lại thăm hỏi, kiểm tra tình hình sức khỏe và hướng dẫn ông tập luyện phù hợp. Sự tận tình ấy đã giúp gia đình ông Bun Phết vơi bớt lo lắng. Qua thời gian được chăm sóc, điều trị, sức khỏe của ông từng bước chuyển biến tích cực.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Triệu Duyên Hoàng, nhân viên Đội Quy tập, Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Trong mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập đã thực hiện khám, chữa bệnh cho 1.800 lượt người dân ở các bản. Trên cương vị nhân viên quân y, tôi hiểu rằng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân là một phần trách nhiệm của người lính khi thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn. Mỗi người dân được giúp đỡ, mỗi gia đình hiểu thêm cách phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe chính là một niềm vui, một động lực để chúng tôi và đồng đội tiếp tục gắn bó với địa bàn”.

Đối với bà con ở các bản làng Hủa Phăn, hình ảnh người lính Việt Nam tận tình thăm khám, hướng dẫn sử dụng thuốc, giải thích cách chăm sóc sức khỏe đã dần trở nên thân thuộc. Những lời cảm ơn mộc mạc, những cái bắt tay chân tình sau mỗi lần gặp gỡ là sự ghi nhận giản dị nhưng đầy ý nghĩa đối với những người lính xa quê đang làm nhiệm vụ trên đất bạn.

Giúp dân từ những việc thiết thực

Ở những bản làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hủa Phăn, điều kiện kinh tế - xã hội và chăm sóc y tế còn nhiều hạn chế. Bởi vậy, mỗi lần cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập đến khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà không chỉ giúp bà con giải quyết một phần khó khăn trước mắt mà còn là dịp tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ nguồn nước và chăm sóc sức khỏe. Những kiến thức tưởng chừng đơn giản như ăn chín, uống sôi, giữ vệ sinh môi trường, sử dụng nguồn nước sạch, chủ động phòng tránh các bệnh thường gặp... lại có ý nghĩa thiết thực đối với đồng bào ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập luôn xác định công tác dân vận là một nội dung quan trọng, góp phần tạo dựng mối quan hệ gắn bó với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Bởi muốn tìm kiếm, quy tập được hài cốt các liệt sĩ, bên cạnh nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, rất cần sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Lào. Mỗi thông tin do người dân cung cấp, mỗi lần dẫn đường, mỗi câu chuyện về những năm tháng chiến đấu của bộ đội Việt Nam trên đất Lào đều có thể trở thành manh mối quý giá giúp các đội quy tập hoàn thành nhiệm vụ.

Không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trong mùa khô 2025-2026, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng tiền và hiện vật với tổng trị giá hơn 450 triệu đồng; trao tặng cho bà con các bản 5.100 bộ quần áo, 200 đôi dép; đồng thời huy động hơn 560 ngày công giúp Nhân dân tổng vệ sinh môi trường, tu sửa nhà cửa, trường học.

Trên đất nước Triệu Voi, người lính Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Thanh Hóa hôm nay tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về nghĩa tình Việt - Lào. Họ đi tìm những người đã khuất bằng trách nhiệm và lòng tri ân; đồng thời chăm lo, giúp đỡ người dân bản làng bằng tình thương và sự sẻ chia. Bởi với người lính Bộ đội Cụ Hồ, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một phần ký ức thiêng liêng được trở về; mỗi người dân được giúp đỡ là một tình cảm tốt đẹp được gieo mầm; mỗi việc làm nghĩa tình trên đất bạn là một nhịp cầu góp phần gìn giữ tình hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hoàng Lan